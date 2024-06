A brit uralkodó jelenleg is kemoterápiás kezelés alatt áll, ám ennek ellenére eredetileg az volt tervben, hogy ősszel az ausztrál kontinens felé veszik az irányt nejével. A legfrissebb hírek szerint a körutat jelentősen lerövidítik, illetve Új-Zélandot ki is hagyják.

Mint ismert, a Buckingham-palota még az év elején jelentette be, hogy a királyt prosztatamegnagyobbodás miatt megműtik. A kórházból való hazatérését követően derült ki, hogy rákot diagnosztizáltak nála, ám hogy annak melyik típusával küzd, azt nem árulták el. Az uralkodó egészen áprilisig visszavonult a közfeladatoktól, és csak az otthonából végzett el némi papírmunkát. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor már több nyilvános eseményen is megjelent, illetve egy héttel ezelőtt rendezték meg a születésnapja tiszteletére a Trooping The Colourt, amelyen az egész család – köztük a szintén rákkal küzdő Katalin hercegné – részt vett, majd együtt integettek az összegyűlt tömegnek a Buckingham-palota erkélyéről.

A hercegné az eseményt megelőzően a közösségi felületeiken jelentkezett egy üzenettel, amelyben bejelentette, hogy nem hagyja ki az idei Trooping The Colourt, ahogy azt is kifejtette, még tart a gyógyulása, így egyelőre nem tér vissza a munkához – bár a nyáron lehet majd találkozni vele néhány nyilvános rendezvényen. III. Károly esetében már ennél konkrétabb információk érkeztek, egészen májustól az év hátralévő részére levezetve, hogy milyen programokon teszi tiszteletét.

A legújabb hírek szerint ugyanakkor a továbbra is kemoterápiás kezelés alatt álló királynak az orvosai tanácsára némely úttól el kell búcsúznia.

Eredetileg az volt a terv, hogy az uralkodó és neje, Kamilla királyné idén ősszel bejárják Ausztráliát és Szamoát, mielőtt folytatnák útjukat Új-Zélandon, azonban felmerült némi aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a király túlhajszolhatja magát, így a körút egy részét valószínűleg le fogják fújni.

Természetesen mindkét oldalról csalódás lesz, ha nem lesz lehetősége a királynak és a királynénak Új-Zélandra látogatni, de mindenki tisztában van a király állapotával, és annak szükségességével, hogy kímélje magát. Nagyon reméljük, hogy a jövőben lesznek további lehetőségek

– nyilatkozta egy forrás a Mirrornak.

A lap információi szerint annak érdekében, hogy ne terheljék túl a királyt, az utazás ausztráliai szakaszát hat napra szűkítenék, legfeljebb két nap szünettel, mielőtt Szamoára utaznának, míg az új-zélandi körút vélhetően teljes egészében kimarad majd.

Az idei lenne egyébként 2011 óta az első alkalom, hogy a brit uralkodó Ausztráliában jár. Legutóbb II. Erzsébet királynő látogatta meg az országot, Canberrába, Brisbane-be, Melbourne-be és Perthbe utazott a Nemzetközösség kormányfőinek találkozójára. III. Károly ezt megelőzően ugyanakkor számtalan alkalommal megfordult már az államban, szám szerint 15-ször, utoljára 2018-ban.