Timothée Chalamet lett Hollywood dühöngő dívája?

A színész a Z generáció egyik képviselőjeként robbant be a köztudatba, kisfiús bájával pedig sokakat megbabonázott. Legutóbb a Bob Dylanről készült dokumentumfilmen dolgozott, amelynek stábtagjai nem éppen olyan képet festettek róla, mint ahogy korábban megismerhettük őt.

Timothée Chalamet még a 2017-es Szólíts a neveden című filmben nyújtott szerepével lett világszerte ismert, amelynek köszönhetően ő lett a legfiatalabb, aki valaha Oscar-jelölést kapott a legjobb színész kategóriában. Népszerűsége főleg amiatt kezdett el rohamléptékben növekedni, mert jófiús stílusa, szikár alkata, feminin kisugárzása és kölyökkutyákra hajazó tekintete teljesen szembement Hollywood akkori férfiideáljával. Hamar a Z generáció ikonjává vált, 2018-ban pedig már az év szívtiprójának nevezték, aki a férfiasság egy újfajta formáját képviseli. Az őt övező őrületet akkoriban Chalamániának is nevezték. A Szólíts a neveden mellett egyébként olyan produkciókban tűnt fel eddig, mint a Lady Bird, a Kisasszonyok, A Francia Kiadás, a Wonka, de a Dűne mindkét részében is szerepet kapott.

Legutóbb a Bob Dylan életéről szóló, A Complete Unknown című dokumentumfilmet forgatta, amelyben ő alakítja az énekes-dalszerzőt – aki nem mellesleg az alkotás vezető producere. A forgatáson dolgozó stábtagok egy része ugyanakkor nem túl pozitívan beszélt a színészről, akivel kapcsolatban azt állították, a kisfiús báj mögött dühöngő díva rejlik, aki nemcsak a filmvásznon, hanem a mindennapokban is színészként viselkedik. Többek között arról számoltak be, hogy kerülni kellett vele a szemkontaktust, és a biztonsági szolgálat lépett közbe, amikor valamelyikük véletlenül képet készített róla, utasítva az illetőt, hogy törölje ki a fotókat.

Ahogy a stábtagok beszámoltak a Daily Mailnek, az alkotás júniusi forgatása mérgező környezetben zajlott, és egyesek olyan magatartást is tanúsítottak, ami főleg a főiskolás nehézfiúkra jellemző. Az egyik alkalmazott például arról beszélt, hogy Chalamet kissé paranoiás lett, amikor a New Jersey állambeli Hoboken forgattak. Nem lehetett bemutatkozni neki, ahogy a szemkontaktust sem felvenni vele. Egy alkalommal például a színész melegebb éghajlatra küldte el az egyik produkciós asszisztenst, miután a 2024. április 8-i napfogyatkozásról szeretett volna képet készíteni, és véletlenül Chalamet is belelógott a fotóba. Akkor egy biztonsági őr lépett közbe, aki arra késztette a dolgozót, hogy törölje ki az összes fényképet.

Az egyik bennfentes elmondása szerint a színész ezt követően megparancsolta a film producereinek, hogy küldjenek egy e-mailt az egész stábnak, amelyben megtiltják a mobilhasználatot a forgatás alatt. Hozzátette, az előbb említett produkciós asszisztens akkor pánikba esett amiatt, hogy esetleg kirúghatják. Sőt úgy fogalmazott, a biztonsági szolgálat kész volt bárkivel szemben fellépni, aki telefont használ Chalamet közelében, még abban az esetben is, ha a munkájuk szempontjából az elengedhetetlen volt. Egy forrás arról szintén beszélt, hogy a színész ki nem állhatta, ha a stábtagok a próbákat figyelték, ahogy azokat a beugrós személyeket sem kedvelte, akiknek amiatt kellett kamera előtt lenniük, hogy megfelelően beállítsák a fényeket. Míg egy másik informátor azt fejtette ki, hogy a forgatás egyik legforgalmasabb napján Chalamet lefoglalt magának egy egész konténernyi vécét, amely hosszú sorokat eredményezett, mivel 120 háttérszínész és több mint 150 egyéb stábtag dolgozott a filmen.

Önmagán kívül senki mással nem törődött

– nyilatkozta egy bennfentes.

Hazudnak a stábtagok?

A brit lap egy, a produkcióhoz közel álló másik forrást is megszólaltatott, aki cáfolta a stábtagok által elmondottakat. Kezdve azzal, hogy egy film főszereplői a legtöbb esetben saját fürdőszobát kapnak, ahogy azt is tagadta, hogy ne lehetett volna szemkontaktust felvenni Chalamet-val. Mint kiemelte, az viszont elképzelhető, hogy a produkciós személyzet arra kérte a dolgozókat, hogy „ne közelítsék meg a színészeket, amíg próbálnak vagy forgatnak”. Emellett elismerte, a forgatásokon bevett gyakorlat, hogy tilos a fotózás, így a produkciós asszisztenst más alkotások esetében is megkérték volna arra, hogy törölje ki a készült képeket, ha azon szerepel valamelyik színész.

A stábtagok egyébként nem kizárólag Chalamet állítólagos viselkedésével kapcsolatban szólaltak fel, hanem a produkció rendezője, James Mangold által – aki korábban többek között A nyughatatlan és Az aszfalt királyai filmeken dolgozott – megteremtett mérgező légkör miatt is. Egyikük azt állította, soha nem volt még olyan forgatáson, ami ilyen mértékben mellőzte volna a professzionális hozzáállást. Állítása szerint olykor becsmérlő megjegyzések is elhagyták Mangold száját, és a lelki terror egyszer fizikai bántalmazássá is fajult, miután meglökte az egyik produkciós asszisztenst. Bár több panasz érkezett a viselkedésére vonatkozóan, semmilyen következménye nem lett.

A belső körében nyíltan gúnyolta az ellene felhozott panaszokat, akárcsak egy főiskolás nehézfiú, mondván: »Ó, vigyáznunk kell, különben valaki újra ránk hívja a HR-t«

– fejtette ki.

Komolyan veszik a panaszokat

A dolgozók állítása szerint Mangold viselkedése javuló tendenciát mutatott, miután a filmet gyártó Searchlight Pictures képviselői megrovásban részesítették őt, ám mindez csak néhány hétig tartott. A felvetődő vádakkal kapcsolatban egyébként a filmstúdió is kiadott már egy közleményt, azt közölve, a Mangolddal szemben megfogalmazott állítások javarészt túlzóak vagy pontatlanok, de komolyan veszik, hogy a forgatások professzionális környezetben menjenek végbe. Ugyanakkor azt elismerték, hogy már az első napokon problémák adódtak, amelyeket azonnal kiértékeltek és próbáltak kezelni. Egy informátor kifejtette, az egyetlen, aki immunissá vált Mangold magatartására, az Timothée Chalamet volt, akit a rendező az egekig magasztalt.

A forgatás utolsó napján Mangold beszédet mondott Timmyről és arról, hogy a stábot mennyire inspirálta és megindította a teljesítménye. Nem mondott köszönetet egyetlen stábtagnak sem, csak Timmynek

– jegyezte meg.

Más források némileg Chalamet védelmébe kelve azt is kiemelték, mekkora nyomás helyeződik a színészre, hogy hitelesen vigye filmvászonra a már-már nemzeti hősnek kikiáltott Bob Dylan karakterét, mivel ha nem így tenne, az énekes-dalszerző rajongói jó eséllyel szétszednék – ami még ennek ellenére sem indokolja a viselkedését, már amennyiben hihetünk a stábtagok által elmondottaknak.

(Borítókép: Timothee Chalamet A Complete Unknown forgatásán 2024. június 11-én.

Fotó: Metropolis /Bauer-Griffin / GC Images)