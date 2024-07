Baseballsapkában és napszemüvegben jelent meg Galambos Lajos a kórházban

Galambos Lajos a júniusi szabadulás után több interjúban is mesélt arról, hogy miként telnek a napjai. Később azonban az is kiderült, hogy a COPD nevű krónikus tüdőbetegsége miatt egy műtéten kell átesnie a reintegrációs időszakban.

A trombitás azóta – szabadulása óta először – idegenek közé ment,

miután egy kórházi vizsgálaton kellett részt vennie.

A Blikknek Galambos Lajos egyik ismerőse mesélt erről. Úgy fogalmazott, hogy Galambos is „beszélt már róla, hogy a tüdejével problémák vannak, többek között emiatt kell rendszeresen megjelennie orvosi vizsgálatokon. Amikor először ment be a kórházba, nagyon tartott tőle, hogyan reagálnak az emberek, ha meglátják őt”.

Baseballsapkát vett fel, illetve egy jókora napszemüveg mögé próbált elrejtőzni, de hamar felismerték a kórház folyosóján, és sorra mentek oda hozzá az emberek. Egyetlen rossz szót sem kapott, csak biztatást, simogatták a karját, szinte babusgatták. Nagyon jólesett neki, kicsit meg is hatódott

– mondta a mulatós zenész közeli ismerőse.

Jók az eredmények, már trombitált is

A lap forrása azt is hozzátette: „Egyébként úgy hallottam tőle, hogy meglepően jók lettek az eredményei: annyit javultak a tüdőértékek, hogy a gyógyszeres kezelést és az oxigénterápiát is csökkenteni lehet.”

A Blikk szerint Galambos nagyon örül a jó hírnek, mert felcsillant a remény, hogy annyira megjavulhat az egészsége, hogy talán még a színpadon is képes lesz trombitálni a jövőben.

„Amikor hazamehetett Baracskáról, azonnal magához ölelte imádott trombitáját. El is párásodott a tekintete, majd amikor elfújta a kedvencét, a Takarodót, vagyis az Il Silenziót, már a gyerekei sem tudták visszafojtani a könnyeiket. Ahhoz, hogy újra tökéletesen tudjon trombitálni, még sokat kell gyakorolnia, hiszen 14 hónapot hagyott ki, de az Il Silenziót rutinból lenyomta” – mondta zenész ismerőse a Blikknek.

Hozzátette azt is, hogy Galambos Lajos az orvoson kívül máshova nem jár, egyszerűen még nem érzi úgy, hogy emberek között szeretne lenni. „Hozzá sem mennek sokan, pontosabban nem mehetnek, mivel kevés vendéget fogad. Azt mondja, még nem jött el az ideje, sok mindent fel kell dolgoznia. Azt szokta nekem mondogatni: nem kötök új barátságokat, egyedül mentem be a börtönbe, egyedül is jöttem ki. Sokan hívogatják, de csak pár embernek veszi fel a telefont, még a régi ismerősök közül is.”

Azt mondogatja, majd mindennek eljön az ideje. Láthatóan lassabb tempóra kapcsolt… ahogy ő fogalmazott: most már megélni szeretné az életet, nem túlélni…

– mondta Galambos Lajosról az ismerőse.