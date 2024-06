Budapest is bekerült Európa nyári no-go zónái közé

Most, hogy a legtöbbek számára véget ért a tanév, és a szabadságukat is sokan kikapkodták már a munkahelyükön, kétségkívül elstartolt az idei nyári szezon. Ez persze egyben azt is jelenti, hogy a repülőterek és a vonatok is tömve vannak a pihenésre vágyó emberekkel, a legtöbben ezeket az utakat pedig már korábban meg is szervezték – így az úti cél megválasztása jó előre megtörtént.

Emiatt őket már hiába figyelmeztetnénk, azonban a spontán hátizsákot ragadóknak és a még mindig hezitálóknak nagyban segíthet egy hiánypótló összevetés. Kiderült ugyanis, hogy a sokakat kínzó szénanátha miatt melyek azok az európai városok, amelyeket az idei nyáron lehet, hogy érdemesebb elkerülnie annak, aki alig lát a viszkető szemével, vagy ki sem látszik a papír zsebkendők kupacából.

A városok megnevezése előtt érdemes leszögezni, hogy az időpont és az úti cél megválasztásakor az sem mindegy, hogy ki mire allergiás, hiszen a fűpollen, a fapollen és a parlagfűpollen sokszor nem egy időpontban okozza a legnagyobb gondot a különböző városokban. Általánosan azt javasolják, hogy:

ha a fapollenre allergiás, a tavaszi hónapokban kerülje az utazást, ehelyett a júliustól januárig tartó nyaralás megszervezése lesz a legjobb megoldás;

ha különösen érzékeny a fűpollenre, akkor a nyár elején érdemes elindulnia;

végül pedig, ha a parlagfű a legnagyobb ellensége, akkor a kora ősz lesz az, amikor érdemes otthon maradnia.

Hiába azonban a jótanács, a pollenek megjelenése az egyes országokban eltérő lehet, az éghajlati és időjárási különbségek pedig ahhoz vezetnek, hogy a pollenszezonok az év más-más hónapjaiban nehezítik meg az emberek életét Magyarországon vagy éppen Franciaországban.

Emiatt lehet az is, hogy a magyar főváros, Budapest ezúttal egy nem túl előkelő listára került fel – még ha alapvetően nem is a város megítéléséről van szó, hanem egy javaslatról. Ugyanis a nyár bizonyos részeiben a szénanáthával küzdők könnyen megbánhatják, ha gyógyszereik nélkül érkeznek hozzánk, akin pedig az se segít, még jobban bosszankodhat az úti célja kiválasztása miatt.

Budapest, Varsó és Korfu sem feltétlen jó nyári úti cél

A magyar főváros a Hellotickets utazási portál összeállításában került fel a no-go zónák, azaz az elkerülendő helyek közé, ugyanis hazánkban is nyáron a legmagasabb a levegő pollentartalma, így a szénanáthás turisták sokszor tényleg nem tudják úgy megélni a látogatást, mint társaik.

Az eredmények meghatározásához összegyűjtötték a Google Travel Insights legkeresettebb úti céljaira vonatkozó adatokat, hogy meghatározhassák, melyek azok a városok, amelyek Európában a legnépszerűbbek. A 35 város pollenszámára vonatkozó adatok megszerzéséhez a Copernicus Atmosphere Monitoring Service által 2023 májusa és 2024 áprilisa között generált adatkészletet használták. Az adatok egyszerűsítése érdekében kiszámolták a havi pollenszám mediánját, majd pollenkategóriák (fa, fű vagy parlagfű) és a legjobb-legrosszabb városok szerint osztályozták őket. Ezek alapján figyelmeztettek arra, hogy

Budapesten rendkívül magas a pollentartalom a levegőben nyáron.

Ennek ellenére májusban és júniusban még meglehetősen biztos választás lehet az allergiával küzdő utazók számára is. Júliusban, augusztusban és kora ősszel azonban meggyűlhet a baja az embereknek a parlagfű miatti magas pollenkoncentrációval. Így a nyarat megelőzően vagy télen érdemes hazánk fővárosát felfedezni.

Vélhetően mindez a turistaforgalmon nem látszik majd meg, azonban kétségtelen, hogy nekünk is érdemes átgondolnunk, hova repülünk el június és szeptember között. Svájc rendkívül csábító lehet a nyári hónapokban, hiszen sokkal enyhébb időjárást tapasztalhatunk meg a legtöbbször, mint Közép-Európában, Zürich mégis az egyik, ha nem a legrosszabb város, amelyet kora nyáron érdemes meglátogatni annak, aki pollenallergiával küzd.

Svájcban általában hosszabb, intenzívebb pollenszezon van, mint Európa más országaiban. Ez azt jelenti, hogy a tünetek súlyosbodhatnak és tovább tarthatnak.

A svájci városban áprilistól júliusig rendkívül magas a fák és fűfélék által kibocsátott pollen, de a nyár végén és a kora őszi hónapokban már meglehetősen kellemes úti cél tud lenni.

Hasonlóképp oda kell figyelni a lengyel fővárosban, Varsóban is, ahol Zürich után az egyik legmagasabb a fű pollenszintje a kora nyári hónapokban, júniusban és júliusban, emiatt érdemesebb lehet ebben az időszakban más úti célt választani.

Az ikonikus olasz város, Milánó nemcsak a divatiparával és futballcsapataival, hanem pollenszámával is kiemelkedik az európai mezőnyből. Májustól augusztusig a városban megnő a fák és fűfélék által kibocsátott pollenszám, amely emelkedett érték az ősszel is fennmarad, akkor viszont már sokkal inkább a gyomnövények okoznak problémát az allergiások számára. Kivéve, ha télen utaznak az olasz városba, amely időszakban a legjavasoltabb a szénanáthával küzdők számára megtekinteni Milánót.

A gyönyörű Korfu szigete a szénanáthában szenvedők legrosszabb célpontjai közé tartozik. Míg a fák és fűfélék pollenje nyáron nem túl magas, a parlagfűé és a gyomok pollenje igen, ezért bármennyire is furcsa lehet, nem javasolt, hogy a nyarat a görög szigeten töltsék a pollenallergiások.

Az időjárás és a környezetszennyezés is számít

Míg a tengerparti városokban általában alacsonyabb a pollenszám – különösen a páratartalom miatt –, számos más tényező azonban ellensúlyozza ezt, például a szárazföldi szelek, a környezetszennyezés és más időjárási viszonyok is.

Ezért lehet az, hogy ha a szénanátha miatt egy esős helyet választunk úti célul a tüneteink enyhítésére, akkor előfordulhat, hogy nemhogy megoldjuk a problémát, de még súlyosbítjuk is azt. A páratartalom ugyanis csökkenti a tüneteket, és az enyhe vagy mérsékelt eső valóban segíthet, de

a heves esőzések kisebb részecskékre bonthatják a pollent, és növelhetik annak koncentrációját.

Emellett a környezetszennyezés, különösen az ózon, negatív hatással van az allergiára is. A légszennyező anyagok megváltoztathatják a pollen összetételét, növelve az allergének hatását, így azok a megszokottnál jóval erősebb allergiás reakciókat válthatnak ki. A kutatások azt mutatják, hogy a szennyezett területeken termesztett növények hosszabb ideig több pollent bocsátanak ki.

Ráadásul mivel az időjárás kiszámíthatatlan, ezért ha előre tervezzük az utazást, sokat segíthet a választásban, ha elkerüljük a rendkívül szennyezett városokat a pollenallergia csúcsidőszakában – kivéve, ha a család is elviseli az állandó tüsszögést.

(Borítókép: rommma / Getty Images Hungary)