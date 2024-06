Bíróság előtt a járőr, aki megmenthette volna Babicsek Bernát életét

Először állt bíróság elé T. László, annak a biztonsági cégnek a munkatársa, aki elsőként járt Babicsek Bernát otthonánál. A történtek miatt eredetileg a rendőrség megszüntette a nyomozást, ám a meghalt színész-zenész családjának jogi képviselője, Dr. Borbély Zoltán által benyújtott pótmagánvád alapján most előkészítő ülést tartottak az ügyben.

Sem egy bocsánatkérést, sem egy részvétnyilvánítást nem kaptak a szülők

– mondta lapunknak Borbély Zoltán, hozzátéve, hogy pedig ez nagyon fontos lenne.

A jogi képviselő és kollégája, Dr. Ács Tibor a mai napon halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt felfüggesztett börtönbüntetésre tett indítványt T. Lászlóval szemben. A férfi nem tett beismerő nyilatkozatott, miután védője elmondása szerint a bíróság költözése miatt nem kapták meg a nyomozati iratokat, így annak ismerete nélkül nem tett vallomást.

A tárgyalás így legközelebb októberben folytatódik majd, amikorra is több tanút is idézett a bíróság. Köztük Babicsek Bernát barátját, akivel utoljára, estig beszéltek, valamint az édesapját és a diszpécsert. Utóbbit egy hajszál választott el attól, hogy őt is megvádolják a történtek miatt.

Felmerült a cég diszpécserének is a felelőssége, azonban ő csak a T. László által elmondottak alapján tudott mérlegelni. Így ő nem láthatta, hogy a gomolygó, fekete füst nem a kéményből, hanem a szellőzőből árad kifelé. Ezt már T. Lászlónak kellett volna látnia

– szögezte le a sértetti képviselő, megjegyezve, hogy T. 2 perc 55 másodpercet tartózkodott a helyszínen, ami borzasztóan kevés meglátásuk szerint, és nem derítette ki a füst okát, így nem tudta, hogy miért volt riasztás.

A következő meghallgatáson a tanúk mellett szakértőt is meghallgatta a bíróság, valamint lejátsszák a háznál rögzített felvételeket is. Borbély Zoltán kiemelte, hogy a jelenlegi ügy azért is fontos, hogy ilyen többet ne ismétlődhessen meg, hisz a cég jelenleg is megbízhatóságával és tűzvédelemben jártasságával is hirdeti magát, holott T. László személy és vagyonvédelmi törvényt is sértett a tettével.

Hagymasütés közben aludt el

Babicsek Bernát szülei jogi képviselőjük segítségével pótmagánvádas eljárást indítottak, így a férfi halálának körülményeit már a bíróság vizsgálja, és a szülők most konkrétan azt az őrt perlik, aki szerintük magára hagyta fiukat, miközben az haldoklott a házban.

Babicsek Bernát színész-zenész 2021 decemberében halt meg füstmérgezésben. Hagymasütés közben elaludt, az olaj kifröcsögött, ez pedig füstöt és áramkimaradást okozott. Babicsek Bernát édesanyja felidézte, hogy éppen azért szereltettek be külön riasztót fia házába, hogy ilyen baleset ne fordulhasson elő.

A TRAGÉDIÁT MEGELŐZŐEN A MŰVÉSZ OTTHONÁBAN MEG IS SZÓLALT A RIASZTÓ, AMit AZONNAL észleltek iS AZ AZÉRT FELELŐ BIZTONSÁGI CÉGnél, A SOLYMÁRI HÁZHOZ KIÉRKEZŐ JÁRŐR AZONBAN NEM talált PROBLÉMÁT A HELYSZÍNEN.

Babicsek Bernát édesanyja egy korábbi interjúban elárulta, hogy meglepődve tapasztalták, hogy a járőr be se ment a házba, pedig ha bent megtalálja az asztalnál fekvő színész-zenészhez, akkor talán még ma is élhetne a fiuk.