Akit csak ért, ütött-vágott, de a börtön sem vette el a tigristartó népszerűségét

Hiába az egyik legnépszerűbb bokszoló, koránt sem mondható makulátlannak a ma már 58. születésnapját ünneplő Miky Tyson élete. A korábban nehézsúlyú világbajnoki címet szerző sportoló a ringen kívül is meglehetősen ütőképes volt, a folyamatos összetűzések mellett pedig a kábítószerrel és az éjszakai pillangókkal is kifejezetten jó viszonyt ápolt. Mára mindez azonban a múlté, a börtönben megtért bokszoló pedig hamarosan visszatérhet a ringbe is – novemberben egy nála 30 évvel fiatalabb ellenféllel szemben méreti meg magát. Addig is mai kvízünkben ön is számot adhat arról, mit tud az elmúlt években főként vicces szerepeivel feltűnő Mike Tysonról.

Még mindig a ringbe készül, pedig már az 58. születésnapját ünnepli ma a balhéiról, tigriseiről, arctetoválásáról, na meg persze az ütőerejéről ismert Mike Tyson. Ahogyan arról az Index is beszámolt, az elmúlt években jó útra tért korábbi ökölvívó-világbajnok egy bunyó erejéig újra visszatér a ringbe – idén novemberben a nála 30 évvel fiatalabb, youtuberből lett ökölvívó Jake Paullal mérkőzik meg.

Myke Tyson neve évtizedek óta uralja a híreket, gyakran a botrányai miatt, ami előélete alapján nem is olyan meglepő.

Már gyerekkorában magára volt utalva, ugyanis édesanyja egyedül tartotta el őt, mivel fia születése után elhagyta Mike Tyson édesapját, majd egy rövid időre egy másik férfival kötötte össze az életét. A zökkenőmentes gyerekkort a környék sem segítette elő, ugyanis New Yorkban, a bűnözés egyik melegágyában, Brooklyn városrészében, annak is a Brownsville nevű negyedében éltek, így már fiatalon belesodródott az utcai csetepatékba, lopásokba, betörésekbe.

Végül többszöri letartóztatás után 12 évesen javítóintézetbe került, ahol találkozott Muhammad Ali egykori világbajnok ökölvívóval. Ali a javítóintézeteket járta, hogy tekintélyével és a sport népszerűsítésével segítse a fiatalkorú bűnözők életét jobb irányba terelni.

A fiatal Tysonra is óriási hatással volt Ali, és elhatározta, hogy ő is ökölvívó lesz.

Amatőr mérlege 24–3 volt, ami jónak mondható. Az 1984-es olimpiáról is csak azért maradt le, mert Henry Tillmantól gyors egymásutánban kétszer is kikapott. Ezek után nagyon hamar elkezdte profi pályafutását. Első profi meccsén, 1985. március 6-án a New York állambeli Albanyban az első menetben kiütötte ellenfelét, Hector Mercedest. Profi pályafutása első évét 15–0–0 győzelmi rekorddal zárta, mindegyiket kiütéssel. A következő szezonban 13 mérkőzése volt, amelyeket szintén mind megnyert. Az év végére, 1986. november 22-én a nevadai Las Vegasban eljutott a világbajnoki cím megszerzéséhez.

És ezzel kezdetét is vette a ringen kívüli tombolása.

Drog, szex, italok és diszkó

Tyson számára a világbajnoki cím megszerzése hatalmas ismertséget és dollármilliókat hozott, a nélkülöző családból érkező fiú 20 évesen azonban nem tudott mit kezdeni a rászakadt gazdagsággal és rajongással. Képtelen volt ellenállni a kísértésnek: elkezdett éjszakai bárokba járni, inni és kábítószerezni, szórta a pénzt. Mérkőzéseire is egyre kevésbé készült, ennek ellenére évekig nem talált legyőzőre.

Legalábbis a ringben nem, a hatóságokkal ugyanis többször is összetűzésbe keveredett az otthonában tigriseket is tartó, szerénységgel koránt sem vádolható sportoló, 1992-ben pedig ugyan állítása szerint csőbe húzták, nem tudta megúszni a börtönt sem. Hat évre ítélték, végül 1995-ben szabadult, botrányhős életmódját azonban annak ellenére sem tudta elengedni, hogy állítása szerint a börtönben megtért.

Nem egyszer keveredett utcai verekedésekbe, s bár házas ember volt, szexfüggőségének sem tudott parancsolni: tucatszámra hívta házába, vagy szállodai szobájába a prostituáltakat, akiktől nemi betegségeket is elkapott. Az akciódús életnek ráadásul más hozadéka is lett, Tysonnak különböző nőktől összesen 8 gyermeke született.

A ringben sem tűnt úgy, hogy komolyabban megnyugodott volna, az ikonikus 1997-es Evander Holyfield elleni összecsapáson pedig az eddigi határokat is jócskán átlépte, és kiharapott egy darabot ellenfele füléből.

2007-ben úgy döntött, hogy abbahagyja a drogozást, és úgy általában szakít addigi életformájával.

Ezt a karrierje újra felfelé ívelő pályája is jól bizonyítja, több róla szóló életrajzi könyv, és dokumentumfilm is megjelent az évek során, a közben jellegzetes arctetoválást varrató Tyson karakterére pedig a szórakoztatóipar is felfigyelt, így feltűnt a Horrorra akadva című filmekben, de szerepe volt a Másnaposok, az Ip Man – A védelmező, és A bosszú ára című filmekben is.

Ma már sokkal inkább komoly edzésmunkájával, elképesztő fizikumával és motiváló gondolataival kerül fel az újságok hasábjaira, idén novemberben pedig akár újra a ringben lehet főszereplő, amennyiben legyőzi nála jóval fiatalabb, ám jóval tapasztalatlanabb ellenfelét. Addig is a botrányhős bokszoló születésnapja alakalmából tesztelje tudásáét ön is, mai, ütős kvízünkben.

