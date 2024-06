Tömegpusztító fegyvert vetett volna be barátnője ellen, hogy megszerezze a gyerekét

Hátborzongató részletességgel mutatja be a Netflix népszerű sorozatának legújabb évada, hogy milyen következményekkel járhat az, ha nem nézünk utána rendesen, kivel is készülünk összeköltözni. Gyilkossági kísérlet, kábítószerezés és biztosítási csalás is fűszerezi azoknak az életét, akik egyszer rosszul döntöttek a lakótárs kérdésében.

Szerencsésnek mondhatja magát az, aki azt állítja, hogy őt még nem bosszantotta az, akivel megosztja az otthonát. A Netflix A lehető legrosszabb lakótárs című sorozatának megnézése után hálát adhat az, akinek csak annyi a baja a lakótársával, hogy néha túl hangosan mulat a barátaival, vagy esetleg csúszik egy kicsit lakbérrel.

A streaming óriás újabb évaddal jelentkezett a sikeres minisorozata után, amiből kiderül, hogy még mindig nem néznek utána az amerikaiak, kit is engednek be az otthonukba. Gyilkossági kísérlet, csalás, kábítószerezés, csak néhány olyan eset, amit valószínűleg a tulajdonos és az albérlője is elkerülhetett volna, ha előzetesen kicsit jobban leellenőrzi a másikat,

Barátnőből gyilkos

Rachel és Janie a legjobb barátnők voltak huszonöt éven át, és nagyjából ennyi időn át is voltak lakótársak. Segítettek, támogatták egymást, még a legdurvább szituációkban is, például amikor Rachel egyszerre vesztette el a munkáját, lett súlyosan beteg és várandós.

A nő a szülést követően arról rendelkezett, hogy nagy összegű életbiztosítást köt magára, hogy ha bármi is történne, legyen pénz felnevelni a kisfiát. Gyámként a legjobb barátnőjét, Janiet jelölte meg. A két nő együtt nevelte a speciális igényű kisifút, azonban Janie folyamatosan elkezdte átvenni az anyai szerepet Racheltől. Utóbbinál különös betegségek kezdtek mutatkozni, mint például kórházi fertőzést kapott otthoni körülmények között és a cukra is olyan alacsonyra csökkent, hogy azt hitte, abba bele fog halni.

Janie a dark webről rendelte a baktériumot és a gyógyszereket, amik segítségével szépen lassan, de szinte halálosan legyengítette a barátnőjét. Tettére az FBI is felfigyelt, ugyanis a baktérium birtoklása már terrorcselekmény előkészítésének minősült. Janiet végül 20 év börtönbüntetésre ítélték, ebből mindösszesen 25 hónapot töltött le, feltételesen szabadult. Egy telefonhívás tanulsága szerint nem tett le szándékáról, még most is a kisfiút szeretné megszerezni.

Rögzítette a saját halálát

Halálbüntetést kért magára Scott, miután végzett főbérlőjével, az idős Anitaval. A férfi rászedte a nőt, teljesen a bizalmába férkőzött, hogy megszabaduljon a másik lakótársuktól. A páros egészen odáig jutott, hogy hazugságokra alapozva börtönbe jutatták a magára maradt bérlőt.

Anita csak jóval később ismerte fel a Scottban rejlő gonoszságot, így távolságtartást kért, valamint azt, hogy bíróság mondja ki, el kell hagynia a Palm Springshez közeli házat. Scott maradhatott az ingatlanban, szeretett kutyáit azonban elvették tőle, amiért nagyon mérges lett a főbérlőjére.

A nőt többször is megverte, majd a medencébe hajította és aludni ment. A rendőröknek tagadta a történteket, de pechjére Anita egy diktafonon rögzítette a kettejük dulakodását. Scott végül halálbüntetést kért magára, a törvényszék huszonöt év börtönbüntetésre ítélte.

A bűnbandát vezető anya

Tartsd közel a barátaidat, még közelebb az ellenségeidet, mondja Christian, akinek gyerekként kellett szembenéznie azzal a szörnyűséggel, hogy az anyja egy bűnbandát vezet. Tammy hitelkártya csalások, személyazonosság lopásokat hajtott végre, és még a férje barátját is megölte volna az életbiztosításért cserébe.

Mindezért cserébe felgyújtotta a házukat, bűnözőket költöztett a fiával közös apró kis lakásukba, hogy minél jobban tudja szervezni a munkát. Christian emlékei szerint egy idő után az anyja már csak egy lakótárs volt számára, kötelék nem alakult ki közöttük. Nem úgy, mint apja barátjával, akit testvérként szeretett.

Tammyt végül a saját családja és anyósa buktatta le, a csalásokért és a gyilkossági kísérletekért 48 év börtönbüntetésre ítélte őt a törvényszék. A mai napig folyamatosan hívogatja a fiát, hogy tartani tudja vele a kapcsolatot.

Bizonyíték a TikTokon

Néhány kíváncsi kamasznak köszönhetően derült fény egy kegyetlen gyilkosságra Seattle térségében. A fiatalok a tengerparton ugyanis egy büdös bőröndre bukkantak, ami emberi testrészeket rejtett. A történtekről videót készítettek, majd feltöltötték a TikTokra, és ezzel lavinát indítottak el.

A bőrönd és egy sporttáska egy pár maradványait rejtették, akikkel főbérlőjük végzett, miután azok rátaláltak a férfi fegyvergyűjteményére a házban. A nyomozók szerint az idős férfi nappal derűs arcát mutatta, de éjszakánként teljesen megváltozott a kábítószer fogyasztás után – ilyenkor jobb volt nem ujjat húzni vele.

A sorozat szerint senki nem nézett utána a másiknak, a lakhelyre viszont nagy szükségük volt, így habozás nélkül csaptak le a lehetőségre. Pedig egy internetes keresés után lehet, hogy az ehhez hasonló esetek sem lennének ilyen gyakoriak.

