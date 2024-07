Az elviselhetetlen hőség miatt a nyaralás helyett a hűsölés az új trend

Hiába várjuk egész évben a családunkkal vagy a barátainkkal a szabadság és a nyaralás boldog pillanatait, az extrém magas hőmérséklet immáron a tengerparti nyaralásokra, és a népszerű európai úti célokra is rányomta a bélyegét. Emiatt új nyaralási trend jelent meg, amely a szélsőséges időjárás miatt a nyári hűsölésre buzdít a főszezon hónapjaiban, így a hőmérséklettel és a tömeggel sem kell megbirkóznunk. De hova menjünk akkor, ha a perzselő nyári vakáció helyett hűsítő kikapcsolódásra vágyunk?

Az Európát, így hazánkat is sújtó nagy hőségről talán már senkinek sem kell különösebben beszámolni, hiszen lassan már az otthonunkba is irodaméretű légkondicionáló kellene ahhoz, hogy ne főjünk meg ücsörgés közben. A negyven fok közeli hőmérséklet és az erős sugárzás azonban nemcsak a munkanapokat, de bizony a várva várt nyaralásunkat is megkeserítheti.

Ennek több népszerű úti cél már jócskán megitta a levét – már ha még akadt mit meginni –, elég csak a szicíliai Agrigentóra gondolni, amely súlyos vízhiánnyal küzd már hónapok óta, ami nagyrészt az extrém magas hőmérséklet és a kevés esőzés számlájára írható.

Mindez azonban már csak a ráadás, ugyanis az eddig népszerű nyári úti célok, azaz főként a déli, vízpart közeli helyek iránt egyre kisebb az érdeklődés, ugyanis a levegő és a víz hőmérséklete az éghajlatváltozásnak köszönhetően egyre melegebb és melegebb, és a gyakori hőhullámok miatt az eddig ismert nyári szezonban már-már elviselhetetlenek ezek a helyek.

Arról persze szó sincs, hogy már teljesen elnéptelenedtek a dél-európai homokos tengerpartok, azonban a forgalom csökkenése most már az adatokon is megfigyelhető, amelyekből jól kiolvasható az, hogy

egyre többen sokkal inkább hűsölni szeretnének, nem pedig sötétre barnulni.

A déli országokat az északon található úti célokra cserélő utazóközönség mértéke jól kiolvasható az internetes keresésekből is, a Selling Travel szerint a Google Trends adatai 300 százalékos növekedést mutatnak a „coolcations” azaz magyarra fordítva „nyári hűsölés” kifejezéshez köthetően az egy évvel ezelőtti, azonos időszakhoz képest.

De mi az a coolcations és mit lehet tudni az új utazási trendről?

Spanyolország és Olaszország a nagy vesztese a hűsölésnek

A coolcations a „cool” és a „vacation” szó összeolvadásából jött össze, amely így egyben csúnyán magyarra fordítva annyit tesz, mint „hűsítő nyaralás”. A nevében pedig minden benne van, így nem is meglepő, hogy az elviselhetetlen hőség miatt ez lett, és a jövőben még inkább ez lehet az európai trend – írja a Huff Post.

Erre pedig több, eddig népszerű nyaralóhely is ráfázhat – vagy sokkal inkább odaéghet. Az elmúlt években az olyan országokban, mint Olaszország és Spanyolország, rekordméretű hőhullámok voltak tapasztalhatók, amelyek nem csak megnehezítik, szinte ellehetetlenítik a vendégek számára, hogy élvezzék a kikapcsolódást és azokat a látnivalókat, amelyekért több száz, vagy akár ezer kilométert utaztak. Emiatt ezeket olyan helyszínek válthatják fel, amelyek mindeddig nem voltak az európai nyári szezon fajsúlyos résztvevői.

Ehelyett a hűsölési trendnek köszönhetően egyre népszerűbb úti célok a nyári szezonban a sarkvidéki régió, mint Grönland és Izland, Finnország, Norvégia és Svédország, ahol az utazók lélegzetelállító tájakat, egyedi vadvilágot és olyan kalandokat tapasztalhatnak meg, mint a gleccsertúra vagy éppen a bálnales. A Luxury Travel Magazine szerint a keresett úti célok közé tartoznak a hegyvidéki területek, mint a svájci Alpok, Ausztria, vagy éppen a kanadai Sziklás-hegység, de a tengerpartot sem feltétlenül kell elkerülni a hőség miatt ha Alaszkát vagy Patagóniát választja az ember.

A fenti adatokhoz hasonlóan az Iglu Cruise számai is azt mutatják, hogy a hűsítő turistacélpontok hogyan váltak egyre népszerűbbé – 2023-ban az alábbiak szerint nőtt a vendégsereg az előző évhez képest:

Sarkvidék és Észak-Európa – 235 százalék

Kanada – 137,4 százalék

Brit-szigetek – 33,3 százalék

Antarktisz – 32,4 százalék

Fjordok és Norvégia – 23,2 százalék

Alaszka – 22 százalék

De akkor mégis mikor, hova?

Persze egy utazás előtt némi tervezés sosem árt, így annak ellenére, hogy nem a napsütötte tengerpartra utazunk, érdemes jól felkészülni minden körülményre. Már a nyári hűsölés legelső alapfeltételétől kezdve, ugyanis ehhez érdemes mindig átgondolni azt, hogy a kinézett úti céljaink közül melyik fekszik olyan helyen, ahol éppen nem a legmelegebb hónapok vannak. Így például, ha késő tavasz van és kora nyár az északi féltekén, válasszunk egy helyet a déli féltekén, ahol az ősz véget ér, és közeledik a tél, így ugyanis jóval enyhébb időben pihenhetünk, ráadásul a szezon tömegével sem kell összezsúfolódnunk. Ez például jelentheti azt, hogy Horvátország vagy a Grand Canyon helyett Ausztráliába utazunk a nyáron, de akkor sem nyúlunk mellé, ha az olasz tengerpart helyett Patagónia természeti adottságait csodáljuk meg a nyáron.

Persze mindez nagyban függ attól, kinek milyen vastag a pénztárcája, azonban egy kis hűsölésért nem kell elutazni egészen Dél-Amerikába. A skandináv célpontok, például Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország és Izland szintén kellemes lehűlést hozhat a forró nyári napjainkba, mivel jóval magasabb szélességi fokon helyezkednek el. Ráadásul ezekbe az országokba már a legtöbb fapados légitársaság szállít utasokat egész évben, így ki lehet fogni olyan ajánlatokat, amelyek szinte az összes utazó büdzséjébe beleférnek.

Például Norvégia, ahol az elmúlt időben rendkívül népszerűvé vált Oslo mellett Bergen vagy Bodo is – utóbbi idén ráadásul Európa egyik kulturális fővárosa, így programban sem lesz hiány a városban. Aki Izlandhoz hasonló élményt keres, de valamiért már nem szeretne oda utazni, érdemes a Feröer-szigeteknek utánanéznie, ugyanis hasonló élményt nyújt az elképesztő természeti adottságokkal ellátott, nyugodt úti cél.

Persze annak a veszélye fennáll, hogy mivel az adott helyre a főszezonon kívül érkezünk meg, nem lesz túl nagy felhozatal sem szórakoztatásból, sem pedig vendéglátóhelyből, azonban mivel a klímaváltozás ezen hatásait csak lassítani lehet, így már csak idő kérdése az, hogy a turizmus szektora mikor alakítja át teljesen a főszezonját az új időjárási kihívásokhoz.

(Borítókép: Az izlandi Fjallsjökull-gleccser népszerű úti cél a nyáron. Fotó: Sven-Erik Arndt / Arterra / Getty Images Hungary)