Műtét vár a rákkal diagnosztizált Kris Jennerre

Kris Jennert megműtik, miután az orvosok daganatot találtak a petefészkében. A diagnózisra a The Kardashians e heti epizódjában derült fény, ahol a 68 éves anyuka egy aspeni nyaraláson közölte a párjával és lányaival a vizsgálat eredményeit – írja a People magazin.

A The Kardashian valóságshow-ban – amelyben annak ellenére, hogy a Kardashian-családot híressé tevő Keeping Up with the Kardashians műsor már véget ért, a família életét továbbra is nyomon lehet követni, Kris Jenner sírva mondta el szeretteinek, hogy az orvosok találtak egy cisztát és egy kis tumort a petefészkében.

Dr. A. azt mondta, hogy ki kell venni a petefészkemet, és ez nagyon érzékenyen érintett, mert annak idején jól jött nektek. [...] Ott fogant meg az összes gyerekem, és ott növekedtek a pocakomban. Szóval ez egy nagyon szent hely számomra

– közölte a rossz hírt a szeretteivel.

Lánya, Kim Kardashian elmondta, hogy „nagyon szomorú” az édesanyja miatt, és el sem tudja képzelni, min mehet keresztül, mennyire félhet a műtét miatt. Másik lánya, Kourtney pedig úgy fogalmazott, hogy megérti édesanyja fájdalmát, hiszen a női erejét veszíti el épp.

Kris Jenner azzal próbálta a diagnózis élét elvenni, hogy azt mondta, ha a csípőprotézis-műtétjét túlélte, akkor ezt is túl fogja. Elárulta azt is, hogy a beavatkozáskor nem altatják majd el, ráadásul a „világ legjobb orvosa” műti majd, ezért egyáltalán nem is ideges.

A betegségére egyszersmind élete egy szakaszának lezárásaként tekint.

Ez egy egész fejezet, ami egyszerűen lezárult

– összegezte. Hogy a hangulatot oldja, Kris Jenner ezután azzal viccelt, hogy a családja rendezhetne neki egy „petefészek-búcsúztató bulit”. A párja, Corey Gamble is próbálta jókedvre deríteni Jennert, és egy fekete bundával lepte meg.

Jenner hangsúlyozta, hogy élete legnagyobb áldása az anyasága és az, hogy hat gyönyörű gyereket szülhetett.

