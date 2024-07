Anna hercegnő semmire nem emlékszik a lovasbalesetéből

Agyrázkódással és könnyebb sérülésekkel vitték kórházba még júniusban Anna hercegnőt, a brit uralkodó húgát. A Buckingham-palota beszámolója szerint III. Károly király testvérét a nyugat-angliai Bristol egyik kórházában kezelték, miután Gatcombe Park nevű közeli rezidenciáján kisebb „incidens” érte. Bár a közleményben nem tértek ki a sérülések pontos okára, a BBC-nek nyilatkozó szakértők szerint a 73 éves hercegnő lovasbalesetet szenvedett.

Anna hercegnő három héttel a baleset után, július 12-én visszatért a nyilvánosságba

− írta meg a minap a BBC.

A hercegnő meglátogatta a Riding for the Disabled Association (RDA) nemzeti bajnokságát Gloucestershire-ben, ahol díjakat adott át, és a győztesekkel is beszélgetett. A látogatás a közfeladatokhoz való fokozatos visszatérésének első állomása.

Nem emlékszik a történtekre

A hercegnő június 23-án sérült meg. Úgy tudni, az agyrázkódása miatt nem tudta felidézni, hogy mi történt vele. Később az állapota miatt nem lehetett ott azon a vacsorán, ahol az éppen látogató japán császár és császárnő is jelen volt, de kanadai utazását is elhalasztották.

Az orvosi csapat júniusban azt mondta, a hercegnő sérüléseit egy ló fejével vagy lábával mért ütés vagy lökés okozhatta. A fejsérülés feledékenységet, fáradtságot és koncentrációhiányt okozhat, és néhány hétig is eltarthat, mire Anna teljesen felépül.