A magyar rajongóktól is elbúcsúzik: Budapesten lép fel Cyndi Lauper

Budapestet is érinti Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun névre keresztelt búcsúturnéja. A Grammy-, Emmy- és Tony-díjas dalszerző, előadóművész 2025. február 19-én a Papp László Sportarénában koncertezik.

A Girls Just Wanna Have Fun című búcsúturnéja keretében Észak-Amerika után Európába is ellátogat Cyndi Lauper. A Grammy-, Emmy- és Tony-díjas dalszerző-előadóművész ráadásul Budapestet sem hagyja ki:

2025. február 19-én a Papp László Sportarénában

köszön el a magyaroktól. A koncertkörút brit és európai dátumait hétfő délután jelentette be a szervező Live Nation, hangsúlyozva, Laupernek egy évtized után ez lesz az első nagyszabású turnéja. Az előadó Glasgow, Manchester, London, Birmingham és Belfast után érkezik Budapestre, majd Lodz, Prága, Berlin, Düsseldorf és Párizs következik. A fellépéseken különleges vendégek is csatlakoznak Lauperhez, akiket egy későbbi időpontban jelentenek be.

Cyndi Lauper már világszerte több mint 50 millió eladott lemezzel rendelkezik. Ikonikus hangja, punkos megjelenése és megnyerő élő show-műsorai repítették a világhír felé. Első, She's So Unusual című albumával elnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat, és ő lett az első nő, akinek négy top 5-ös kislemeze is volt a debütáló albumáról, köztük a Girls Just Want To Have Fun című himnusza.

Lauper további tíz stúdióalbumot adott ki, olyan klasszikusokkal, mint a Time After Time és a True Colors. 2013-ban a Kinky Boots című musicalért elnyerte a legjobb eredeti filmzene (zene és dalszöveg) díját. Emellett aktivistaként fáradhatatlanul részt vesz különféle érdekérvényesítő tevékenységekben is, mindig az esélytelenebbekért küzd – különösen a nőkért, a HIV-fertőzöttekért és az LMBTQ-közösségért.

Az előadóművész életéről Let The Canary Sing címmel nemrég egy dokumentumfilm is megjelent. Az Emmy-díjas Alison Ellwood rendezésében készült alkotás világpremierje a 2023-as Tribeca Fesztiválon volt, majd június 4-én debütált az Egyesült Államokban és Kanadában a Paramount+-on. A film Lauper sztárrá válását, meteorikus felemelkedését és a generációkra gyakorolt mélyreható következményeit mutatja be zenéje, folyamatosan fejlődő punk stílusa, rendíthetetlen feminizmusa és fáradhatatlan érdekérvényesítő tevékenysége révén. A dokumentumfilm által egy olyan híres és úttörő művész fedezhetnek fel benne a nézők, aki művészetével figyelemre méltó örökséget hagy maga után. A turné és a film apropóján Lauper a Los Angeles-i TCL Chinese Theatre előtt ünnepélyes keretek között nemrég elhelyezte a kéz- és láblenyomatát.

Cyndi Lauper budapesti koncertjére június 28-án indul a jegyértékesítés, az elővásárlásra jogosultak pedig két nappal korábban már megvehetik a belépőiket.