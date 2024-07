Egy év alatt megötszörözte bevételét Azahriah cége

Július 11-én felkerült a Baukó Attila, azaz Azahriah tulajdonában álló Geminia Kft. 2023-as pénzügyi beszámolója az Elektronikus Beszámoló Portálra, amely szerint az előadó tavalyi éve meghozta a gyümölcsét, cégéből százmilliós osztalékot vehetett ki a fiatal énekes. Korábban már azt is elárulta, hogy mire költi azt a pénzt, amelyet dalaival és népszerűségével szerez.

Felkerült Azahriah Geminia Kft. nevű cégének 2023-as pénzügyi beszámolója az Elektronikus Beszámoló Portálra július 11-én – szúrta ki a 24.hu.

Egy évvel korábban a 2022 júniusában alapított cég 60 milliós bevételt és 53 milliós profitot tudhatott magáénak, azonban népszerűségével együtt a zenész 2023-as bevételei is jelentősen megnőttek.

Azahriah idén három telt házas koncerttel töltötte meg a Puskás Arénát. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) májusban közzétett kutatása – amit az Index is szemlézett – a zenehallgatási szokásokat és a legnépszerűbb szerzeményeket elemezve megállapította, hogy a magyarok a Spotifyon és a YouTube-on is Azahriah dalait hallgatják a legtöbbet. Az Introvertált dal című szerzeménye az ország legnépszerűbb slágere lett a Spotifyon, míg 3korty című slágere a YouTube-on nyerte el az első helyet.

A Geminia Kft. – melynek az Opten szerint továbbra is Baukó Attila, azaz Azahriah a tulajdonosa és ügyvezetője is egyben – 2023-as pénzügyi beszámolója szerint 304 millió forintos bevétellel zárt, 241 milliós adózott eredménnyel, emellett osztalék kifizetéséről is döntöttek, a kiegészítő dokumentum szerint

a 2023. üzleti évben keletkezett 241 milliós adózott eredmény felhasználására vonatkozóan 188 millió forint osztalék kerül jóváhagyásra.

Az előadó korábban a szabadságérzet kifejezéssel határozta meg a karrierje felfutásával járó meggazdagodás adta életérzést, de azt is elárulta, hogy mire szokta költeni a pénzét.

Nem tudja mire költeni, tippekkel segítik

„Ezek már olyan összegek igazából, hogy nem is találnék már impulzust abban, hogy elköltsem. Max, ha szerencsejátékoznék, vagy valami végtelen pénznyelőben találnám meg az én élvezetemet. Ez nekem olyan mennyiségű pénz – nyilván meg sem közelíti az igazi gazdagokat – hogy nem tudom már mire költeni” – fogalmazott Azahriah.

A zenész elárulta, hogy a menedzsmentje tanítgatja arra, hogy miként kell bánni a pénzzel.

Ők mondták nekem, hogy mit kéne. Hogy van az állampapír, meg akkor lakás, hogy az biztos pontot fog nyújtani az életben (…) A saját magam elefántcsonttorony-kényelmében azért meg tud változni a pénzhez való viszony

– vallotta be, hozzátéve, hogy nyilván ma már többet engedhet meg magának, mint azelőtt.