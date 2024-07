A legsúlyosabb büntetések is percek alatt letölthetők lesznek a jövő börtönében

Akárcsak egy disztópikus Black Mirror epizódban, a jövőben akár a most ismert börtönbüntetések is teljesen átalakulhatnak, a súlyos bűncselekményekért járó letöltendő évtizedek pedig egy jelenleg is fejlesztés alatt álló módszernek köszönhetően akár percekre rövidítheti le az elítéltek vezeklését. Nem, a halálbüntetésről szó sincsen, a Cognify nevű vállalat ugyanis azon dolgozik, hogy implantátumok segítségével hamis emléket ültessenek a bűnözők agyába, ami érzelmeket, empátiát és lelkiismeret-furdalást vált ki. Szerintük így a hosszú bezártság mellőzésével is megváltoztatható lesz az elítéltek bűnözéssel kapcsolatos véleménye és hozzáállása.