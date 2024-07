A világ egyik leggazdagabb embere rengeteg pénzt tolt az olimpiába, de vannak elvárásai

A Bernard Arnault és családja tulajdonában lévő LVMH francia luxuskonszern közel 60 milliárd forinttal tolta meg a 2024-es olimpia költségvetését, ezért kapott saját Louis Vuitton utazóládát az olimpiai láng is. A bajnokoknak adandó érmeket egy másik luxusmárkájuk, a Chaumet készítette, de az üzletember lecsapott a francia csapat formaruháira is. Az alábbiakban megnézzük, hogyan repültek rá a párizsi eseményre a márkák, ha már egyszer a divat fővárosában rendezik a versenyeket.

Az amerikai Forbes szerint a 72 billió forintjával jelenleg a világ harmadik leggazdagabb emberének számító Bernard Arnault (aki állt már korábban Jeff Bezost és Elon Muskot megelőzve az első helyen is) még a negatív piaci trendek ellenére sem panaszkodhat a múlt év eredményére. Luxusipari cégcsoportja, az LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) 5,9 billió forint nettó nyereséggel zárta 2023-at, így volt miből megtámogatnia a világ legnézettebb sportesemény-sorozatát, amelyre az előttünk álló hetekben becsülhetően az emberiség fele kapcsol majd oda legalább egyszer a televízión.

Tehát a cég a látványos, hírértékű elemekkel bíró megállapodásra a tavalyi rekordprofitja egy százalékát költötte, ami a vállalatnak – nagy sajtóvisszhang ide vagy oda – a szponzorok között nem jelent kitüntetett pozíciót. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugyanis négy kategóriába sorolja a támogatóit, az LVMH ebből az úgynevezett prémiumpartnerek közé került, ahol ott van még a francia Accor szállodakonglomerátum, a Carrefour élelmiszerbolt-hálózat, az Orange telekommunikációs cég, a Sanofi gyógyszergyár, az AirFrance, a Danone vagy a Decathlon is.

Velük szemben azonban az LVMH három, nagy érdeklődést kiváltó stratégiai hídfőállást is meg tudott szerezni magának. A rendezvénysorozat első főbb eseményének számító olimpiai fáklya Párizsba kerülésének révén is meg tud picit fürödni a cég a rivaldafényben, lévén a Louis Vuitton készíthette el a tárolásra szolgáló utazóládát, és egy ilyen kemény borítású bőröndszerűség – csak sokkal nagyobb – rejti az arany-, ezüst- és bronzérmeket is.

A cég annak a jogát is megkapta, hogy ezeket maga gyárthassa le, ugyanis az óra- és ékszerdivíziójában nyolc kiváló márka is található – és pár napos hír, hogy már a konkurens Cartier-re is fenik a fogukat. Az LVMH remek marketingérzékkel nem az egyébként világszerte ismert, ám külföldi alapítású Tiffanyt vagy Bulgarit vetette be, hanem az 1740-ben Párizsban alapított Chaumet-t. A brandet pár éve húzták újra arculatilag is, és látszik, hogy szeretnék szélesebb rétegekkel is megismertetni.

Az érmek sugaras dizájnjához a cég jellegzetes termékcsoportja, a történelmi főnemesség hölgytagjai által évszázadokon át előszeretettel választott gyémánttiaráik adták az inspirációt, de belelátható az olimpiai bajnokokat övező dicsfény is, valamint arra is reflektál, hogy Párizst a fény városának is hívják. Az érmek közepén lévő hexagon plakettek vasanyaga pedig az Eiffel-toronyból származik, azokból a darabokból, amelyeket a legutóbbi felújítás során lecseréltek.

A paralimpikonoké egy kicsit más lett, a szalag színén túl a plakett is, mivel azon egy grafika szerepel: az Eiffel-torony alulnézetből. A Chaumet lett egyébként az első ékszerház a világon, amelyik olimpiai és paralimpiai érmeket tervezhetett – a francia kézművesség propagálása céljából.

A házigazdák mindenkire rávertek a formaruha versenyszámában

Az olimpia egyúttal a világ legnézettebb divatbemutatója is, így országimázs szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy a sportolókat milyen szettekben küldik a „kifutóra”, hiszen a felvonulások és más események alkalmasak arra, hogy egy adott ország kézművességére és kreatíviparára is ráirányítsák a figyelmet. A malajziaiak ennek értelmében úgy döntöttek, hogy újratervezik az egész kollekciót, a közösségi médiában annyi kommentelő minősíttette rondának, kínosnak, iskolai sportnapra valónak a tigriscsíkos darabokat.

A világ legtöbb országa biztonsági játékot játszik, hiszen, ugye, különféle alkatokon is jól kell mutatni a ruháknak, ez pedig jelentősen behatárolja a mozgásteret. Nem nagy meglepetés az sem, hogy az olaszokat ismét az Armani-csoport öltöztette, ez 2012 óta így van, és már bejelentették, hogy a 2026-os, Milánóban és Cortina d’Ampezzóban megvalósuló téli olimpián is ez lesz a felállás.

De az Egyesült Államok sem variált, immár a kilencedik alkalommal bízták meg a Ralph Lauren divatházat, hogy a nyitó- és záróceremóniára ők találjanak ki valamit, ha már a cég tervezte a 2028-as Los Angeles-i olimpia logóját is. A megállapodás értelmében a francia csapat ünneplőszettjét az LVMH, azon belül is a nálunk ugyan ismeretlenebb, de a nemzetközi elit köreiben top brandnek számító Berluti divatház gondolhatta ki.

A névadó olasz cipész által Párizsban alapított luxusmanufaktúra leghíresebb márkajegye az úgynevezett „Velence bőr”. A messziről felismerhető státuszszimbólum úgy jön létre, hogy a cipőkhöz, táskákhoz és apró bőrárukhoz használt anyag egy patinaréteget kap, ezáltal nem egyenletes, hanem színátmenetes lesz. Ez a stíluselem az olimpikonok és paralimpikonok sportcipőjének sarkain, bőrcipőin, a B-csatos öveken és a szmokingzakó francia trikolórban pompázó selyemhajtókáján is visszaköszön. A cég a tervezéshez a világszinten is egyik legismertebb francia divatikont, Carine Roitfeld-t, a Vogue helyi kiadásának volt főszerkesztőjét, jelenleg a nemzetközi Harper’s BAZAAR magazin globális divatigazgatóját kérte fel, aki korábban olyan márkák stylistja és szakmai tanácsadója volt, mint a MaxMara, a Tom Ford és a Karl Lagerfeld.

Azonban ezek a darabok sem úszták meg kritika nélkül, sokan kifogásolták a közösségi médiában azt, hogy vajon a ruhaujj csak a férfiakat illeti-e meg. A francia csapat sportruháit ismét a Le Cocq Sportif gyártotta le, ezúttal a Pigalle márka tervezője, Stéphane Ashpool által megrajzolva – akinek a Chanel-csoport most saját kiállítást rendezett a cég párizsi székházában található la Galerie du 19M-ben.

„Kezdődjenek a luxusjátékok!”

Az amerikai GQ magazin cikke ezzel a felhívással kezdődik, és találó karikatúrát is rajzoltattak hozzá: az olimpia öt karikáját Tiffany gyűrűk alkotják, a súlyemelő rúd két végén egy-egy Louis Vuitton táska, a szertornász Berluti bőrrel behúzott eszközön mutatja be a számot, minden mezen és egyéb reklámhordozón pedig az LVMH luxusmárkáival találkozni, legyen szó a Dom Pérignon vagy a Veuve Clicquot pezsgőkről, a Fendi, az Off-White, a Givenchy, a Loewe, a Kenzo, a Marc Jacobs vagy a Pucci divatházakról.

Holott más cégek is igyekeznek profitálni a sportlázból. A Chanel Monte-Carlóban mutatta be az olimpia ihlette drágaköves és gyémánt ékszereit, az Haute Joillerie Sport névre hallgató kollekció 80-féle dizájnt számlál. Az Omega már 1932 óta a játékok hivatalos időmérője, most két új, limitált luxusórával is előrukkoltak az alkalomra.

A Balenciaga párizsi flagship üzleteiben szuvenírshopot rendeznek be, ahol pont olyan tipikus tömeggyártott termékekkel, szinte hasonló dizájnnal találkoznak majd a turisták, mint amilyeneket másol is meg lehet venni emlékbe. Igaz, itt egy kulcstartóért 140-240 ezer forintot is ki kell fizetni, a bögrék, a mintás textilszatyrok és a gumikarkötők 80 ezer forintba kerülnek, de például bagett alakú hűtőmágnes is van már „csupán” 40 ezer forintért.

A világhírű sportolók most luxusnagykövetekké válhatnak

Bár idén már a Jaeger-LeCoultre luxusóragyártó és a Prada is választott magának nagyköveteket a kínai sportolók közül, ez semmi ahhoz képest, amit az LVMH két legnagyobb divatmárkája csinál. A Louis Vuitton és a Dior is számos olimpikonnal és paralimpikonnal írt alá ilyen szerződést, utóbbi tizenöt új nagykövetet választott magának nemzetközi fronton, köztük az ötszörös olimpiai bajnok, jamaicai Elaine Thompson-Herah-t, a világ leggyorsabb nőjét, vagy a tizenegy éremmel büszkélkedő Emma McKeont, aki ezen eredményével a lesikeresebb ausztrál sportolónak számít.

De az olimpiai lángnak is megadták a tiszteletet, a cannes-i filmfesztiválon az azt tartó Marie Patouillet paralimpikon biciklistát tetőtől talpig Diorba öltöztették, és a láng útjába eső 43 francia városban 50 pop-up üzletet nyitott a konszern a szintén az LVMH istállójába tartozó Sephora parfümérialáncolatnak. A globálisan 34 országban 3000 üzlettel rendelkező és 52 ezer főt foglalkoztató cég ügyvezetője, valamint 50 alkalmazottja maga is beállt a fáklyavivők közé. A neves beautyláncolat alkalmazottjai továbbá minden első, második és harmadik helyezettet kisminkelnek majd az érmek átvételéhez.

A vállalatcsoport más szépészeti meglepetéssel is készült, hiszen tavaly nyárhoz hasonlóan ismét vízre bocsátják a Dior Spa Cruise folyami hajót, azaz július 30. és augusztus 11. közt a Szajnán ringatózva is részt vehetnek masszázson, arckezelésen, jógán és piláteszen egy reggeli, brunch vagy afternoon tea keretében azok, akik megengedhetik maguknak, hogy a Dior hajón pihenjék ki az olimpiai forgatagot.

A VIP-eseményeken egyébként ingyen folyik majd a Moët&Chandon pezsgő és a Hennessy konyak, de az esemény apropóján megnyitott egy pop-up étterem is: a Moët in Paris by Allénos névre keresztelt hely a híres francia séf, Yannick Alléno konyhaművészetével és az ifjú divattervezőknek járó LVMH-díjat is megkapó dizájner, Charles de Vilmorin olimpiai színekben pompázó enteriőrkoncepciójával várja a vastagabb pénztárcájú enni és inni vágyókat.

Az olimpia bekavart a luxusdivat menetrendjébe

Az idei olimpia miatt muszáj volt előrébb hozni a 2024-es őszi–téli haute couture kollekciókat prezentáló divathetet és a 2025-ös tavaszi–nyári kollekciókat bemutató férfi divathetet is, ugyanis számos helyszín le van már foglalva a későbbi időpontokban előkészítés céljából, valamit az ezzel járó lezárások és forgalmi torlódások sem segítik éppen, hogy a szerkesztők, a beszerzők és a sztárok eljussanak a város egyik pontjáról a másikra, és hogy mindenki időben ott legyen a következő show-n vagy prezentáción.

A Givenchy, a Valentino és a Balmain divatház is úgy döntött, hogy ebben a szezonban ezért nem a megszokott módon fogják bemutatni a férfikollekcióikat. Sebaj, mert különleges dizájnkreációkból az elmúlt héten is kijutott Párizsnak, a New Yorki-i MET-gála globális kiterjesztésének tekintett Vogue World eseményt az idei évben Párizsban rendezte meg a divatmagazin amerikai kiadása. (Tavalyelőtt egyébként New Yorkban indult, tavaly pedig Londonban folytatódott.)

A lezárt Vendôme téren vonultak fel a modellek és hírességek, miközben zenei előadások szórakoztatták a meghívott sztárokat és a divatszakma nagyágyúit. Ugye, pont száz éve, 1924-ben rendezték meg Párizsban az előző olimpiát, így ennek tiszteletére minden évtizedhez más stílust és más tervezők darabjait rendelték, száz év luxusdivatja vonult így fel az estén kellemes rongyrázós hangulatot sugározva az Instagramon át az egész világba, hogy lássuk, milyen is az, amikor Gigi Hadid és Kendall Jenner topmodellek Hermés selyemsálakkal feldíszített lovaik hátán ücsörögnek.

Állítólag a nyitóeseményen is felvonul majd 3000 kreáció, köztük sok Dior és Louis Vuitton darabot is viselnek majd a táncosok, de 15 feltörekvő divattervezőt is reflektorfénybe állítanak az eseménnyel. A Szajnán megrendezett show-n nagy hangsúlyt kap majd a fenntarthatóság, sok lesz így a vintage, használt és újrahasznosított öltözék. Természetesen számos látványos húzásra lehet még számítani, az LVMH például elindította a The Maison of all Victories nevű interaktív weboldalát, ahol az ember egy virtuális párizsi házban lődöröghet, és tekintheti át az LVMH-márkák szerepvállalását az olimpián.

Vannak olyan ajtók, amelyek csak később, a maguk idejében nyílnak ki, de hogy mi készül még, azt egyelőre nem lehet tudni. Az viszont biztos, hogy a cég számos üzletét és kiállítóhelyét beveti kulturális projektjeihez, így a Samaritaine luxusáruházat, a Dior, Berluti és Guerlain üzleteket, az LV Dream nevű csokiboltnak, divatüzletnek és galériának otthont adó teret, valamint a Fondation Louis Vuitton múzeumot is – ezek mindegyikében ingyenes tárlatok várják majd az érdeklődőket.

Nem luxussá vagy elegánssá, hanem kreatívvá próbáljuk tenni a játékokat. A kreativitás és az élmény sarokkövek. Úgy gondolom, hogy a szektorunkban és az olimpiában sok közös van. Nem mindenki tud megvenni egy kézitáskát a butikjainkban, azonban sokan álmodoznak róla. Ugyanez a helyzet az olimpiával is. Nem mindenki tudja lefutni a száz métert sem kevesebb mint tíz másodperc alatt. Habár sokan álmodoznak erről a bravúrról

– nyilatkozta szerepvállalásukról az LVMH képviseletében az igazgatótanács tagjaként több márkát is személyesen irányító Antoine Arnault, a konszernalapító Bernard Arnault legidősebb fia.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg.

(Borítókép: Kendall Jenner és Gigi Hadid Hermés selyemsálakkal feldíszített lovaikon a Vogue World bemutatóján Párizsban. Fotó: Kristy Sparow/Getty Images for Vogue)