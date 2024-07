Bridget Jones miatt nem hagyhatják el otthonukat a hírességek

Ahogy megírtuk, Renée Zellweger főszereplésével érkezik hamarosan a Helen Fielding könyvei alapján készült Bridget Jones-filmek negyedik része, a Mad About the Boy – amelyben a színésznő egyedülálló anyaként a közösségi médiában és a társkereső alkalmazásokban való „szerencsétlenkedését” mutatja be. A produkció 23 évvel a legelső Bridget Jones-film után jelenik meg, amelyben Zellweger mellett viszontláthatjuk majd Colin Firtht és Hugh Grantet is. A forgatás egyébként már május végén kezdetét vette, ami egyes lakóknak különös kényelmetlenséggel jár, mivel nem úgy járhatnak-kelhetnek, ahogy szeretnének.

A Sun információi szerint egy forrás arról számolt be, hogy Észak-Londonban több ház ajtaján is egy-egy levelet dobtak be, arra kérve a lakosokat, csak bizonyos időpontokban hagyják el az otthonaikat, hogy ne zavarják a forgatást.

A film káoszt okoz Észak-London azon részén, ahol a film nagy részét forgatják. Ez egy olyan sztárok lakta környék, mint Harry Styles, Rami Malek, Ricky Gervais és Rowan Atkinson, akik mind ott élnek, és kaptak is levelet arról, hogy ne zavarják a felvételt

– nyilatkozta.

Az informátor úgy fogalmazott a lapnak, hogy a filmkészítők kérésének értelmében senki nem hagyhatja el a házat, amíg forognak a kamerák. Állítása szerint ez olyan, mintha Bridget Jones túszul ejtette volna őket, és a helyzet már mindenkit megőrjít.