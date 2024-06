Gubik Petra azt hitte, csak megfázott, dió nagyságú daganatot találtak nála

Sosem hallott történetről rántotta le a leplet Hevesi Tamás Mi van a zsebedben? című podcastjében a színész-énekesnő Gubik Petra. A Sztárban Sztár című műsor tavalyi győztesénél 17 éves korában ugyanis daganatot diagnosztizáltak, ami miatt meg is kellett műteni, ráadásul a mai napig gyógyszeres kezelésre szorul.

Gubik Petra neve mára már korántsem ismeretlen az országban, színházi szerepei mellett ugyanis tavaly megnyerte a legutóbbi Sztárban Sztár című műsort is, így széles körben megszerethették az emberek.

Ehhez mérten karrierjének és magánéletének alakulását is folyamatosan követik a bulvárlapok, amelyek ugyan valóban beszámolnak a fejleményekről, a színész-énekesnő múltjáról mindeddig csak nagyon keveset lehetett tudni.

Emiatt is volt különleges, hogy Hevesi Tamásnak olyan dolgokat is elárult aMi van a zsebedben? című podcastben, amelyek még a legnagyobb rajongóit is sokkolhatták egy pillanatra. Gubik Petra ugyanis arról mesélt, hogyan küzdött meg a rákkal, miután daganatot találtak nála.

Gimnazista voltam, harmadikos. Nagyon meg voltam fázva, olyan volt, mintha mandulagyulladásom lett volna. Tapogattam a nyirokcsomóimat, és picivel lejjebb észrevettem egy dió nagyságú göböt. Emlékszem, bementem anyukámhoz a szobába, ruhát hajtogatott éppen, és mondtam neki, hogy: te anya, az létezik, hogy a nyirokcsomó itt lejjebb van, és így ki lehet tapintani? Anyukám is megnézte, és érezte, hogy valami nem stimmel

– emlékezett vissza az énekesnő, aki a történtekkor csupán 17 éves volt.

Hamar kiderült, hogy valóban nem egy megfázásról van csupán szó, ugyanis az édesanyjával már másnap az orvoshoz rohanó fiatal lánynál daganatot diagnosztizáltak.

Az egy nagyon furcsa pillanat volt, amikor megérkezett a biopszia eredménye, és azt mondták, hogy ez rosszindulatú, és minél előbb ki kell onnan szedni. Ezek nagyon kemény dolgok. Tizenhét éves voltam, nem fogtam fel. Anya és apa annál inkább

– mesélte.

A hangját féltette a műtét miatt

Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, nála is mindenféle kezelés, megoldás szóba került, ám az orvosok különböző tanácsai miatt végül a debreceni klinikához fordultak, ahol a műtéti beavatkozás mellett döntöttek az orvosok.

Annyit mondtam a professzor úrnak, amikor mentünk be a műtőbe, hogy én színész szeretnék lenni, és úgy tessék engem megműteni, hogy én utána énekelni és szavalni szeretnék életem végéig. Azt mondta, hogy úgy lesz

– emlékezett vissza, szerencséjére pedig az orvosnak igaza is lett, az előadó pedig azóta is kirobbanthatatlan a színpadról.

Az énekesnő szerencsésen jött ki a daganatos betegségből, azonban a pajzsmirigye miatt a mai napig gyógyszert szed, ám vélhetően ezt a kis kellemetlenséget hajlandó elfogadni, ha már az életét sikerült megmenteni.

(Borítókép: Gubik Petra a Magyar Olimpiai és Paralimpiai Csapat divatbemutatóján 2024. május 6-án. Fotó: Németh Kata / Index)