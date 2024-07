Újabb címtől foszthatják meg Harry herceget

Az, hogy Harry herceg szerepel a brit királyi család legkevésbé kedvelt tagjainak listáján, már egy évek óta fennálló helyzet. Ugyan azután, hogy négy évvel ezelőtt az Egyesült Államokba költöztek és lemondtak hivatalos kötelezettségeikről nejével, Meghan Markle-lel, nem lett kevésbé rózsás a viszonyuk a famíliával, mint amilyen rossz már amúgy is volt. Azt követően viszont, hogy a herceg előbb egy netflixes sorozatban, majd a memoárjában tálalt ki távozásuk körülményeiről – többek között nemtörődömséggel megvádolva rokonait –, nemkívánatos személlyé váltak a palotában. A herceg legutóbb annak kapcsán találkozott édesapjával, III. Károllyal, mert kiderült, hogy a királyt rákkal diagnosztizálták – vélhetően attól tartott, az állapota hamar rosszra fordulhat és nem lesz majd lehetősége látni, ahogy II. Erzsébet esetében is túl későn ért a Balmoral-kastélyba.

A találkozó még februárban történt, amit nem követett újabb. A pár nem is kapott meghívót az uralkodó születésnapját ünneplő Trooping The Colourra, illetve fiuk, Archie herceg keresztapjának, Hugh Grosvenornak az esküvőjére sem. Tavaly elvették tőlük a Frogmore Cottage-ot, ami anno II. Erzsébet nászajándéka volt a párnak, így már egyre kevesebb szál fűzi a feleket a királyi családhoz. Sőt, nemrég egy különleges címtől szintén elesett a herceg, mivel III. Károly az általa 31 éven át birtokolt, a brit hadsereg légierejének vezérezredesi rangját nem neki, hanem Vilmos hercegnek adományozta. Bár hivatalos értelemben a királyi közfeladatokat már nem ellátó Harry herceg nem kaphatta volna meg ezt a címet, azonban tény, hogy a trónörökös nem rendelkezik olyan tapasztalattal a légierőt illetően, mint öccse – aki ebben a katonai egységben szolgált évekig Afganisztánban, így korábban szinte nyílt titok volt, hogy ez a cím a későbbiekben rá fog majd szállni. A legújabb hírek szerint ugyanakkor egy újabb elismeréstől foszthatják meg a közeljövőben.

Mint kiderült, Harry herceg a jövő hónapban Los Angelesben veheti át a Pat Tillman egykori amerikaifutball-sztárról elnevezett elismerést. Az emlékdíjat azért hozták létre a tiszteletére, mivel a 2001. szeptember 11-én történt terrortámadást követően felmondott egy hárommillió font értékű szerződést, hogy bevonuljon az amerikai hadseregbe – Irakban és Afganisztánban szolgált, utóbbi országban halt meg 2004-ben. A Pat Tillman-díjat az ESPN sporttelevíziós hálózat által elindított ESPY-díj-átadón osztják ki, és rendszerint hétköznapi hősök kapják. Idén Harry hercegre esett a választás. Az ESPN közlése szerint amiatt, mert rengeteg munkát ölt bele az általa életre hívott Invictus Games eseménybe, illetve pozitív hatást gyakorolt a rendezvénnyel a veteránközösségre.

A döntésükkel viszont sokan nem értenek egyet, köztük Pat Tillman édesanyja, Mary, aki kijelentette, megdöbbentette, hogy ennyire ellentmondásos és megosztó személyt választottak. Elmondása szerint voltak alkalmasabb jelöltek, akik szintén segítik a veteránközösséget.

Ezek a személyek nem rendelkeznek azzal a pénzzel, erőforrással, kapcsolattal vagy kiváltsággal, mint Harry herceg. Úgy érzem, a hozzájuk hasonlókat kéne elismerni

– jelentette ki.

Úgy tűnik viszont, hogy nemcsak Tillman édesanyja vélekedik ekképp, hanem mások is, mivel a napokban petíciót indítottak annak érdekében, hogy ne Harry herceg kapja az elismerést. Ahogy kiemelték, a királyi sarj az elmúlt időszakban olyan botrányokba keveredett, amik megkérdőjelezik, hogy alkalmas-e a kitüntetésre: „Ha olyasvalakinek ítélik oda ezt a díjat, aki nem tükrözi az elismerés szándékát, az csökkenti annak értékét, és nem tiszteli Tillman emlékét.” A petíció egyik aláírója úgy fogalmazott, Pat Tillman a hazafias kötelességet testesítette meg, ám a herceg esetében ez nem mondható el, mivel nem tisztelte a családját és meglépett a királyi kötelezettség elől, így méltatlan a díjra. Arról hogy az ESPN döntésére hatással lesznek-e a petícióban foglaltak, egyelőre nem érkezett információ, azonban már több mint 26 ezren írták alá a beadványt.

A királyi vér nem válik vízzé

Annak ellenére, hogy Harry herceg 2020-ban lemondott királyi kötelezettségeiről, majd az Egyesült Államokba költözve teljesen kivonta magát a diplomáciai tevékenységből, születési jog révén továbbra is a trónöröklési rendben szerepel, és a család részét képezi. Kizárólag a brit parlament szavazhatná meg, hogy ezt a privilégiumot is elvegyék tőle. Harry herceg Meghan Markle-lel való egybekelésekor II. Erzsébet királynőtől megkapta a Sussex hercege, a Dumbarton grófja és a Kilkeel bárója címeket, és hivatalosan Ő Királyi Fensége Sussex hercege lett a megszólítása. Azt követően pedig, hogy úgy döntött, nem kíván többé a királyi család dolgozó tagja lenni, utóbbi rangokat nem vesztette el, kizárólag az Ő Királyi Fensége címet.

Harry herceg és Meghan Markle így továbbra is jogosultak a Sussex hercege és hercegnéje címre. A gond abból adódna, ha Ő Királyi Fenségeként hivatkoznának magukra – az már más kérdés, hogy mennyire etikus ilyen titulusokkal dobálózni úgy, hogy mindeközben minél jobban próbálják leválasztani magukat a királyi családról. A herceg a lemondásakor leköszönt három tiszteletbeli katonai címéről is, így már nem a Királyi Tengerészgyalogság főkapitánya, búcsúzott a RAF Honington tiszteletbeli légi parancsnoki címtől, és a kishajók és búvárhajók főparancsnokságától is. Emiatt nem vehetett fel katonai egyenruhát II. Erzsébet temetésére, ugyanis annak ellenére, hogy katonai szolgálatot teljesített, a szigorú protokoll szerint csak a királyi család dolgozó tagjai viselhették az uniformist.

III. Károly trónra lépésekor a pár gyermekei, Archie és Lilibet is megkapták a hercegi és hercegnői címet – édesapjuk révén Sussex hercege és hercegnője lettek. Korábban azért nem járt nekik, mivel nem közvetlen örökösei a trónnak, míg Vilmos herceg gyermekei igen, így őket születésükkor automatikusan hercegi címmel illették. Archie herceg és Lilibet hercegnő csak később, III. Károly trónra lépésekor, egy 1917-es, V. György által megalkotott királyi egyezmény alapján kaphatott rangot, amely kimondja: minden olyan gyermeket, aki az uralkodó fiaitól született, hercegnek és hercegnőnek kell nevezni.

A jelenleg Sussex hercege címet viselő Archie édesapja egyéb rangjainak is az örököse, azaz ő lehet a jövőben Dumbarton grófja és Kilkeel bárója. Még mielőtt megkapta volna a hercegi titulust, már a születésekor jogosult volt ezekre a címekre, azonban akkor szülei úgy döntöttek, ezen megszólítások helyett az Archie Harrison Mountbatten-Windsor nevet választják, hogy a jövőben civil életet élhessen, királyi béklyók nélkül. Az pedig továbbra sem tiszta, hogy a későbbiekben használni kívánja-e bármelyik rangot.