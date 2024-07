Ismét egy fiatal modellben találta meg a szerelmet Gerard Butler

Ismét egy nálánál 25 évvel fiatalabb modellben találta meg a szerelmet Gerard Butler. A párt összebújtan látták sétálni a londoni Primrose Hillen, majd beültek romantikázni egy pubba, amelyet lesifotósok lencsevégre is kaptak. A 29 éves modell szintén színészkedik, amikor éppen nem holisztikus edzői feladatokat lát el, és nem ő az első modell a sármos akciósztár életében.

Gerard Butlerre állítólag újra rátalált a szerelem, választása egy nála 25 évvel fiatalabb modellre esett. Az 54 éves skót színészt a Sports Illustrated sztárjával, Penny Lane-nel látták összebújva, miközben a pár Primrose Hillen sétált. A The Sun által megszerzett képeken a pár nagyon vidámnak tűnt, mindketten sugároztak séta közben, majd később egy helyi kocsmában látták őket együtt nevetgélni.

Idén Pennyt korábban a Sports Illustrated 2024-es újoncának választották, és számos pikáns pillanatot oszt meg Instagramján. Az adatlapja szerint 16 évesen kezdett el modellkedni, és mindig küzdött a méreteinek megtartására irányuló nyomással. Miután korlátozta az étrendjét és egészségtelen kapcsolatot alakított ki a testmozgással, inkább eltávolodott egy kicsit a karrierjétől, hogy a mentális és fizikai egészségét helyezze előtérbe, és végül holisztikus edzői képesítést szerzett.

Amikor éppen nem modellkedik, Penny szereti a szabadtéri tevékenységeket és az extrém sportokat, például a versenyautózást és az úszást.

Színésznőként is dolgozik, és volt egy kisebb szerepe az Igazság Ligája-franchise-ban.

Butler korábbi kapcsolatai

Penny előtt Gerard kilenc évig volt kapcsolatban az ingatlanbefektető és belsőépítész Morgan Brownnal. A pár néhány évig se veled-se nélküled kapcsolatban volt, miután először 2014-ben hozták össze őket, miután a rajongók kiszúrták kettejüket egy tengerparti randin Malibuban.

Románcuknak 2021 márciusában vetettek véget, de korábban, 2020 augusztusában is szakítottak.

A Covid-járvány alatt átéltem egy szakítást, így másképp veszítettem el egy szerelmemet, és ez nagyon nehéz volt, sokkal nehezebb, mint gondoltam

– nyilatkozta akkor a színész. A párost azonban később, 2021 áprilisában, majd 2023 januárjában is látták együtt, így nem egyértelmű, hogy mikor váltak el az útjaik.

Gerard korábban Madalina Ghenea román modellel ápolt intim kapcsolatot, a The Real Housewives Of Beverly Hillsben szereplő Brandi Glanville-lel és az Exférj újratöltve-beli fejvadász társával, Jennifer Anistonnal is randizott. A filmrajongók szerint a páros közötti szexuális kémia nyilvánvaló a filmben, és a párnak valóban vannak intim pillanatai a képernyőn.

A pletykák szerint a páros a film forgatása alatt egy off-screen randevúba keveredett, egy forrás azt állította, hogy a jelenetek között csókolóztak, és Jennifer lakókocsijában töltötték a szabadidejüket, de Gerard akkoriban ragaszkodott hozzá, hogy csak barátok voltak.

Rövid ideig Jessica Biellel is randizott, miután a Kispályás szerelem című film forgatásán találkozott vele, és állítólag 2012-ben azt mondta a Radaronline-nak, hogy ő volt „az, aki elszökött”.