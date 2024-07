Ördög Nóráék készen állnak, most ön is alakíthatja a Balaton toplistáját

A Best of Balaton program negyedik éve mutatja be azokat az érveket és okokat, amelyekért bármely évszakban érdemes felkeresni a magyar tengert. A személyes hangvételű válogatás mögött álló nagykövetek kivétel nélkül rajonganak a Balatonért. Gianni Annoni, Gyurta Dániel, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra, Till Attila, Trokán Nóra és Vecsei H. Miklós és a szakmai stáb 2021 óta minden évben összegyűjti azokat a helyeket, témákat, ügyeket és arcokat, vagyis rengeteg érvet, amiért ők ennyire szeretik a Balatont, arra biztatva a turistákat, hogy ők is keressék fel, fedezzék fel az általuk ajánlottakat. Az indulás óta 90 ajánlat gyűlt össze, idén nyáron pedig a közönség, a turisták, a Balatonon nyaralók és a helyben élők ötleteire kíváncsi a Best of Balaton nagyköveti csapata.

A Best of Balaton csapata augusztus 1-jéig a www.bestofbalaton.hu oldalon várja azokat az ötleteket, amelyekből a nagykövetek választhatnak majd. Az ajánlók között kétszemélyes VIP-bérletek találnak gazdára az augusztus végi STRAND Fesztiválra zamárdiban, ahol augusztus 24-én, a Balaton Ünnepén élőben is bemutatkoznak a Balaton legjobbjai – írják közleményükben a szervezők.

Mi a közös a Kistücsökben, a csopaki Restiben, a Pavilonban, vagy éppen a Kővirág étteremben? Mennyire szerethető a vízibiciklizés a tó partján, a suppozás, a bringázás, vagy éppen a kocogás a Balaton partján? A Balatonon kimondott igenek, a Balaton vizének a színe, vagy éppen a saját termést kínáló becsületkasszás standok teszik szerethetővé a Balcsit? Kertmozik és fesztiválok, a legjobb fagyizók és kifőzdék. Négy év alatt 90 ajánlatot gyűjtött össze a Best of Balaton nagyköveti csapata, most pedig további 10 ajánlat kerülhet a legjobbak közé.

A nyári szezon kezdetén arra biztatjuk a Balaton szerelmeseit, hogy mondják el, küldjék el nekünk, mit szeretnek ők a Balatonon. Lehet ez egy eldugott hely, egy új vagy még fel nem fedezett étterem, a legszebb kilátás, vagy éppen egy ikonikus balatoni arc. Bármi vagy bárki, amiért érdemes útra kelni, amiért ennyire szerethető a Balaton

– mondta el Váncza Panna, a Best of Balaton vezetője. A Best of Balaton ajánlatai között az egyik leginkább titokzatos egyébként az ő nevéhez fűződik: a „Balaton vizének a színe” bárki számára elérhető, minden napszakban más és más, és nincs ember, akit ne ejtene ámulatba minden alkalommal.

„A MOL Nagyon Balaton egyik igazán sikeres és a mindennapokban is jól használható gyűjteménye a Best of Balaton. Hálásak vagyunk a nagyköveteinknek, amiért ilyen lelkesen és szorgalmasan vesznek részt ebben a munkában. Nem csoda, hiszen tudható róluk, hogy egytől egyig nagy rajongói és jó ismerői a Balatonnak. Most a közönségtől érkező ötletek sorsa is az ő kezükben van: augusztus elején újra összeülünk a Balaton partján, és a Best of Balaton 90 ajánlata a terveink szerint 100-ra bővül majd” – árulta el Lobenwein Norbert, a kezdeményezés alapítója.

Az eddigi ajánlatok a Best of Balaton honlapján érhetők el, az újakat pedig a nyáron az Index mutatja majd be elsőként. Lobenwein Norbert és alapító társa, Fülöp Zoltán az eddigi évek során igazán sok ajánlatot dobott be a nagykövettársaiknak, amelyek közül jó néhány szerepel is a merítésben, így például a balatoni fesztiválok, amelyeknek látogatói és szervezői is sok esetben ők maguk.

Bakancslistás helyek és örök kedvencek

„A számtalan csodás vendéglátóhely és program közül nem szívesen emelnék ki egyet, mert valóban mind fantasztikus. A „mindenmás” kategóriából viszont talán a Balaton partján kimondott „igen”-ek a nagy kedvencem. És nem csak azért, mert én magam is Tihanyban mondtam ki a boldogító „igen”-t a férjemmel, hanem mert hiszek abban, hogy a Balaton bölcs, áramló víztömege a sírig tartó békés, boldog házasság szimbóluma is lehet, ha tanúja a Balaton is” –mesélte Ördög Nóra, a Best of Balaton nagykövete, aki szerint a Balaton mindig képes a megújulásra.

Évről évre aggodalommal figyeljük, hogyan hatnak a világban bekövetkező változások a kedvenc tavunkra. De ha be is zár egy-egy hely, minden esetben nyílnak helyettük fantasztikus újak, így összességében mindig azt érzem, hogy egyre jobb hely a Balaton környéke. A Lelkem kisvendéglő Dörgicsén már nagyon régóta rajta van a listámon, nagyon kedves barátaink ajánlották, és csak szívet melengető dolgot hallottunk róla. A másik bakancslistás hely a Villa Chez Les Amis Balatonszepezden, ami állítólag olyan, mintha egy filmbe csöppennénk. A kedvenc helyem, ahol a legtöbb időt töltöm viszont teljesen elfogultan a Nekem a Balaton.

„A legtöbben a nyári időszakban ismerik és szeretik jobban a Balatont. Nekem az utóbbi években egyre inkább négy évszakos hely lett, ahová akkor is szívesen lejövök, amikor van egy kis szabadidőm és pihenésre vágyom, függetlenül az évszaktól“ – mondta Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere, a Best of Balaton nagykövete. „Az én otthonom Akarattya és környéke, ahol nemcsak jól ismerem már a régió lehetőségeit és szépségeit, de az én ajánlataim közül jó néhány is ide kapcsolódik. A magaspart az egyik igazi kedvencem, bármely napszakban fantasztikus érzés innen lenézni az előttünk hosszában elterülő tóra. Több étterem, terasz is kedvencemmé vált errefelé az elmúlt években. És persze annak is igazán különleges hangulata van, amikor a tó körül léphetünk fel egy fesztiválon.”

A Sparhelt az egyik személyes kedvencem, mert sikerült felfedezni, még mielőtt híres lett volna, és azóta is töretlenül fejlődik. A Buborék pedig azért, mert sokan követték az általa elkezdett utat. Az új, Papok borozója helyén nyílt vendéglátó és a Balaton körül újonnan született, régi vasútállomások helyén nyitott egységek nagyon felkeltették a fantáziánkat! Ezeket szeretném idén felfedezni magamnak

– emelte ki Gianni Annoni.

Éjjeli séta az apátságban, piacozás a tó partján

Vecsei H. Miklós ajánlatai között szerepel az éjjeli séta a Tihanyi Apátságban: „Ha a pihenés a felületességgel párosul, akkor könnyen befeszülök és stresszesebben tudok hazamenni, mint ahogy érkeztem. Az éjjeli séta az apátságban pont egy olyan program, hogy egy egyhetes nyaralást is megtölt lelkiséggel. A covidos évek balatoni fellendülése hozott egy újhullámos nézőpontot és esztétikát. Ez mindenképpen izgalmas, új kis szegleteket nyitott a Balaton körül, van ahol egy-két új szín elég volt, hogy az ember várja a Balatonra menést. Nekem például Káptalanfüreden a Constans Random Caffe, apró-pici családi hely, de az egész környékünket feldobta. Ez az új típusú hozzáállás, ha tényleg a vendéglátás és a Balaton szeretetéről szól, akkor szépen tudja inspirálni a régi motorosokat is. Idén szeretnék többet hajózni. Rajongok a vízért, és csak pár évente van lehetőségem erre.”

Lábas Viki egy igazi balatoni lány, így nem meglepő, hogy ez a kedvenc helyeiben is tükröződik: „Először mindig hazabeszél a szívem, szóval egyértelmű óriási büszkeség, hogy Fonyódot és a déli partot képviselve a Best Of Balaton ajánlatai között szerepelhet a Konyhám Stúdió 365, a Szaplonczay sétány, a kutyás strand, a Lázár tesók. Nagyon örülök, hogy emlékezünk Csukás Istvánra, akivel én még találkozhattam Balatonszemesen, a Kistücsök és a Pavilon pedig örök családi kedvenc marad.

Jó, hogy pár balatoni butikban elkezdtek odafigyelni a magyar tervezők sok esetben Balaton inspirálta ruhakollekcióira. Így a termelői piacok, a Balaton körüli közlekedési szokások átgondolása mellett a fenntartható divat fontos új alapköve lehet a jövő Balatonjába vetett hitünknek. Cakó Kinga ruhái például megtalálhatóak lesznek Szigligeten a várban a Ladik shopban és az Aligashopban. Kávézók, éttermek, fagyizók, lángosozók ezután is törzshelyekként fognak szolgálni a tó körül, de ha még sokáig szeretnénk a naplementében úszó aranyhidat csodálni a vízpartról, akkor el kell kezdenünk aktívan tenni is a Balaton élőflórájáért.

És hogy mit vár az idei nyártól? „Balatoni lányként, kevésszer mártózom meg a vízben, inkább próbálok minél többet kajakozni. Viszont még át sem úsztam és körbe se tekertem a tavat, hiszen a nyári időszak, mióta az eszemet tudom, munkával telt: kiskorunkban a tipik nyaraltatás, jelenleg pedig a turnézás, ami miatt ezek még nem jöttek össze. A Szent György-hegy hajnalig piknik is kimaradt még, no meg Badacsonyban a Vánkos nevezetű hely, ami a következő kiszemeltem.”

A Kistücsök az egyik kedvencem, és nemcsak a balatonszemesi kötődésem miatt is, hanem mert évtizedek óta töretlen lelkesedéssel és a minőség iránt szenvedéllyel dolgoznak, ráadásul most már ott is lehet éjszakázni

– emelte ki Pantl Péter, a MOL csoport kommunikációs igazgatója az egyik személyes kedvencét. „A Balaton örök, de minden évben megmutatja egy új arcát, és szerencsére vannak vállalkozó kedvűek, akik szeretnének értéket teremteni a gasztronómia, a kultúra és a programok terén is. Úgyhogy szerintem lesznek izgalmas újdonságok. A Best of Balaton ajánlatai közül az Aszófői Halsütőben eddig nem voltam, de hatalmas rajongója vagyok a halételeknek, úgyhogy mindenképp kipróbálnám” – tette hozzá a Best of Balaton nagykövete.

(Borítókép: Best of Balaton)