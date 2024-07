Csecsemőjét adta volna azért, hogy rendezhessen

Új epizódokkal jelentkezett a Disney egyik sikersorozata, A mackó, amely az elmúlt években sikert sikerre halmozott, több Golden Globe- és Primetime Emmy-díjat is bezsebelt. A július 17-én Magyarországon debütált harmadik évad kapcsán június végén egy kerekasztal-beszélgetést tartottak a széria főszereplőivel. Az online tartott eseményen az Index is részt vehetett, így közelebbről megismerhettük a produkció elkészültének menetét.

A mackó című, FX által gyártott sorozat a gasztronómia kedvelőinek kedvez a leginkább, mivel a széria alaptörténete az, hogy egy díjnyertes szakács, Carmy Berzatto – akit Jeremy Allen White alakít – visszatér a szülővárosába, Chicagóba, hogy elhunyt testvére szendvicsezőjének ügyes-bajos dolgait igazgassa, majd fine dining étteremmé alakítsa át. Ugyanakkor nemcsak a produkció főszereplőjét halmozták el elismerésekkel, hanem magát a sorozatot is, mivel eddig már hetven díjat ítéltek oda nekik. Jeremy Allen White például idén és tavaly is egy Golden Globe-, Primetime Emmy- és Screen Actors Guild-díj büszke tulajdonosává vált, ahogy a stáb más tagjai is. A produkcióban főbb szerepben tűnik fel White mellett Ricky Staffieri, Matty Matheson, Liza Colón-Zayas, Lionel Boyce, Abby Elliott, Ayo Edebiri és Ebon Moss-Bachrach.

A széria legújabb, harmadik évada július 17-én debütált a Disney+-on, aminek apropójából az FX egy kerekasztal-beszélgetés keretében szólaltatta meg a szereplőgárdát. Az online eseményen az Index is részt vehetett, amin a színészek, azaz Jeremy Allen White, Ricky Staffieri, Matty Matheson, Liza Colón-Zayas, Lionel Boyce, Abby Elliott, Ayo Edebiri és Ebon Moss-Bachrach avatták be a résztvevőket a forgatás kulisszatitkaiba, karaktereik mélységébe, illetve az újabb évad elkészültének körülményeibe.

Ahogy arról Matty Matheson a kerekasztal-beszélgetésen beszámolt, a sorozat másik producerével, Courtney Storerrel együtt dolgoztak azon, hogy milyen ételek jelenjenek meg a sorozat újabb évadában, illetve miképp mutassák be őket egy kulináris szemüvegen keresztül. Elmondása szerint szakácsokkal is együttműködtek, ahogy Storernek szintén tehetsége van az ételek megalkotásához, életre keltéséhez, azonban még így is akadtak olyan fogások, amelyek kifogtak rajtuk.

Az a sok desszert, amit Lionel és Marcus készített… Nehéz volt vegyíteni közben a történetmeséléssel. A cukrászsüteményeknél szintén ez volt a helyzet, amelyek megalkotása ráadásul javarészt a tudományról szól, de sok minden mástól is függ. Összességében csak próbáltunk mutatós és átgondolt ételeket készíteni

– fejtette ki.

A beszélgetés alatt emellett szóba került, mi az, amit minden színésznek szem előtt kellett tartania a forgatások során. A szereplőgárda tagjai erre félkomolyan úgy feleltek, a legfontosabb az volt, hogy mindenki legyen kedves a másikkal, tanulja meg a szövegét, jelenjen meg – lehetőleg időben és felkészülve –, illetve maradjanak hidratáltak, és szedjenek C-vitamint. A viccet félretéve a karaktereiket ért megpróbáltatásokról szintén bővebben beszéltek, ugyanis a széria eddigi évadaiban egyes szereplőknek gyásszal kellett megküzdeniük, ezek a mellékszálak pedig mindvégig megbújtak a háttérben az epizódok során.

Az egyik erőssége a műsornak, és az oka annak, hogy oly sok emberhez kötődik, hogy a gyász egy folyó, amely mindannyiunkon átfolyik. Ez talán az egyetlen közös dolog, amelyben mindannyian osztozunk az emberi létünk során

– mondta Ebon Moss-Bachrach.

A szereplőgárda a gyász kapcsán azt szintén kiemelte, hogy ugyan voltak olyan pillanatai a sorozatnak, amikor karakterük mélységeket élt meg, ám a forgatáson uralkodó jó hangulat miatt ezt a terhet nem vitték haza. Moss-Bachrach megemlítette, örömöt leltek a gyászban is, hozzátéve, a széria a különböző viselkedések széles spektrumával dolgozik. Állítása szerint azért is igyekeztek minél hamarabb túltenni magukat a karakterük nehéz pillanatain, mivel nagyon intenzív volt a forgatás, így kifogytak volna az energiából, ha nem így tesznek.

Kezdők szerencséje?

Mint ismert, a sorozat vezető producere, Matty Matheson egy ezermestert alakít a produkcióban, ám a második évad során már több szerepet szántak neki. Ahogy azt a kerekasztal-beszélgetésen viccesen kifejtette, nem tudja, ez miért alakult így, talán amiatt, mert rájöttek, hogy még meg tud jegyezni néhány sorral többet.

Azt hiszem, Chris csak a Matty által a sorozatba beleölt munkáját nézte. Matty még soha nem játszott színészként a show előtt, de kiderült, hogy szépen csinálja, illetve vicces, szerethető tud lenni, így Chris egyre többet akart vele dolgozni. Még soha nem láttam boldogabbnak Christ annál, mint amikor Mattyval rendeznek meg egy jelenetet. Nagyon izgatott lesz tőle

– jegyezte meg Jeremy Allen White.

Matthy Matheson egyébként a harmadik évad első részénél társíróként is segédkezett. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, a legtöbb séf, aki mesés karriert futott be, dolgozott más szakácsok alatt. Azokat a tapasztalatokat pedig, amiket megszereztek, magukkal vitték életük során, és végső soron amiatt lettek azok, akik. Elmondása szerint a szakácsiskolában, ahol korábban tanult, az egyik tanára azt mondta, harminc séf kellett ahhoz, hogy ma az lehessen, aki. Kifejtve, ez egy mesterség, amelynél elengedhetetlen az apró készségek elsajátítása és az állandó tanulás. Mint megjegyezte, a szériában is arra törekszenek, hogy a Jeremy Allen White által alakított Carmy karakterén keresztül bemutassák ezt a folyamatot.

Míg Matthy Matheson A mackónak hála a színészetbe kóstolt bele, Ayo Edebiri a harmadik évadban megcsillogtathatta rendezői képességét. A kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, egy álma vált valóra már önmagában azzal, hogy színészként játszhat a produkcióban, ezen az érzésen pedig csak még inkább erősített, amikor rendezőként is kipróbálhatta magát: „Egy mesterkurzussal és egyben egy ajándékkal ért fel. A legjobb körülmények között voltam olyan színészekkel az oldalamon, akik mesterei a szakmának, szerencsésnek éreztem magam. Valahogy úgy voltam vele, hogy ez a legjobb szakma a világon. Legalábbis holtversenyben az első helyen a színészettel.” Ahogy megemlítette, a producerek már előre egyeztettek azzal kapcsolatban, melyik epizódot szánnák neki, ám végül rá bízták a döntést. Úgy fogalmazott, a még nem létező elsőszülött gyermekét adta volna oda, ha a Liza köré összpontosuló részt rendezhetné, amire engedélyt is kapott.

Máshogy tekintenek a szakmára

A szereplők ezenfelül azt is megosztották, hogy a sorozat óta másképp tekintenek az éttermi munkára. Abby Elliott például amikor két gyermekével megy étterembe, folyamatosan csak arra tud gondolni, hogy el kell mosogatnia utánuk, ahogy azt is kellemetlenül éli meg, ha valamit épp leejtenek a földre, mivel már tudja, milyen stresszes ez a szakma. Liza Colón-Zayas pedig próbál belesni a konyhára, hogy lássa a káoszt, ami ott uralkodik, illetve a felszabaduló rengeteg energiát. Jeremy Allen White kiemelte, mindannyian nagyobb érdeklődést tanúsítanak az éttermi munka iránt, ám a széria miatt már-már túlérzékenyekké váltak.

A színészek mindemellett úgy vélik, amiatt hálásak a leginkább a sorozatnak, hogy ezzel a stábbal és szereplőgárdával dolgozhattak együtt. Liza Colón-Zayas főleg a kellemes légkört emelte ki, amiben dolgozhattak, és amelyet különlegesnek talált. Erre Jeremy Allen White is csak helyeselni tudott, kifejtve, szeretnének addig együtt dolgozni, ameddig csak lehet, és mindig nehéznek találják a búcsút. Ahogy elhangzott, az elmúlt két évben díjeső zúdult a sorozatra, azonban Ayo Edebiri szerint nem az elismerésekre utaznak.

Sokat beszélgettünk az első és a második évad között, nagyon kíváncsiak voltunk arra, sikerül-e újra megtalálnunk a saját kis buborékunkat az első évad sikere után. Mindenféle elvárás nélkül tudtuk elkészíteni az első évadot, és egy kicsit bizonytalanok voltunk abban, hogy ez újra így lesz-e, ami szerintem össze is jött a második évadban. Ezek az érzések csak felerősödtek ezután, de ismét sikerült megtalálnunk ezt a kreatív teret

– fejtette ki Jeremy Allen White.

Valódi étterem ihlette

Mint ismert, A mackó különlegessége, hogy az abban látható étterem, a The Original Beef of Chicagoland nem pusztán a fantázia szüleménye, mivel egy legendás chicagói olasz szendvicsbolt ihlette, a Mr. Beef On Orleans. Utóbbit 1979-ben alapította, Joe Zucchero, akinek fia, Chris a sorozat alkotója, Christoper Storer mellett nőtt fel. Érdekesség, hogy a sorozat legelső részének legtöbb jelenetét is a Mr. Beef On Orleansban vették fel, amelyben Joe Zucchero fia szintén feltűnt hentesként. Később egy stúdióban építették fel az éttermet, és ifjabb Zucchero elmondása szerint még a falon lévő zsírfoltokat is lemásolták.

Annak érdekében, hogy a széria szereplői a lehető leghitelesebben mutathassák be a vendéglátást mint szakmát, alapos éttermi kiképzésen vettek részt. Jeremy Allen White a chicagói Kumiko étteremben és a Santa Monica-i Pasjoli étteremben fordult meg, Ayo Edebiri órákat vett az Institute of Culinary Education intézményben, Lionel Boyce pedig Koppenhágáig utazott, hogy a Hart Bageri pékségben tanuljon. White egyébként korábban azt is kifejtette, hogy nem használtak kézdublőröket azoknál a jeleneteknél sem, amelyekben közelről volt látható az ételek elkészítése.

A színészeken kívül a készítők jelentős része rendelkezik valamilyen gasztronómiában szerzett tapasztalattal, illetve egy profi séf is van köztük. Matty Matheson, a széria vezető producere korábban a torontói Parts & Labour executive chefje volt, és Neil Fak ezermester szerepében tűnik fel. Ennek ellenére ő az egyetlen a szereplőgárdából, aki ugyan mindig a konyhában sürög-forog, de nem főz. Mint kiderült, Matheson a műsor készítőivel is megosztotta éttermi tapasztalatait, és nemcsak producerként, hanem konyhai tanácsadóként is dolgozik a sorozaton.

(Borítókép: Ayo Edebiri A mackó című sorozatban. Fotó: FX Networks)