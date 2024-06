Tóth Gabi: Ha nem jön a Máté, akkor is véget vetek a házasságomnak

Két év után újra Palikéknál járt Tóth Gabi, aki ezúttal párját, Papp Máté Bencét is magával vitte. Az énekesnő betekintést engedett kapcsolatukba, majd a válásáról is beszélt. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban rázúduló gyűlöletcunami miatt ő is hibás, mert sokszor olyan képet akart magára húzni, amely valójában nem ő volt.