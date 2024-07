Kim Kardashian bevállalt egy teljesen őrült kezelést

Kim Kardashian nemrég egy újabb, vad öregedésgátló trükkel állt elő. Ezúttal lazacspermával próbálkozik. Ebben az a poén, hogy nem poén – írta meg a TMZ. A The Kardashians legújabb epizódjában a sztár lazán elmondta anyukájának, Kris Jennernek, hogy

Kaptam egy lazacspermás arcpakolást, lazacspermát fecskendeztek az arcomba.

Ez egy véletlen beismerés volt, és nem fejtette ki, hogy a halas arc használt-e valamit.

Viszont nincs egyedül, hiszen Jennifer Aniston is a lazacspermás módszerre esküszik, hogy fiatalosan nézzen ki. Aniston még 2023 augusztusában mond el a WSJ-nek, hogy egy kozmetikus mutatta be neki a lazacspermás arcpakolás, amit imád. Úgy tűnik, Kardashian is követi a példáját.

Ez a bizarr szépségápolási módszer létezik már egy ideje, tanulmányok szerint javítja a bőr hidratáltságát, dússágát, textúráját és ráncait, mindezt az aminosavakkal teli magas DNS-szintnek köszönhetően.

Az arckezelés során mikrotűszúrásokat alkalmaznak, hogy a lazacsperma a maximális hatás elérése érdekében valóban behatoljon a bőrbe.

A Kardashienektől nem idegen a furcsa és őrült szépségápolási trendek kipróbálása, Kim egyszer volt egy vámpírarckezelésen, amelynek során vérlemezkékben gazdag vért fecskendeznek a kívánt területre.