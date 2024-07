Johnny Depp váratlant húzott, összejött egy 33 évvel fiatalabb nővel

Johnny Depp magánéletéről a Daily Mail hozott most nyilvánosságra részleteket. A brit bulvárlap az írja, hogy a 61 éves színész egy fiatal, 28 éves, szőke orosz nővel, Julija Vlaszovával van együtt, aki gyakorlatilag a lánya is lehetne (Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp mindössze három évvel fiatalabb nála a maga 25 évével).

A brit lapnak több, Deppékhez közel álló forrás is arról beszélt, hogy ők ketten már 2021 óta randizhattak. Elmondásuk szerint egy „laza” kapcsolatról van szó, és az elmúlt két évben „itt-ott” megjelentek egymás oldalán.

Legutóbb múlt hét csütörtökön látták őket együtt, amikor a Daily Mail által megszerzett fotók szerint egy londoni helikopter-leszállópályáról távoztak. A lap szerint ez idő alatt volt, hogy összeölelkeztek, összebújtak, és egy fotót is közöltek róluk, ami akkor készült:

#HCHEntretenimiento | 🥰😮🙈El actor Johnny Depp parece estar dejando atrás su agitado pasado con una nueva relación amorosa. A sus 61 años, Depp ha sido visto recientemente junto a Yulia Vlasova, una modelo rusa de tan solo 28 años.



➡️ Luego de los complicados años marcados por… pic.twitter.com/KYgzsfGL23 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) July 16, 2024

Orosz hírszerzőnek/diplomatának készült?

A Daily Mail szerint Julija Vlaszova Jekatyerinburg egyik elővárosából, Szortirovkából származik, illetve egy másik városban, Polevszkojban is élt. Korábban a Plzenben található Nyugat-Csehországi Egyetemen tanult, most pedig Prágában él, ahol egy smink- és fodrászstúdiót vezet. A lap forrásai szerint 2021 augusztusában ott találkozott Johnny Deppel is először az 55. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon.

Ezt követően 2022 júliusában is látták őt Depp-pel egy koncerten, amelyet a színész barátja, Jeff Bck adott Prágában (ez nem sokkal azt követően volt, hogy lezárult Johnny Depp Amber heard elleni pere). Ott már közös szelfiket készítettek, egymást puszilgatták.

#Espectáculos Yulia Vlasova de 28 años es una esteticista, modelo rusa, empresaria y amiga cercana del actor desde 2021. https://t.co/ExbpA2UMPT — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) July 17, 2024

Azóta pedig Vlaszova az Instagramján néhány posztban utalgatott arra, hogy kapcsolatban van a színésszel (bár ezek egy részét később törölte).

A brit lap ezen kívül azt is közölte, hogy

Julija Vlaszova a helyi orosz média szerint Moszkva vezető „diplomata- és kémképző akadémiáján” is tanult korábban.

A lap szerint a helyi orosz sajtóból közléseiből sem egyértelmű, hogy a fiatal nő mikor került be a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe, amely az orosz külügy alárendeltségében működik és amelyet az ország egyik legjelentősebb oktatási intézményének tartanak. Az viszont biztosnak tűnik, hogy Vlaszova ott tanult, miután édesapja, az 57 éves Alekszander idén büszkén osztott meg egy fotót arról, hogy a lánya valamilyen képesítést szerzett ott. Az intézményben végzettek közül sokan diplomataként vagy az orosz hírszerzésnél helyezkednek el, de sok más kormányintézményben és az üzleti világban is megtalálhatóak a korábbi hallgatóik.

A 28 éves nőről azt is tudni lehet, hogy döntős volt a Moszkvában, 2021-ben megrendezett Miss Office nemzetközi szépségversenyen. Egy korábbi iskolatársa azt mondta róla egy lapnak, hogy ő „egy egyszerű lány, akinek most sikerült eljutnia Hollywoodba”.

Julija Vlaszova édesanyját, a 60 éves Galinát egy orosz lap meg is kérdezte arról, hogy mi van a gyermeke és a színész közt, de ő nem akarta kommentálni a lánya Depp-pel folytatott állítólagos románcát.