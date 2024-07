Nemcsak a zenében, de a képzőművészetben is meglehetősen tehetséges volt a személyét illetően sokszor megkérdőjelezett Michael Jackson. A 2009-ben elhunyt énekes ugyanis élete során temérdek rajzot készített, amelyek közül 78-at most el is árvereznek. A művek különlegessége, hogy Jackson mindegyiket aláírta, így a szerencsés vásárló vagy vásárlók is hozzájuthatnak egy darabhoz az énekes hagyatékából.