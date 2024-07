Rojtosra szaggatott kanapéhuzat és az asztal még megmaradt lábából származó, szanaszét hordott faforgács – csak néhány életkép egy olyan macskatulajdonos mindennapjaiból, akinek kis kedvence előszeretettel kaparja a ház berendezéseit. Ezt alapvetően a pénztárcánk bánja, sokszor azonban már az éjszakákat is képesek megkeseríteni az állandóan karmukat élesítő doromboló négylábúak. A jelenség oka ugyan sokféle lehet, egy friss kutatás most kettőt jelölt meg.

A doromboló négylábúakat tartó gazdiknál jó eséllyel már minimum egyszer felment a pumpa amiatt, mert kis kedvenceik a méregdrága bútoraikon élezték szenvedélyesen a karmaikat.

Mindez az éjszaka közepén különösen bosszantó tud lenni, pláne akkor, ha már a barikád építésétől kezdve a macskamentán át a temérdek kaparófa kihelyezésig mindent bevetett az ember az ellen, hogy a bosszantó tevékenység folytatódjon.

Mindennek azonban hamarosan vége lehet, ugyanis egy kutatás állítja, megtalálta a megoldást a fejfájdító viselkedésre. Természetesen nem kell megválni a macskától, a megoldás sokkal inkább a rendszeresség lehet.

A napirendünk és a gyerekek lökik a macskák karmaiba a bőrkanapét

A nemzetközi kutatócsoport azt vizsgálta, hogy mely tényezők befolyásolják a házi macskák nemkívánatos kaparását, az eredményeiktől azonban a legtöbb macskatartó szülő nem lesz elragadtatva. A törökországi Ankarai Egyetemen dolgozó csapat több mint 1200 franciaországi macskatulajdonost kérdezett meg szőrös barátaik mindennapi életéről és jellemzőiről, valamint arról, hogy az állatok milyen gyakran szokták kaparni a bútorokat. Az eredményeket a Frontiers in Veterinary Science folyóiratban tették közzé.

A válaszok kiértékelését követően arra a felfedezésre jutottak, hogy

a gyerekek jelenléte, a túlzásba vitt játék és a felborult napirendből következő éjszakai aktivitás az, ami miatt a macskák felveszik a rossz viselkedési formát.

De mit is jelent ez valójában?

Több macska az éjszaka folyamán válik igazán aktívvá, így gyakran kaparnak vagy hangosan nyávognak ilyenkor, ami sokszor abból fakad, hogy napközben nem éri őket elég inger, nem mozognak és játszanak eleget, vagy éppen rövid ideig vannak csak társaságban. Emiatt nyúlnak a figyelemfelkeltés eszközéhez, ami néha keserves nyávogásban, máskor a táljaik zörgetésében valósul meg, vagy éppen arra ébredünk, hogy a méregdrága kanapénkon és bőrszékünkön élezik a karmaikat. Ez persze nem feltétlen újdonság, hiszen a macskák alapvetően éjszaka aktívak, akkor szerzik az élelmet a szabadban, ám a háziállatok képesek alkalmazkodni az emberi napirendhez. Ehhez azonban egyfajta struktúra kialakítása szükséges, ráadásul a gazdáknak gondoskodniuk kell arról is, hogy elegendő figyelemfelkeltő játékot szolgáltassanak kedvenceiknek.

A logikus magyarázat ellenére a kutatók szerint a stressz a nem kívánt viselkedés legfőbb oka. A stresszforrás a kutatás szerint ráadásul a gyerekek jelenlétéhez köthető, különösen akkor, amikor azok még kicsik, hiszen nem úgy viselkednek, mint a felnőttek. Az összezavarodott és stresszes macska a feszültséget pedig az étkezőasztal sarkán pont le tudja vezetni.

A megoldás persze a felfedezés ellenére sem feltétlen egyszerű, ám nem lehetetlen, sőt még a gyerekektől sem kell megválni. Ugyanis a megfelelő búvóhelyek építése, és több, vonzó kaparási felület kialakítása segíthet abban, hogy ha a kedvencünk feszült is, ne a drága pénzen vásárolt berendezéseink bánják az agybajt, emellett pedig a kisebb megszakításokkal folytatott játék is nagyban nyugtathatja az állatokat. Emellett érdemes kialakítani egy legkevésbé sem változatos napirendet, azaz mindig próbáljunk meg ugyanakkor kelni és feküdni, enni és inni adni az állatoknak, így ők is hamar átállnak arra, hogy az éjszaka bizony az alvásé.

Az ablak olyan a macskáknak, mint nekünk a tv

A másik gyakran emlegetett kérdés a gazdák részéről, hogy a kedvencük miért tölt hosszú órákat is azzal a nap folyamán, hogy láthatóan céltalanul csak ül az ablakpárkányon, és bámul kifelé. Itt persze akkora rejtélyről azért nincsen szó, mégis sokan bele sem gondolnak, mi állhat a macskák oly kedvelt tevékenysége mögött.

Az ablakban ücsörgés szintén egy olyan tevékenység, ami leköti a macska figyelmét, és egyfajta szórakoztatást is nyújt neki, azonban ennél mélyebb okai is lehetnek annak, ha az állatok nem veszik le a szemüket a kinti világról. Néhány évvel ezelőtt egy viselkedéskutató 304 benti macska és összesen 577 macska gazdáját kérdezte meg, hogy többet megtudjon arról, mivel kötik le magukat a macskák szórakozásból. Az eredmények azt mutatták, hogy

a macskák 84,3 százaléka naponta 5 órát is eltölt az ablakon kifelé bámulással.

Ami a szabadtéri ingereket illeti, a tulajdonosok arról számoltak be, hogy macskáik szívesen néznek csak simán a semmibe kifelé, ám gyakran bogarak, madarak, a fák lombjai, emberek és járművek is hosszú időre lekötik őket.

A kutatók egyetértenek abban is, hogy a macska ablakmániájában fontos szerepet tölt be a gazdi iránti kötődés. Így, ha elmegyünk otthonról, sok kis kedvenc szinte azonnal az ablakba vagy az ajtóba ül, és várja, hogy mikor jelenünk már meg újra, azaz mikor érünk haza. Mindez sokaknak különös lehet, hiszen a macskát meglehetősen önző állatnak tartják, azonban mindez csupán tévhit, ugyanis nagyon ragaszkodnak a hozzájuk közel álló emberekhez.

Az emberek mellett a saját területük megvédéséért is bármire képesek, így ha az utcánkban vagy a házunk körül több kinti macska rohangál napközben, vagy a szomszéd kutyája kidugja a fejét a kerítésen, ne lepődjünk meg, ha a macskánk azonnal védekező állásba helyezi magát, és az általa vélt potenciális veszély elhárulásáig figyelemmel is kíséri a célpontjait.

Ráadásul hiába kell az ablakban nézelődéshez főként a szemük, más érzékszervek is szerepet játszanak a macskák jellegzetes tevékenységében. A macskák szaglása és hallása is éles, így a szomszéd főztje, a virágok illata vagy az utca zajai is hosszú időre leköthetik őket.

További macskás hírek Az én macskám oldalon.

(Borítókép: Irina Tiumentseva / Getty Images Hungary)