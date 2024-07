Ki az az IShowSpeed, aki kutyákkal ugatott Budapesten, majd dobott egy szaltót a gulyástól?

A Gen Z-t tökéletesen megtestesítő streamer hosszú évek munkája után tudott kitörni, mostanra azonban megkerülhetetlen influenszerré vált. Találkozott Cristiano Ronaldóval, kollabolt Zlatan Ibrahimoviccsal és Lil Nas X-szel, sőt még országok vezetőivel is kezet fogott. De honnan jött IShowSpeed, és miért imádják ennyien?

Hatalmas port kavart IShowSpeed, vagyis Darren Jason Watkins Jr. budapesti látogatása kedd este. Végigkövettük az eseményeket, Speed egy Cristiano Ronaldo hetes számával ellátott magyar válogatottmezben rótta a magyar főváros utcáit európai turnéjának keretén belül.

Járt a Széna téri Mammutban, megnézte a Bazilikát, hallgatott Azahriah-t és Bittó duót is, majd a Duna Corso étteremben evett egy tál gulyást, és lefenyítette az ott előadó zenészeket – mindezt úgy, hogy majdnem száz rajongója követte az utcán, valamint konvoj alakult ki a fanok autóiból.

DE KI IS AZ AZ ISHOWSPEED, AKI EGYESEKBŐL SZÖRNYÜLKÖDÉST, MÁSOKBÓL EUFÓRIÁT VÁLT KI?

Szerény kezdetek után jött a nagyobb siker

Watkins 2005-ben született az ohiói Cincinnattiben. Egy féltestvére van, aki néha élő adásai közben is feltűnik. 2016-ban hozta létre YouTube-csatornáját, ahova különböző gameplayeket töltött fel – olyan videókat, ahol videójátékokkal játszott, közben pedig igyekezte szórakoztatni a közönségét. 2017 decemberében kóstolt bele először a livestreamelésbe – videók helyett élőben közvetítette azt, ahogy játszik. Fortnite- és NBA 2k élőit azonban nagyon kevesen nézték, átlagosan két ember csatlakozott IShowSpeedhez.

Négy évvel később, 2021-ben – amikor a streamer még csak 16 éves volt – jött az első nagyobb kitörés. Speed rajongói rövid videókat kezdtek posztolni a fiatalok körében hihetetlenül népszerű TikTokra a videós egyesek által aberránsnak ítélt viselkedéséről. Watkins gyakran egy alsó kameraszögből vette saját magát a streamek alatt, miközben az általa játszott játékokra reagált:

üvöltött, ugrált, és szó szerint ugatott.

A most 19 éves streamer ezután találta meg az új lehetőségét: a Talking Ben nevű telefonos applikációt, amely során egy virtuális kutyával lehet beszélgetni – ám Ben csak igennel és nemmel tud válaszolni, a megfelelő kérdések pedig komikus eredményeket szülhetnek. Az akkor 10 éves applikáció az App Store legkelendőbb szoftvere lett, köszönhetően IShowSpeednek.

EKKOR ROBBANÁSSZERŰEN KEZDETT NÖVEKEDNI A FIATAL INFLUENSZER CSATORNÁJA. 2021 ÁPRILISÁBAN ÉRTE EL A 100 EZER YOUTUBE-FELIRATKOZÓT, KÉT HÓNAPPAL KÉSŐBB VISZONT ÁTLÉPTE AZ EGYMILLIÓS ÁLOMHATÁRT.

2021-ben részt vett egy másik népszerű tartalomgyártó, Adin Ross „randiműsorában”, ahonnan rekordsebességgel esett ki, miután olyan kijelentéseket tett a show-ban szintén részt vevő Ash Kashnek, amiket könnyen megerőszakolásnak lehetett érteni. Ezután fellépett egy Discord- (népszerű beszélgetőprogram) szerverre, ahol tovább bántalmazta Kasht. A mutatványa ráerősített a tiltásra, és bár a Twitchen 2023 októberében feloldották azt, Speed elsődleges platformja a YouTube maradt.

Speed kirohanásainak a platformok nem örültek túlzottan. A legnépszerűbb élő adásokat sugárzó oldal, a Twitch 2022. április 6-án kitiltotta Speedet, miután egy játékban egy női csapattársának azt mondta, hogy

menj vissza a konyhába, és mosogasd el a férjed tányérjait, r*banc.

A Twitch mellett a VALORANT nevű online lövöldözős játékból is tiltották, amelyben az incidens történt. Ez nem az első botrány volt, ami Speed nevéhez fűződött.

2022 júliusában lépte át a 10 milliós követőbázist, miután a szobájában gyújtott meg egy Pikachu alakú tűzijátékot, amely majdnem leégette a házát. Ekkor kapta fel a mainstream média. 2022 augusztusában az akkor népszerű „prank”, a SWAT-olás áldozata lett: a nézői viccből ráhívták a rendőrséget, akik bilincsbe verve vitték el, ám mivel a bejelentés hamisnak bizonyult, hamar elengedték.

Ronaldo és világutazás

2022 szeptemberében vett részt az egyik legnépszerűbb angol influenszercsapat, a Sidemen jótékonysági futballmeccsén, ami egy fordulópontnak számít IShowSpeed kontentjében. Watkins itt újra internetszenzáció lett, miután egy lesnek ítélt gólja után pólójával megcsapkodta a bírót, Mark Clattenburgot.

Ugyanebben az évben nyerte meg a Streamy Award „Feltörekvő Streamere” díját, működött együtt az amerikai rapperrel, Lil Nas X-szel, valamint járta be a világot Cristiano Ronaldót követve. Próbált találkozni a legendás portugál csatárral az Old Traffordban, a Craven Cottage-ben, több katari stadionban, ám a randevú sosem jött össze.

Azonban Speed és Ronaldo mégis egymásra találtak, miután a streamer feltetováltatta a futballistát a karjára 2023 januárjában.

Fél évvel később találkozott példaképével, miután májusban Portugália 3–0-ra verte meg Bosznia-Hercegovinát az Európa-bajnokság selejtezőjében.

2023 augusztusában IShowSpeed újabb botrányba keveredett, nem sokkal az után, hogy meglett a 20 millió feliratkozója YouTube-on. A népszerű horrorjáték, a Five Nights at Freddy’s: Security Breach közben annyira megijedt, hogy felugrott a székéből, aminek következtében véletlenül 25 ezer nézőnek mutatta meg a péniszét. Bár sokan a csatornája letiltásáért kiáltottak, a YouTube nem sújtotta büntetéssel Watkinst, tekintve hogy az eset teljesen véletlenül történt. A rajongók viszont sikeresen trendinggé tették a férfi nemi szervre használt szlengkifejezést Twitteren és Redditen, miután „IShowMeat” leírással közölték újra a videót.

Idén nyáron a labdarúgó-Európa-bajnokság apropóján kezdte bejárni a világot, nem sokkal a 25 millió feliratkozó elérése után. Többek között járt Csehországban, Lengyelországban, Görögországban és Olaszországban is, utóbbi helyen nem mással, mint Zlatan Ibrahimoviccsal autózta körbe Milánót.

A világjárás közben találkozott az albán miniszterelnökkel, Edi Ramával, első norvég kiruccanása közben pedig majdnem eltörte a bokáját, miután a rajongói közé ugrott az első emeletről. Bár a tömeg agresszív viselkedése után azt mondta, sosem tér vissza, július 17-én újra az északi országban járt – hogy megveresse magát vikingekkel.

Youtuberből lett zenész

A 19 éves Watkins 2021-ben adta ki első dalát, azóta pedig több száma is milliós nézettséggel rendelkezik. A 2022-es Ronaldo című dalát 35 millióan kattintották, a leghíresebbnek mondható World Cup című számára 144 millióan mentek rá, a legnézettebb videója, a Shake pedig 210 millió megtekintéssel büszkélkedhet.

Bár IShowSpeed egyáltalán nem mentes a botrányoktól, tökéletesen reprezentálja a viralitásból berobbanó, újkori tartalomgyártókat. Magyarországon is rengeteg rajongója van, az itt készült élő adását azóta 3,4 millióan látták, az őt követő tömeget pedig biztonsági őrei is nehezen tartották vissza – annak ellenére, hogy a gulyástól szaltót dobó srác az útját elálló fanoknak, valamint az étteremben játszó zenészeknek is igyekezett megmutatni, hogy ki a főnök.

(Borítókép: IShowSpeed 2024. július 1-jén Frankfurt am Mainban. Fotó: Neil Baynes / UEFA / Getty Images)