Nicolas Cage fiát egy hete tartóztatták le, azóta el is vált

Úgy néz ki, Weston Cage Coppola nem túl szerencsés a szerelemben. Ezt a harmadik válása is alátámasztja. A történet azonban itt korántsem ér véget, ugyanis Nicolas Cage és felesége még egyszer sem találkozhattak unokáikkal.

Alig egy héttel letartóztatása után Nicolas Cage fia, Weston Cage Coppola végleg elvált harmadik feleségétől, Hila Cage Coppolától.

Megállapodásuk szerint továbbra is Hila rendelkezik két gyermekük, Cyress és Velence kizárólagos felügyeleti jogával. Mindkét gyermek négyéves. Westonnak a következő bírói döntésig nincs láthatási joga.

A Page Six megírta, hogy a férfinek 991 dollárt kell fizetnie havonta a volt feleségének, de csak július 31-ig, onnantól kezdve Hila lemond arról, hogy pénzt kapjon Nicolas Cage fiától.

A hölgy sem úszta meg nyomtalanul a válást, ugyanis Weston több személyes tárgyát vissza kell adnia, köztük két nyakláncmedált, egy billentyűzetet, a bandájáról készült három bekeretezett képet, kristálykoponyákat és egy polgárháborús dokumentumot, amelyet Giuseppe Garibaldi írt alá.

Weston korábban kétszer volt házas, Nikki Williams és Daniel Cage is exfelesége a színész fiának. Hilával 2018-ban mondták ki a „boldogító” igent, de nem tartott hosszan a frigy, ugyanis 2021-ben már be is adták a válókeresetet. A párnak két gyermeke van, Cyress és Venice, akik a koronavírus alatt születtek. Westonnak rajtuk kívül még két fia van, Lucian és Sorin, akiknek Danielle az anyjuk.

Egy hete tartóztatták le

Weston és édesanyja, Christina Fulton 2023-ban beperelték Hilát rágalmazás miatt, valamint 100 ezer dollár eltulajdonításával vádolták, és távoltartási végzést is kértek ellene.

Fulton azt mondta a US Sunnak, hogy nem maradt más választása, mint a kereset benyújtása a Hila által létrehozott „ellenséges környezet” miatt, amely „lehetetlenné tette a család számára, hogy láthassa a gyerekeket, vagy kapcsolatot létesítsen velük bármilyen formában”.

Lesújtó érzés hogy nem láthatjuk a gyerekeket. Nicolas és én születésük óta egyáltalán nem találkozhattunk a két gyönyörű unokánkkal. Ez egy szörnyű rémálom. Őrületes, fájdalmas, bántó, pusztító

– nyilatkozta Christina Fulton.

Weston Cage Coppolát a múlt héten letartóztatták le halálos fegyverrel elkövetett támadás miatt. Az édesanyjával folytatott szóbeli veszekedést áprilisban vált fizikai bántalmazássá.

Christina Fulton a múlt héten azt mondta, hogy Weston mentálisan a mélyponton volt, ő pedig azután, hogy a barátai felhívták, elment hozzá, hogy segítsen.

Mikor megérkeztem, a fiam fogadott, aki láthatóan rossz állapotban volt mentálisan, és ezután jöttek a borzalmak. Mindig is támogattam, segítettem a fiamat a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmeiben. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy megkapja azt a folyamatos támogatást, amire szüksége van

– mondta az édesanya.