Idén több magyar választotta Horvátországot, ezek a legnépszerűbb úti célok

Horvátország nem csak nyáron, de az azt megelőző időszakban is meglehetősen népszerű úti cél – legalábbis ez derül ki 2024 első fél évének turisztikai adataiból. A tavalyihoz képest a vendégek, és az ott töltött éjszakák száma is nőtt, akárcsak az ide érkező magyar turisták száma, akik továbbra is a Kvarner-öbölért rajonganak a legjobban.