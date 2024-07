Érkezik az első vak és az első fekete, Down-szindrómás Barbie

A Mattel piacra dobott két új Barbie babát: érkezik az első vak Barbie és az első Down-szindrómás fekete Barbie is.

A Mattel kedden jelentette be a két új babát a Barbie 2024 Fashionistas sorozat részeként. A cég már több mint 175 különböző típusú babát bemutatott, amelyek különböző bőrszínnel, szemszínnel, frizurával rendelkeznek, de piacra dobták már a mozgássérült vagy például a fogszabályozóval, hallókészülékkel ellátott Barbie-kat és Keneket is – írja az USA Today.

Az első kerekesszékes Barbie baba (Becky) még 1997-ben jelent meg, az első protézist viselő kerekesszékes pedig 2019-ben. 2016-ban érkeztek a kis méretű, a magas és a gömbölyded formájú, majd 2023 áprilisában az első Down-szindrómás babák.

A Mattel közleménye szerint a két újonnan bejelentett babát olyan nonprofit szervezetekkel együttműködve alkották meg, amelyek a látássérültek és vakságban szenvedők, valamint a Down-szindrómások érdekében tevékenykednek. A játékgyártó a babák által képviselt közösségek tagjaival is beszélgetett, így rendkívül precíz munkát tudott végezni.

Felismertük, hogy a Barbie sokkal több, mint egy baba: az önkifejezést képviseli, és az összetartozás érzését erősítheti. Büszkén mutatunk be egy új vak Barbie babát és egy Down-szindrómás fekete babát, megerősítve elkötelezettségünket a globális összetartozást és befogadást képviselő termékek létrehozása iránt

– mondta Krista Berger, a Barbie alelnöke.

Az Egyesült Államokban mindkét baba megvásárolható 2024. július 23-tól 10,99 dollárért (3900 forint). A vak Barbie-hoz botot és napszemüveget is adnak.

A Barbie-ért kislányok milliói vannak oda, és mára igazi kulturális ikonná vált. Az eredetileg szőke, kék szemű baba világkarriert futott be, és egy egész iparág épült rá. Tavaly megérkezett a várva várt mozifilm is, ami megkoronázta Ruth Handler, a játék létrehozójának életművét. De mi is a története annak a babának, amely 65 éve folyamatosan reflektorfényben van? Alábbi cikkünkben választ kaphatnak rá.