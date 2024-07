Íme a dresszkódok, így illik felöltözni a hétvégén a Formula–1 Magyar Nagydíjra

A száguldó cirkusznak nincs hivatalos dresszkódja, ez éppannyira lehet könnyebbség, mint nehézség. Miben a legstílusosabb érkezni a szabadedzésre, az időmérőre és a futamra? Mit illik viselni a lelátókon, a VIP-szekciókban, netán az after partyn? Ezeknek jártunk most utána, ha már a Formula–1 szerte a világon szervesen összeforrt a divattal és a luxussal, az egyik legnézettebb kifutóvá válva.

A Formula–1 évtizedekig jól megvolt a nagy divatházak nélkül is, aztán az 1980-as évektől elkezdett mindkét oldal közeledni a másik felé. Az unortodox marketingfogásairól híres Benetton az egyik első divatmárka volt, amely rábiggyesztette a logóját a pilóták versenyruházatára a Tyrell és a Toleman csapatok szponzoraként, manapság pedig el sem tudnánk képzelni a közvetítéseket a Hugo Boss vagy a Tommy Hilfiger márkajelzése nélkül.

Míg az 1950-es évek második felében és az 1960-as években Grace Kelly mindig decensen kiöltözve tisztelte meg a Monacói Nagydíjat (talán nem véletlen, hogy máig ezt a futamot tartják a világon a legsikkesebbnek a szingapúri mellett), addig később egyre sportosabbá váltak a szettek, köszönhetően annak is, hogy az autóversenyzők viseletének egyes elemei – mint a harsány színek és a hangsúlyos logók – utat találtak a mindennapi divatba.

A 2000-ben bemutatott Charlie angyalai új löketet adott a trendnek, Lucy Liu, Drew Barrymore és Cameron Diaz kék overáljai retinába égtek. A Formula–1, valamint a gyors és luxusautókat egyébként is szerető divatipar egymásra találása igazából sorsszerű volt – továbbá Rocco Iannone, a Ferrari által 2021-ben életre hívott, a milánói divathéten bemutató luxusmárka kreatív igazgatója szerint közös a két világban, hogy mindkettőt a mély szenvedély hajtja.

A divatipar mindig is szeretett közeledni a sportokhoz (nemrégiben írtunk pont arról, hogy a francia LVMH luxuskonszern mennyi pénzzel támogatja meg a párizsi olimpiát és mit kért érte cserébe), pláne igaz ez, ha kifejezetten exkluzív eseményről van szó. A jegyek árfekvése okán a Formula–1 egyértelműen annak tekinthető, a július 19-21. között a Hungaroringen megrendezett Hungarian Grand Prix ülőhelyei szinte az összes tribünön 220 eurótól (87 ezer forinttól) indultak a vasárnapi futamra, a vége pedig több ezer euró is lehetett egy VIP-jegynek.

Íratlan szabályok közt lavíroznak a nézők

Az F1-nek már csak azért sem lehet univerzális dresszkódja, hiszen az év háromnegyed részében a világ minden táján, különböző éghajlatokon, napszakokban és időjárási viszonyok közt rendezik meg a futamokat. Az eseményt tulajdonló Liberty Media Corporationnek továbbá azért sem állna érdekében uniformizálni, hogy ki mit vesz fel, mert azzal erodálná a nézőközönséget is. Van, akit maga az autóversenyzés nem is érdekel, csupán azért kattint a cikkekre vagy kapcsol a tévére, hogy meglesse, milyen kreatív szettekben érkeznek meg a pilóták a szabadedzésre. Ezt egyébként talán senki sem maxolja ki jobban Lewis Hamiltonnál, aki kifejezetten extravagáns összeállításokat szokott felvenni, legyen az egy tetőtől talpig flitteres overál vagy más elborult, szinte már haute couture-nek tekinthető szett.

Ugyan Szaúd-Arábia 2021-ben bepróbálkozott azzal, hogy a dzsiddai futamra kilátogatóknak megtiltotta a túlzottan passzos darabokat, továbbá a nőknek hosszú ujjú felsőt és térd alá érő szoknyát írt elő, de a férfiak sem jelenhettek volna meg trikóban vagy sortban. A felháborodás miatt végül visszakozniuk kellett, és csak annyit kértek, hogy mindenki tartsa tiszteletben az ország kulturális érzékenységét a ruhaválasztásnál – feltételezve nyilván az olyasmi túlkapásokat, mint amikor tavaly például Irina Shayk egy teljesen átlátszó ruhát vett fel a Miami Nagydíjra.

A Formula–1 nem akar tehát egy koktélruhás és szalmakalapos, csupán az elitnek szóló lovaspóló mérkőzéshez hasonlítani, ártana is annak a sokszínűségnek, amelyet propagál. A szabályzat egyedül azt tiltja, hogy a ruhákon másokat sértő szövegek vagy képek legyenek, valamint kerülni kell a túl obszcén, netán kifejezetten közszeméremsértő öltözködést is – lévén gyerekek is jelen vannak, illetve nézik a tévén a versenyeket.

A márkatermékekkel és a kollaborációkkal nem lehet mellé lőni

Az úgynevezett motorcore stílus – amelynek legfontosabb elemei az autóversenyzők szettjeit megidéző overálok, dzsekik és az úgynevezett gas station fazonú napszemüvegek – tuti iránymutatónak tekinthető, ha az a kérdés, mit vegyünk fel egy F1-hétvége napjaira. Hogy korábban többek között a Prada, a Louis Vuitton, a Moschino vagy a Dior is beemelte már kollekcióiba az autóversenyzők munkaruházatát, ez nagyban köszönhető a Netflix népszerű, immár hatodik évadánál tartó dokusorozatának (Formula–1: Hajsza a túlélésért).

Ikonikus e téren a Tommy Hilfiger és Gigi Hadid topmodell közti legutóbbi együttműködés is: 2018-ban egy teljesen autóversenyzés által ihletett kollekciót küldtek a kifutóra a TOMMYxGIGI márkanév alatt. A másik nagy figyelmet kiváltó esemény pedig a 2023-as Chanel cruise kollekció bemutatója volt 2022-ben, amelyet Monte-Carlóban rendeztek, és amely szintén ilyen szettekből állt a francia márka stílusában olyan fricskákkal például, mint egy bukósisak formájú retikül. Nem véletlen, hogy a tavalyi monacói nagydíjra Charlotte Casiraghi, Caroline monacói hercegnő lánya is a kollekcióból választott egy versenyautó grafikás pólót, amely a Chanel hirdetési kampányában is ki volt emelve.

A pilótákat egyébként elkezdte intenzíven körülrajongani a divatvilág, ott ülnek a bemutatókon, akár a cégek márkanagykövetei, de lehet saját kollekciójuk is, ahogy Hamilton is összeborult a Tommy Hilfigerrel (TOMMYxLEWIS) évekkel ezelőtt. De nemcsak a versenyzők használják a divatot és a luxust a személyes márkaépítésükhöz, hanem maguk a csapatok is, ezáltal pedig az egész versenysorozat profitál belőle, hiszen az akár sok százezer forintba kerülő merchök alkalmasak arra, hogy azoknak a figyelmét is felkeltse a Formula–1 iránt, akiket az ugyan nem annyira hoz lázba, hogy versenyautók süvítenek el a szemük előtt, ellenben a high fashion termékek nagyon is érdekesek számukra.

Az utóbbi években érezhető, hogy a rajongók sem csak kedvencük teljesítményére kíváncsiak a pályán, hanem arra is, hogy mit visel – sőt az sem mellékes már, hogy a pilóták barátnői vagy feleségei (angol betűszó gyűjtőnéven ezen hölgyek a WAGS) milyen márkákban jelennek meg a lelátókon vagy a partikon.

Ők GYAKORLATILAG mind-mind divatinfluenszerekké léptek elő a közösségi médiás csatornáiknak köszönhetően.

Egy szó mint száz, valami autóversenyzés által ihletett ruhadarabot magunkra ölteni határozottan stílusos lehet, a neten rendelt versenyoverál méretezésére viszont oda kell figyelni, hiszen nyilván senki nem akar Michelin-babának kinézni. A fekete-fehér kockás, a rajtzászló mintáját imitáló darabok is nagyon idepasszolnak, de sose törekedjünk total lookra, mert az úgy már sok, idétlen lenne. Van olyan stílustanácsadó, aki ehelyett inkább az úgynevezett racing colouröket, azaz az élénk árnyalatokat preferálja metálszínekkel megspékelve.

A csapatlogós, elérhetőbb áru, akár márkaboltokból (mint a sok városban nyitott Ferrari Store) származó merchök is jók, legyen szó pólóról vagy pulóverről, baseball sapkáról vagy sportcipőről. Nem kell arra hajtani, hogy mindenáron szerezzünk egy párat a már a gyártásból egyébként is kikerült Ferrari x Berluti bőrcipő kollekcióból, egy Ferrari x Puma is teljesen megteszi – jelen sorok szerzőjének is van ilyenje a maranellói Ferrari múzeum shopjából, és számos bókot bezsebelt már érte.

De más csapatok is kollaborálnak, a McLarennek van közös divatkollekciója a brit Belstaff márkával és a Levi’s-szel is, a Haas a Palm Angelsszel állt össze egy ilyen erejéig, de a Pumának is van saját F1 kollabja.

Mi a helyzet Mogyoródon?

Már késő megrendelni a Scuderia AlphaTauri pilótájának, Daniel Ricciardónak a saját, elérhető árú divatmárkájától (Enchanté) valami menő cuccot, így nézzük meg, milyen darabok jók otthonról a gardróbból! Cikkünk írásának pillanatában az időjárás-előrejelzés mindhárom napra 34 fokos meleget, nyári záporokkal tarkított napsütést prognosztizál, így egy baseball sapka vagy szalmakalap nem rossz ötlet, amely napszúrás és némi eső ellen is védelmet nyújthat. A túlhevülést elkerülendő kényelmes, lengébb, légáteresztő, természetes textíliákat, például lenvászont javaslunk.

Ne pakoljuk magunkat túl se – a szabályzat egyébként sem engedi nagyméretű táskák bevitelét a verseny területére. A Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) nem javasolja a sok séta és a balesetek elkerülése végett sem a magassarkút, komfortos, párnázott lábbelit ajánlanak helyette. A Formula–1-nek országonként eltérnek a VIP-szekciói, amelyeket három kategóriába (luxury areas, suites és clubs) sorolnak. A Hungaroringen ilyen az elegáns Champions Club, a Fan Lounge és a minden országban kialakított, legmagasabbra pozicionált Paddock Club. Kérdésünkre válaszolva az eseményt rendező Hungaroring Sport Zrt. a smart casual dresszkódot ajánlja mindhárom létesítménybe, ami azért jó, mert ez elég széles spektrumon mozog, nem hiába leginkább ez szerepel a délután tartott események meghívóján is.

Hölgyeknél ide tartozik a blúz és szoknya vagy szövetnadrág kombó, amelyhez teljesen jó választás egy elegánsabbnak ható sportcipő is. A rekkenő hőségben blézert nem javasolnánk, az urak is maximum egy vékony zakóval tegyék próbára a tűrőképességüket. (A Paddock Club terasza mondjuk légkondicionált, ellenben a sátortető alatt lévő Champions Club nem az.) Ez alá egy póló is teljesen megfelelő, de önmagában egy piképóló vagy ing is megállja a helyét egy chino típusú nadrággal – a Paddock Clubba az eseményt szervező is hosszú nadrág és ing összeállításra voksolna az urak részéről. Legyen szó bőr félcipőről vagy sportcipőről, a smart casual elég toleráns ebben is.

A cél itt laza, de kulturált, szofisztikált megjelenés, amelynél az egyéni stíluspreferenciákat abszolút érvényre lehet juttatni, és tényleg olyan széles számegyenesen mozog, hogy hölgyeknek maxi-, vagy akár visszafogottabb koktélruha sem sok, ha abban érzik jól magukat, és uraknak a Fan Lounge-ba akár egy inggel párosított elegánsabb térdnadrág is belefér.

Ami tiltólistás, az a szaggatott farmernadrág, a flip-flop papucs vagy a túl rövid sortok – és hölgyek esetében az alig takaró miniszoknyák.

A Formula–1 hivatalos after partyjának nemzetközi szinten a GR1D Club ad otthont a futam napját követő éjszakán, az eseményt Budapesten a Felix étteremben és teraszán tartják. Ha valaki megnézi a tavalyi fotókat, találkozhat mindenféle szettel casualtől a már formálisabb dresszkódokig, véleményünk szerint azonban ide a cocktail attire lenne a legmegfelelőbb. Ez férfiaknak alapvetően zakót ír elő, de egy szép, felgyűrt ujjú fehér inggel sincs probléma, ha valaki már a spontán öngyulladás szélén állna, szövetnadrág, formálisabb cipő (például egy bársonyloafer), de sportesemény zárópartija lévén elegánsabb, szebb, különlegesebb sportcipőt is el tudunk ide képzelni.

Hölgyeknek akár ízlésesen dekoltált, flitteres, háromnegyedes ruha sem sok ide valami izgalmas clutch-csal és magassarkúval, de persze, ennél lehet jóval lentebb is adni: rövidebb, egyszerűbb szabású és anyagú koktélruha, hozzá egy szebb, díszítettebb szandál, bojtos selyempapucs – a cél egy ilyen eseményen mindenképpen az emlékezetes megjelenés.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg.

(Borítókép: Pascal Le Segretain/Getty Images)