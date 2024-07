Már nem Istenes Bence az RTL népszerű műsorának házigazdája

Hiába tér vissza már a negyedik évaddal a képernyőre, idén már nem Istenes Bence vezeti majd az Álarcos énekes című show-műsort. Az RTL bejelentése ugyan egyelőre arról nem számol be, hogy ki veszi át a helyét, egy biztos: a nyomozók csapata is teljesen új felállásban látható majd.

Elkezdődött az Álarcos énekes 4. évadának forgatása, hamarosan visszatérnek a különféle jelmezben éneklő hírességek az RTL képernyőjére.

A műsor kedvelői azonban temérdek új arccal és álarccal találkozhatnak majd, ugyanis az eddigi évadokhoz képest ezúttal nemcsak a nyomozók személye változik meg, de a show-műsor egy új műsorvezetőt is kap, így idén már nem Istenes Bence szórakoztatja a nézőket.

A maszk mögött megbújó hírességek közül az elmúlt három évadot Vastag Tamás (Kaméleon), Miller Dávid (Banán), és Gallusz Niki (Nyuszi) nyerte meg. A nyomozók asztalánál Sebestyén Balázs, Dancsó Péter, Hargitai Bea, Gáspár Laci, Csobot Adél, Fluor Tomi, Nagy Ervin, Szandi és Szabó Zsófi is megfordult, ám az RTL bejelentéséből szinte biztosra vehető, hogy közülük senki sem tér vissza a műsorba.

Arról ugyan nincs hír, hogy mikor kerül adásba a most forgatott show-műsor, az RTL viszont így is komolyan veszi az idei évet, ugyanis többek között visszatér a tavaly mindenkit kiütő Sztárbox, és lesz új X-Faktor is.

(Borítókép: Istenes Bence 2023. augusztus 30-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)