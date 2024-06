Radics Gigi az Indexnek: Azt éreztem, muszáj valamit csinálnom, különben megőrülök

12 évvel ezelőtt fordult fel teljesen Radics Gigi énekesnő élete, amikor is sikerült megnyernie a Megasztár 6., egyben utolsó szériáját – amelyet követően Michael Jackson producerével, Quincy Jonesszal is együtt dolgozhatott. Az előadó egyébként ezt megelőzően kétszer próbálkozott a műsorral, de csak a legjobb 24 versenyzőig jutott. 2017-ben, 21 évesen ő lett az X-Faktor legfiatalabb mentora, összesen két éven át szerepelt a műsorban. Feltűnt a 2013-as, a 2014-es és a 2017-es Eurovíziós Dalfesztiválok magyarországi előválogatóin, illetve 2021-ben egészen a döntőig menetelt A Dal című műsorban. 2020-ban nagy változás következett be az életében, miután megszületett gyermeke, Bella, így azóta főleg ő van a fő fókuszban.

Az énekesnő tavaly tért vissza ismételten a tévézéshez, szerepelt a Dancing with the Starsban, amelyben épphogy lecsúsztak a döntőről táncpartnerével, Baranya Dáviddal, ám a turnézás főleg az anyai teendők miatt eddig nem volt összeegyeztethető az életével. Szeptemberben ugyanakkor újra nagyközönség elé áll, mivel a 26. Zsidó Kulturális Fesztivál keretén belül a budapesti Dohány utcai zsinagógában rendezik meg a Masters & Pieces VOL.:2.-t, amelyen Lisztes Jenő cimbalomművésszel, Roby Lakatos hegedűvirtuózzal, illetve a legendás Rhoda Scott-tal áll majd egy színpadon. Mint ismert, a jelenleg 85 éves Scottot a Hammond-orgona királynőjeként is szokták emlegetni, többször járt már Magyarországon, és Varnus Xavérral is fellépett. A közelgő esemény kapcsán kerestük meg Radics Gigit, aki az Indexnek többek között arról számolt be, hogy

az anyaság hogyan hatott a karrierjére;

milyen ambíciói vannak a jövőre nézve;

betegsége miben nehezítette meg számára az év első szakaszát;

hogyan élte meg, hogy a Dancing with the Stars által újra visszacsöppent a tévébe;

miképp vélekedik a Megasztár visszatéréséről, amelynek utolsó évadát ő nyerte meg.

Idén lesz négy éve, hogy megszületett a kislánya, azóta az élete főleg köré, nem a karrierjére összpontosult. Nehéz volt félretenni a zenét egy időre?

Bella Covid-baba, mert amikor várandós voltam vele, akkor volt a járvány, ami miatt egyébként is picit megállt a világ másfél-két évre. Ebben az időszakban a gyermekem születését vártam a legjobban – volt is mit várnom, hiszen az anyaság egy új időszak kezdete. Nem vártam túl sokáig, amikor Bella körülbelül négy-öt hónapos lett, visszamentem a színpadra A Dal című műsorba írt dallal. Az az érdekes, hogy a kislányom születése után nagyon erősen jöttek az ihletek. Még dalszövegeket is elkezdtem írni, amit azelőtt nem tettem, mert egyáltalán nem hittem, hogy képes vagyok rá. Korábban mindig dalszövegírók segítségét kértem, de aztán rájöttem, hogy az a legjobb, ami az emberből kigurul. Az anyaság nagy változást hozott az életembe, és inkább pozitív irányból, mintsem hogy elvett volna belőle – egyáltalán nem kellett félretennem a zenét, sőt.

Ha jól láttam, az utolsó koncertje április végén volt. Mennyire engedné az ideje, hogy visszatérjen a turnézáshoz?

Dolgozunk az ügyön. Megpróbálnám összeegyeztetni az anyasággal, ami nem egyszerű feladat, valljuk be, de szerencsére van segítségem, így ezt is tudjuk menedzselni megfelelően. Tervezzük, hogy csinálunk egy turnét Magyarországon belül, de hogy ebből mikor lesz kiforrott, kész produkció, az még a jövő zenéje.

Szeptemberben világhírű zenészekkel lép majd színpadra egy klasszikus koncert erejéig a Dohány utcai zsinagógában. Ez már nem az első alkalom, hogy elvállalt efféle felkérést. Közel áll önhöz az ilyen típusú, klasszikus zene?

Nagyon szeretem a klasszikus zenét, a jazzt, a soult meg a gospelt is. Mindig azt mondom, hogy mindenevő vagyok ilyen szempontból. Egyetlenegy zenei stílus van, amit nem biztos, hogy szívesen meghallgatok, az a heavy metal, mert ahhoz kell egyfajta lelkiállapot. A hétköznapokban, ha úgy érzem, arra van szükségem, hogy töltődjön a lelkem, akkor időnként be szoktam rakni klasszikus zenéket.

Egyébként gospelénekesnő

A szeptemberi koncert fellépői között lesz Rhoda Scott, a Hammond-orgona királynője is. Mennyire önti el a lámpaláz, amikor olyan nagy tekintélyű előadókkal állhat egy színpadon, mint például Rhoda?

Borzasztóan megtisztelő nekem, hogy egy színpadon állhatok egy legendás orgonistával, aki sok mindent elért ebben a szakmában, és zseniális, amit csinál. Nem tudom, hogy miért, de a jóisten valahogy mindig afelé sodor, hogy olyan nagy tehetségű művészekkel léphetek fel, mint Rhoda Scott. Már önmagában az is csodás lenne, ha egy mondatot válthatnék vele.

Kivel énekelne még szívesen? Akár a hazai vagy a külföldi előadókat nézve.

Van egy számomra nagyon kedves előadó, aki egyébként gospelénekesnő, aki minden túlzás nélkül a világ egyik legjobb hangja, nemcsak technikailag, hanem minden szempontból. Ő volt Whitney Houston énektanára nagyon sokáig. Úgy hívják, Kim Burrell – vele nagyon szívesen énekelnék, és mivel számomra fontos a vallás is, ő pedig gospelénekesnő, a kettő kombinációja tökéletes.

Vannak olyan ambíciói a zenélést illetően, amelyek megvalósításra várnak?

Sok minden van még, amit meg szeretnék valósítani. Az embernek kell hogy legyen célja az életben, mert csak akkor tudunk működni. Erre év elején jöttem rá, amikor egy betegség miatt műtétre kényszerültem. Körülbelül két és fél-három hónapig lábadoztam, ebben az időszakban próbáltam nem vállalni semmilyen koncertet, hogy fel tudjak épülni százszázalékosan, viszont azt éreztem, hogy muszáj valamit csinálnom, mert különben megőrülök. Elveszítettem teljesen a fonalat azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit csinálok, szüksége van-e rám egyáltalán az emberiségnek. Amikor az ember úgy érzi, nem elég hasznos a mindennapokban, elkezdi megkérdőjelezgetni önmagát. Pedig ott van a gyerekem, akit imádok, ő éltet, hogy a legjobb anyuka legyek, de emellett a zene a másik hatalmas ambíció az életemben, amit ha elveszítenék, nem is tudom, mit csinálnék.

Lehet tudni, hogy milyen betegségről van szó?

Endometriózisom van, de már jobb a helyzet. Emiatt volt szükség a műtéti beavatkozásra. Azt mondják, hogy ez egy rutinműtét, de olykor azért vannak kisebb komplikációk. Nálam is voltak, ezért hosszabb volt a felépülési idő. A hétköznapokban, amikor belemerül az ember a betegségtudatba, az nem túl pozitív érzés, úgyhogy az év kezdete ebből a szempontból nehezebb volt.

Már jobban érzi magát?

Már sokkal jobban vagyok. Csinálok egy speciális diétát, próbálok odafigyelni arra, hogy mit eszem, de meg kell találni a középutat ebben is. Tudok nagyon következetes lenni magammal. A doktornőm azt javasolta, hogy laktóz-, glutén- és cukormentes életmódot folytassak, amit attól a perctől fogva három hónapig csináltam. Emellett húsmentesen kellett étkeznem, így teljesen vegán életmódra kapcsoltam át, amit a szervezetem kicsit megsínylett. Még szépen lassan ki kell tapasztalnom, mit bír a gyomrom, és mi az, amit kevésbé. Ilyen dolgokkal próbálok megküzdeni jelenleg a mindennapokban.

Gyermek és karrier

Visszatérve a jövőbeli céljaira: a tévébe való visszakerülés szerepelt a tervek között? Tavaly ugye a Dancing with The Stars című műsorban láthattuk, amiben épphogy lecsúszott a döntőről.

Nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy tavaly a Dancingben nagyon kiégtem. Rájöttem, hogy nem feltétlenül nekem való a tévézés. Rengeteg volt a munka, ráadásul ez másfajta műsor, mint amiket eddig csináltam. Nyilván minden, ami zenével kapcsolatos, nekem egyszerűbb, és valamilyen szinten a zenéhez köthető a tánc is, de úgy kellett megpróbálnom száz százalékot hozni, mintha tökéletes táncos lennék. Nagy kihívás volt, 8-12 órákat táncoltunk, ami embertelen meló. Most úgy érzem, egy kicsit távol maradnék a tévézéstől. Jelenleg arra van szükségem, hogy alkossak, egy picit elvonulhassak, hogy új dalokat szerezhessek, olyan környezetben, ami inspiráló, motiváló. Pont egy dalszerző héten vagyunk a zenei produceremmel, illetve külföldről is csatlakozni fognak hozzánk. Összeülünk, együtt dalokat szerzünk, mi lehetne ennél jobb?!

Mit szól ahhoz, hogy újraindul a Megasztár? A műsor három évadában is feltűnt, a hatodikat pedig meg is nyerte.

Nagyon örülök neki. Azt gondolom, hogy a Megasztár egy olyan tehetségkutató műsor, ami presztízsértékű annak, aki szerepel benne. Legalábbis az elmúlt hat évadból mindig kikerült valaki, aki sikeres előadóművész lett. Akár Caramel, Rúzsa Magdi, Kökény Attila, Tóth Vera, Tóth Gabi és még sorolhatnám. Az, hogy én is ehhez a csapathoz tartozhatok, nagyon megtisztelő a mai napig. Nagyon remélem, hogy méltóképpen fogják kezelni a mostani évadot is. Biztos próbálják majd felfrissíteni a nézők számára, de örülök annak, hogy van Megasztár, és biztos, hogy figyelemmel fogom kísérni.

Bár a Dancing with the Starst túl kemény diónak találta, mert az inkább szólt a táncról, mintsem a zenéről, de a Megasztár esetében, ha már zenei műsorról van szó, akár zsűriszékbe is ült volna? Legutóbb az X-Faktorban láthattuk ilyen szerepkörben 2017-ben és 2018-ban.

Attól függ, milyen szerepe van itt a zsűrinek. Ha mentorként is kellene funkcionálni, akkor az iszonyatosan sok időt venne igénybe. Ez önzőn fog hangozni, de nekem most a gyerekem és a saját karrierem a legfontosabb, ezért nem biztos, hogy elvállaltam volna. Nem bánom, hogy nem kaptam ilyen jellegű felkérést, mivel annyira összpontosítok a saját dolgaimra, hogy valami mást alkossak, mint eddig, hogy ehhez idő és tér kell.

Amikor versenyzőként indult a Megasztárban, mit remélt a műsortól?

Többször is indultam a Megasztárban, egészen pontosan háromszor, és harmadjára próbáltam nem megnyerni, egyszerűen csak szerettem volna venni az akadályokat. Az utolsó adásban, amikor a nyertest kihirdették, furcsa érzés fogott el. Nem hittem el, hogy megnyerhetem, akármilyen furcsa is ezt kívülről hallani, de bent lenni egy ilyen műsorban teljesen más. Persze ott van a versenyszellem, de megmondom őszintén, én nem az a fajta ember vagyok, aki szereti felvenni a kesztyűt másokkal. Inkább saját magamat versenyeztettem, aztán amikor kimondták a nevemet, fel sem fogtam.

Milyen jótanáccsal tudna szolgálni az új évad jelentkezőinek?

Merjenek nagyokat álmodni. Tudom, hogy klisének hangzik, de tegyenek is ezekért az álmokért, és azért, hogy elérjék a céljukat – nyilvánvalóan egészséges keretek között. Bármi lehetséges, és bárhonnan el lehet indulni, teljesen mindegy, hogy egy kis faluból kezdi az ember, vagy a nagyvárosból. Kellő kitartással és szorgalommal akármit elérhetünk.

(Borítókép: Radics Gigi 2024. március 22-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)