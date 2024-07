Soros György fia eljegyezte a párját

Huma Abedin, Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter egykori segítője és Alex Soros, a milliárdos Soros György fia eljegyezték egymást – tudta meg a Page Six.

A portál szerint Alex Soros hat héttel ezelőtt tette fel a kérdést, majd a párt nemrég Olaszországban látták ünnepelni.

„A kapcsolatukat a leginkább könnyednek tudom jellemezni” – mondta a Page Sixnek Abedin egyik régi barátja, aki bennfentesként azt is elárulta, hogy Huma Abedin a sok viharos év után most nyugodt, boldog és szerelmes. A Page Six megjegyzi, hogy

A demokrata politikai bennfentes és a milliárdos demokrata adományozó, Soros György fia az év elején kerültek először kapcsolatba egymással, amikor egy párizsi étteremben készült képet posztoltak Valentin-nap alkalmából.

Abedint régóta Hillary Clinton „második lányának” tekintik, és az is sokatmondó részlet, hogy Alex apja, Soros György a 2016-os elnökválasztási kampányban Hillary 10 legnagyobb adományozója közé tartozott, több mint 9,5 millió dollárral támogatva a kampányát.

A 47 éves Huma Abedin volt férje 2010 és 2017 között a többször szexbotrányba keveredett demokrata képviselő, Anthony Weiner volt, akivel született egy közös fiuk is. A 38 éves Alex Soros korábban még nem volt házas.