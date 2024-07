Szexbotrányról szóló FBI-dossziéban bukkant fel Fülöp herceg

Annak ellenére, hogy a királyi család igyekszik minél inkább kerülni a botrányokkal teli életvitelt, olykor mégis sikerül összefüggésbe hozni őket kétes ügyekkel. Példaként lehetne említeni akár András herceget, akit szexuális zaklatással vádoltak meg, vagy Margit hercegnőt, akinek útját lázadó természete miatt kísérte baj, vagy a szintén maga útját járó Harry herceget, akit a párválasztásától kezdve a szerencsétlen halloweeni jelmezválasztásáig – ami egy náci egyenruha volt – már sok mindenért meghurcoltak. Érdekes viszont, hogy II. Erzsébet vagy férje, Fülöp herceg kapcsán nemigen merültek fel nagy horderejű esetek, amit talán főleg azzal lehet magyarázni, hogy a família két legprominensebb tagjaként még inkább ügyeltek arra, hogy óvják jó hírüket, és ezért a palota is mindent megtett. Ennek köszönhető, hogy eddig nem sok csontváz esett ki a szekrényből velük kapcsolatban, bár Fülöp herceget illetően a napokban mégis visszaköszönt a múlt.

A Daily Mail birtokába került FBI-iratok szerint ugyanis a 2021-ben elhunyt királyi sarj neve a Profumo-ügyre vonatkozóan merült fel, mivel úgy tartják, az abban érintett két nővel, Christine Keelerrel és Mandy Rice-Daviesszel személyes kapcsolatban állhatott. Mint ismert, a Profumo-ügy, amit Profumo-afférként is szoktak emlegetni, nagy botrányt kavart az 1960-as években. Névadója John Profumo, akkori hadügyminiszer, aki házasságon kívüli viszonyt folytatott egy 19 éves modellel, Christine Keelerrel – aki 23 ezer fontért adta el a sztorit a News of The World című lapnak. A férfi egy közleményben tagadta az ezzel kapcsolatos vádakat, ám egy rendőrségi vizsgálat bebizonyította, hogy hazudott. A történtek hatására Profumo, illetve a miniszterelnök, Harold Macmillan is lemondásra kényszerült. Bár utóbbi rossz egészségi állapotára hivatkozott, vélhetően nem ez állt a háttérben. Macmillan leköszönése mellett pedig Profumo hűtlenkedése hozzájárult ahhoz is, hogy a soron következő, 1964-es választáson a konzervatív kormány vereséget szenvedjen el a munkáspárttól.

Nemcsak a Profumo és Keeler közötti viszony jelentette az egyetlen problémát, hanem az is, hogy kiderült, utóbbi a románcuk alatt Jevgenyij Ivanov szovjet haditengerészeti attaséval is kapcsolatba került, ami már komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. Állítólag Ivanov arra kérte Keelert, hogy derítse ki, Nyugat-Németországba mikor érkezhetnek amerikai nukleáris rakéták. Keeler egyébként mindkettejükkel Stephen Wardon keresztül ismerkedett meg – a hadügyminiszterrel például egy medencés partin –, akinek ügyes-bajos dolgaira a Profumo-ügy hívta fel még jobban a figyelmet. Erkölcstelenségek egész sorozatával vádolták meg, és már önmagában az Ivanovval való barátsága kérdéseket vetett fel – bár ő úgy vélte, vele vitetik el a balhét mások cselekedeteiért.

Végül pert is indítottak ellene, és bűnösnek találták, azt állítva, hogy tisztességtelen módon abból a pénzből élt, amit Keeler és barátja, Mandy Rice-Davies erkölcstelenül szereztek meg – ugyan nem voltak prostituáltak, de vélhetően abból keresték a mindennapi betevőt, hogy gazdag férfiak társaságában mutatkoztak. Az ítélet után három nappal ugyanakkor Ward barbiturátmérgezés következtében életét vesztette, az esetet öngyilkosságnak minősítette a halottkém. Míg Christina Keller John Promufót követően további hírességekkel, köztük Warren Beattyvel és George Pepparddal is egy párt alkotott. Egy interjúban úgy fogalmazott, afférját a hadügyminiszterrel egy szexbotránynak könyvelték el, viszont a széles körben kiterjedt kémhálózatról pusmogott híreszteléseket már valahogy senki sem hallotta meg. Keeler 2017-ben hunyt el, 75 éves korában.

A korona is kitért rá

A Daily Mail információi szerint az ebben az ügyben keletkezett FBI-dokumentumokban merült fel Fülöp herceg neve is, aki személyesen ismerhette Christina Keelert és annak barátját, Mandy Rice-Daviest. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának aktái alapján a döntő fontosságú feljegyzést J. Edgar Hoover, az FBI akkori igazgatója készítette. Az amerikai információszabadságról szóló törvény értelmében újonnan nyilvánosságra hozott iratokban Thomas Corbally – egy ipari kémkedéssel foglalkozó amerikai üzletember, akit az FBI is kihallgatott korábban Warddal való barátsága kapcsán – tett efféle állításokat.

Corbally azt is kijelentette, volt egy pletyka arról, hogy Fülöp herceg kapcsolatban állhatott ezzel a két lánnyal

– jegyezte meg Hoover, ahogy azt is kiemelte, nem hisz a Warddal szemben felhozott vádakban.

Említésre méltó emellett, hogy a herceg Profumo-ügyben való érintettségére a királyi család történelmét feldolgozó, A korona című sorozatban is kitértek. A szériában látható például egy jelenet, amelyben Sir Anthony Blunt, a néhai királynő művészeti kurátora – akiről később kiderült, hogy szovjet kém –, figyelmezteti a herceget, hogy leleplezi a Warddal való kapcsolatát, ha árulással vádolja meg őt. Bár a produkciót érték már olyan kritikák, hogy nem figyelmeztetik a nézőket arra, hogy a sorozatban látottak nem minden esetben felelnek meg a valóságnak, így fiktív történetekre építenek, a Profumo-ügyet illetően úgy tűnik, hogy nem lőttek mellé. Mint kiderült, a királyi sarj valóban számtalanszor találkozott Warddal, akit még a Buckingham-palotának dolgozó egyik művész is lerajzolt. Ebből következtetve nem merész elképzelés, hogy Wardon keresztül Christina Keelerrel és annak barátnőjével is személyes kapcsolatot alakíthatott ki, akárcsak John Profumo – bár a kötelék annyira szoros nem lehetett.

(Borítókép: Fülöp herceg 1991. május 10-én. Fotó: Tim Graham / Getty Images)