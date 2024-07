Hiába sikeres színész az édesapja és az édesanyja is, korántsem alakul fényesen Weston Cage, azaz Nicolas Cage és Christina Fulton fiának élete. A 33 éves férfit ugyanis a héten őrizetbe vették Los Angelesben, miután kiderült, hogy májusban nemcsak megütötte, de egy fegyverrel meg is fenyegette Fultont. Persze a több mint ötvenmillió forintos óvadékot már le is tette, így szabadlábon védekezhet.