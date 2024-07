Itt a lista, ez a nyolc női versenyző mérkőzik meg a Sztárbox új évadában

A tavalyi évad után 2024-ben is nyolc női versenyző feszül egymásnak a Sztárboxban. Van azonban egy fontos újítás: a mezőny idén két részre oszlik, pehelysúlyban és könnyűsúlyban is négyen-négyen küzdenek a bajnoki címért.

„A női összecsapások már az előző évadban is színvonalas mérkőzéseket hoztak, az idei évad névsora és bemutatkozásai alapján is hasonlóra számíthatunk” − ígéri az RTL.

Női pehelysúly súlycsoport versenyzői:

Földes Eszter színésznő,

Lola énekesnő,

Pap Dorci influenszer,

Schobert Lara influenszer.

Női könnyűsúly súlycsoport versenyzői:

Dér Heni énekesnő,

Hódi Pamela influenszer,

„Nemazalány” énekesnő,

Sápi Vivi influenszer.

A női versenyzők bemutatkozó videóit ide kattintva tekintheti meg.

Íme a férfifelhozatal

Jövő héten a férfi nehézsúly versenyzőit is bemutatják, de fény derül a Sztárbox műsorvezetőjének, szakmai kommentátorainak, ringszpíkerének és socialarcának kilétére is. Hamarosan az is kiderül, hogy az egyes kategóriákban kik küzdenek meg egymással az első fordulókban.

A férfi középsúly versenyzőit már bejelentették: Danny Blue mentalista, Herceg énekes, Király Viktor énekes, Pápai Joci énekes, műsorvezető, Shane Tusup vállalkozó, Torghelle Sándor válogatott labdarúgó, Törőcsik Dani tetoválóművész, Veréb Tamás színész-énekes.

A férfi könnyűsúly versenyzői: Dóra Béla színész, Horváth Tomi énekes, Miller Dávid színész-műsorvezető, Pachert Balázs üzletember, Sánta Laci színész, Sárközi Ákos séf, Varga Ádám színész, Varga Viktor énekes.

A meccseknek idén is a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont ad otthont.