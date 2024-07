Mától a parkosítás szlogenje tényleg a „legyen tánc”

A Budapest Parkban ma estétől minden a táncról, azon belül is főként a néptáncról szól majd, ugyanis augusztus 15-én, idén már harmadik alkalommal megrendezik a FolkPark című eseményüket. Ennek keretein belül a legjobb táncegyüttesekkel karöltve sajátíthatja el minden érdeklődő a mozdulatokat, ami ráadásul remek randiprogram is lehet, hiszen a szakmabeliek szerint egy áttáncolt éjszaka 15-20 találkozót is felül tud múlni.

A lényeg, hogy minden „be legyen parkosítva”, és a „legyen tánc” aranyköpéseket mindenki jól ismerheti a vírusosan elterjedt videóból, a kettőt egybegyúrva azonban nem biztos, hogy mindenki megtapasztalta már. A lehetőség persze adott arra, hogy ezen változtasson az, aki szeretne, a Budapest Park ugyanis augusztus 15-én egy igazi táncházzal várja –immáron harmadikkal alkalommal – az érdeklődőket. De miről is van szó?

A Budapest Park öt évvel ezelőtt, Szabó Balázzsal közösen szervezte meg először a nagytánctéren a szórakozóhely történetének első táncházát. Még őket is meglepte, mekkora sikert aratott az élőzenés mulatság, amelynek különlegessége, hogy teljesen kezdőket is pillanatok alatt képes beszippantani. Pedig ha jobban belegondolunk, a mai magyar mainstream popzenét is alapjaiban határozza meg a népzene.

Kiléptünk abból a mederből, amikor a mainstream és a népzene szöges ellentétben állnak, köszönhetően olyan zenekaroknak, mint az aurevoir, a Parno Graszt, a Bohemian Betyars vagy a Bagossy Brothers Company

– mondta Berecz Isván táncos, a Fonó művészeti vezetője.

Ebben pedig bőven van ráció, ugyanis ha belegondolunk, akkor ezeken a koncerteken sem tétlenkedik a közönség, hogy vajon hogyan is kell mozogni a zenére – és pont ilyen a táncház is, ahol tánctanárok segítségével pillanatok alatt akár felidézhetjük az általános iskolában tanult alaplépéseket, vagy akár teljesen nulláról is pikk-pakk magunkévá tehetünk néhány igen egyszerű trükköt, amivel aztán azonnal kapcsolódni tudunk a mellettünk állókhoz. Ismét csak: pont úgy, ahogy egy koncerten.

A néptánc egy olyan megközelítés, ami minden emberhez utat mutat, alázatot a másik megismeréséhez, elfogadást és életörömöt. A muzsika meg a tánc mindenféle embert össze tud kötni pillanatok alatt. Én nagyon szeretem, hogy semmilyen ideológia nem tudja átlépni a küszöbét. Nem utolsó sorban pedig kiváló randihelyszín is lehet egy-egy ilyen buli

– tette hozzá Berecz, aki szerint egy áttáncolt éjszaka 15–20 randival is feléhet.

Ferencz Sándor, a Budapest Park brand managere, a táncházas programok projektgazdája szerint a céljuk az értékteremtés, és a Park programjának színesítése.

A Parkba 2019 óta szervezünk táncházakat, mert azt gondoljuk, hogy értékteremtő, és egy igazán üde színfoltja a programunknak. Ráadásul kiválóan kapcsolódik a szellemiségünkhöz is: a népzene és a néptánc is sokszínű műfaj, aminek a közösségformáló ereje vitathatatlan

– mondta.

A népzene és a néptánc tehát nem meglepő módon egyre inkább utat tör magának – ennek pedig csodálatos lenyomata az, amikor a Budapest Parkban a szabad ég alatt több ezer ember kapaszkodik egymásba, és adja át magát a felhőtlen szórakozásnak az élőzenés bulikon. Idén augusztus 15-én ráadásul a FolkPark-on három különböző tánctéren is kipróbálhatják magunkat a parketten a táncosok. A szervezők szerint ehhez pedig nem kell semmi, csak egy kis nyitottság.

Hogy „kilehessen érdemes legyen kimenni”.

(Borítókép: Soós Bertalan / Budapest Park)