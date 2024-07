Sápi Vivien: Szerintem az a titok, hogy nem szabad annyira akarni a népszerűséget magadnak

800 ezernél is több követője van a TikTokon, mégis a mai napig egy átlagos lánynak tartja magát Sápi Vivien, aki légiutas-kísérőből lett az ország egyik legnépszerűbb internetes tartalomgyártója. De hogyan változott meg az élete a hirtelen jött népszerűség óta, és milyen árnyoldalai vannak az influenszerlétnek? Többek között ezekről beszélgettünk vele az Index TikTalk című műsorának első adásában.

Sápi Vivien agrármérnöknek készült, az egyetem elvégzése után azonban rájött, nem ez az ő útja a boldogsághoz, ezért inkább stewardessnek állt. A fellegek között járt, de a pandémia mégis a földre kényszerítette, ugyanis elveszítette a munkahelyét. Gondolhatnánk, hogy ezzel össze is törtek az álmai, de ekkor már felfelé ívelt a karrierje a TikTok-on is, és ez azóta is kitart.

De ki is ő valójában?

Milyen motivációkkal kezdett bele az internetes tartalomgyártásba?

Hogyan reagál az őt ért kritikákra az interneten?

Mit ajánl az influenszerálmokat kergető fiatalok számára?

De szót ejtettünk felelősségről, függőségről, és arról is, hogy milyen a karácsonyfa árnyékában vitázni a kommentelőkkel.

A TikTalk első adása itt tekinthető meg:

A videót az Erste Bank támogatta.