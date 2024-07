Már tavaly szeptemberben is letartóztatták Emma Watson zaklatóját. Akkor állítólag berontott egy New York-i divatbemutató öltözőjébe, és azt kiabálta, hogy feleségül akarja venni a 34 éves sztárt. Pénteken a 44 éves Busto a Heathrow melletti Colnbrook bevándorlási központban adott interjút a The Sun című lapnak.

Meglátogattam az angol tanszéket, és beszéltem emberekkel. Elmentem a fogadóközpontba, ahol megpróbáltam információt szerezni

− mondta el a férfi.

A férfi ugyan nem találkozott Emma Watsonnal, de június 26-án letartóztatták, miután a helyiek jelentették, hogy kérdéseket tett fel róla. Busto hozzátette: „Próbáltam felvenni a kapcsolatot Emma Watsonnal. Azonban csak azért állították rólam, hogy zaklatom, mert kérdezősködtem. De ezt nem maga a színésznő tette. Egy téren tartóztattak le, egy Starbucks közelében” – magyarázta.

A férfi azt állítja, hogy megnyert egy 2021-es amerikai szövetségi pert, amelyben illegálisnak nyilvánította az ország igazságszolgáltatási rendszerét. Arra a kérdésre, hogy mit tett volna, ha találkozik a Harry Potter-filmek Hermione Grangerével, azt mondta: „Megpróbáltam volna beszélni vele arról az ügyről, amit megnyertem”.

Arra a felvetésre, hogy a New York-i eseményen kiabálta-e, hogy feleségül akarja venni Emmát, Busto elárulta: „Ezt csak kiragadták a szövegkörnyezetből”. De hozzátette:

Kiabáltam valamit, azért, hogy felhívjam a figyelmét. Nagyjából úgy működött, ahogy akartam.

Nem világos, hogy Emma Watson akkoriban New Yorkban tartózkodott-e. Busto ártatlannak vallotta magát a birtokháborítás és garázdaság vádjában, és óvadék nélkül szabadlábra helyezték. Egy hónappal korábban azért tartották fogva, mert megpróbálta megközelíteni Drew Barrymore színésznőt.

A férfi elmondta, hogy június 12-én repült Bostonból a Heathrow-ra − 800 fonttal és egy hálózsákkal érkezett az Egyesült Királyságba. Állítása szerint Londonba ment, hogy „kormányzati szerveket” látogasson meg, és egy oxfordi templomban aludt. Úgy gondolja, hogy a hatóságok a kitoloncolását tervezték, és hogy brit állampolgárságot akart igényelni, hozzátéve: „Fogalmam sincs, hogy mikor hagyhatom el az országot. A rendőrségnél vannak a dolgaim. Menekülök, életveszélyben vagyok”.