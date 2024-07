Miley Cyrus apjáék úgy válnak, mint a Magyar–Varga páros: hangfelvétellel

Megdöbbentő új hangfelvétel támasztja alá Billy Ray Cyrus volt feleségének állításait, miszerint a férfi hónapokig tartó „szélsőségesen verbális, érzelmi és pszichológiai bántalmazásnak” tette ki őt. A felvétel – amelyet a Daily Mail szerzett meg – feltárja azt a megdöbbentő bánásmódot, amelynek a 37 éves ausztrál énekesnő, Firerose állítása szerint folyamatosan ki volt téve a Miley Cyrus apjával kötött hét hónapos házassága alatt.

Az alábbi hangfelvételen hallható, ahogy a countryénekes dühkitörésében kigúnyolja és lekicsinyli, folyamatosan sértegeti sokkal fiatalabb feleségét. A konfrontáció során, amelyet a jelek szerint Billy Ray dühe váltott ki, amiért túl későn ment fel a színpadra egy koncerten, a férfi figyelmezteti a nőt, hogy „most már tényleg k*rvára ki vagyok akadva, ismét megmutattad, hogy nem hallgatsz rám”.

Nem tudom, hogy ki a f*sznak képzeled magad, de nem hallgatsz rám… ez nem a semmiről szól, hanem arról, hogy egy önző, kib*szott r*banc vagy

– üvölti az énekes. A 62 éves Billy Ray gúnyosan megjegyzi, „nem hiszem, hogy igazán okos vagy, meggondoltam magam erről a sz*rról. Szerintem te egy önző, kib*szott r*banc vagy. Ez vagy te” – dühöng tovább. Amikor a nő könyörög neki, hogy „kérlek, hagyd abba a kiabálást”, a férfi azt mondja neki, hogy „ez nem történne meg, ha befogtad volna a kib*szott szádat. Nézd meg, milyen kib*szott zűrzavart csináltál”.

Micsoda egy hülye segg vagy… mert tudnod kell, hogy nem fogom eltűrni ezt a sz*rt. Csak elb*sztad… b*szd meg! Tudod, hogy ennél jobbat is tudsz. Kib*szott idióta

– zárja őrjöngését a sztár.

„A világ söpredéke”

A portál által megszerzett további bizonyítékok azt mutatják, hogy az énekes verbális abuzálása nem korlátozódik Firerose-ra, hanem életének több jelentős nőjére is kiterjed. Köztük van például a szupersztár lánya is, Miley Cyrus, akit Billy Ray sokszor csak „ördögként” emleget.

A Daily Mail által hallott másik felvételen Billy Ray bizarr módon harmadik személyben beszél magáról, mielőtt lányára, Miley-ra fordítaná figyelmét, és kimondaná a megdöbbentő kijelentést:

Mindenki tudja, hogy az ördög egy szajha.

Ugyanilyen elutasítóan és gúnyosan beszél Tish-ről, aki csaknem 30 évig volt felesége és három gyermekének – a 31 éves Miley-nak, a 30 éves Braisonnak és a 24 éves Noah-nak – anyja, és akit szintén soha nem nevez nevén, hanem csak „sz*r”-nak. Billy Raynek van egy fia egy korábbi kapcsolatából, Tish két gyermekét, a 37 éves Brandit és a 35 éves Trace-t pedig örökbe fogadta, amikor összeházasodtak.

A portál által megtekintett sokkoló beszélgetésben, amelyet menedzserével és publicistájával, Scott Adkinsszel folytatott, Billy Ray ezt írja Tish-ről: „Ő egy hazug… egy k*rva… és egy csaló. Egy r*banc. A világ söpredéke. Egy csaló.”

Tűzről pattant rózsa

Billy Ray házassága Firerose-zal – ami mindössze négy hónappal azután történt, hogy elvált Tish-től – állítólag megterhelte a kapcsolatát Miley-val. Az egykori gyereksztár, aki apja mellett nőtt fel a Disney Channelen, februárban, a Grammy-díj átvételi beszédében teljesen le is szólta apját.

Billy Ray 2010-ben találkozott először Firerose-zal – valódi nevén Johanna Scholem –, amikor még második feleségével, Tish-sel volt házas. A lány 22 éves volt, a férfi 48, és Miley mellett szerepelt a Disney Channel Hannah Montana című sorozatában. Barátok lettek, de romantikus értelemben semmi sem történt, mígnem a countryénekes egy évtizeddel később megkereste őt, és felkérte, hogy duettezzen vele Tanya Tucker Delta Dawn című dalának egyik újragondolt verziójában.

Akkoriban még Tish volt a felesége volt, de azt mondta Firerose-nak, hogy „lelki társak”, és egy örökké tartó románcot ígért neki. A pár 2023 októberében házasodott össze, de alig hét hónappal a házasságkötés után, májusban Billy Ray beadta a válókeresetet, ami a papírok szerint egy egyre keservesebb jogi harc kezdetét jelentette.

Firerose azt állítja, hogy Billy Ray 2024. május 23-án kirúgta őt a közös otthonukból – egy nappal azelőtt, hogy a nőnek egy prevenciós célú masztektómián [a mellmirigyállomány rosszindulatú daganat kialakulását megelőző eltávolítása – a szerk.] kellett volna átesnie, miután 2020-ban diagnosztizálták nála a BRCA1 gént, amely gén miatt nagy a kockázata, hogy a rák bizonyos formái kialakulnak. Azóta „határozatlan időre” elhalasztotta a műtétet.

A hónap elején kérelmet nyújtott be az ingatlan visszaszerzésére, azt állítva, hogy elhidegült férje nem engedte, hogy visszatérjen az otthonába, hogy elvigye a holmiját.

A Daily Mail által megszerzett dokumentumokból viszont kiderült, hogy Firerose beleegyezett, hogy a válókeresetet követően kiköltözik, és nem tér vissza a férfi engedélye nélkül.

Később megállapodtak abban, hogy május 29-én eljön a maradék holmijáért, azonban ezek a tervek meghiúsultak, mert Firerose akkoriban éppen ügyvédet váltott. Az iratok szerint a pár a következő hetekben megpróbált egy másik megfelelő időpontot egyeztetni, egészen július 12-ig, amikor Firerose-t tájékoztatták arról, hogy „nem engedik vissza”.

A levél arra hivatkozott, hogy a feleség nem megbízható, és felvetette a férj panaszait a feleség állítólagos házasság előtti viselkedésével kapcsolatban

– áll az indítványban. Az indítványra adott válaszában Billy Ray egy július 11-i Page Six riportot idézett, amelyben Firerose beszélt korábbi letartóztatásáról, amelynek során Firerose 60 napot töltött börtönben.

Ez a letartóztatás olyasmi volt, amiről Cyrus nem tudott, és mivel Firerose korábban hazudott és eltitkolt dolgokat az életéről férje előtt, a férfi ügyvédje elkezdett alaposabban utánanézni a lány nyilatkozatainak

– áll a dokumentumokban.

Adok-kapok, adok-veszek

A portál által megszerzett szöveges üzenetek azonban ellentmondani látszanak ezeknek az állításoknak, és azt mutatják, hogy a countrysztár részt vett olyan beszélgetésekben, amelyekben felesége nyíltan utalt az esetre. Például egy 2023 novemberi csoportos chatbeszélgetés, melyben Billy Ray, a felesége és Adkins szerepel, azt mutatja, hogy a hárman egy új dalról beszélgetnek, melyet Firerose sötét időszakai ihlettek, beleértve a börtönben töltött időszakát is.

A bírósági beadványokban Firerose azt állítja, hogy Billy Ray mindenkitől elszigetelte őt az életében, kivéve az anonim alkoholista támogatóját, akivel a nő ragaszkodott a kapcsolattartásához, és mindössze hét gyötrelmes hónap után Billy Ray beadta a válókeresetet.

A válókeresetében Billy Ray Firerose „nem megfelelő házastársi magatartására” hivatkozott, és „csalás” miatt kérte a házasság érvénytelenítését, amelynek jellegét a bírósági dokumentumok nem részletezik.

A Firerose által Billy Ray válókeresetére válaszul benyújtott bírósági dokumentumok szerint a férfi „kiszámíthatatlan és instabil”, állítólagos kábítószerrel való visszaélés miatt. Billy Ray gyorsan válaszolt, és a múlt hónapban visszatért a bíróságra, ahol azt állította, hogy Firerose volt az, aki bántalmazta a házasságban, nem pedig ő.

A Tennessee állambeli Franklinben júniusban benyújtott dokumentumokban Billy Ray azt állította:

Az alperes állításai a bántalmazásról csak azért hangzottak el, hogy a »bántalmazás« szó használatával szenzációvá tegye hamis panaszait.

„Bár a felperes elismeri, hogy 2024 májusában minden bizonnyal hangos, frusztrált és dühös volt az alperesre, valójában a felperes az, akit bántalmaztak. Nemcsak verbálisan és érzelmileg, hanem fizikailag is bántalmazta az alperes” – tehát Firerose van beállítva bántalmazóként.

Egy csatolt eskü alatt tett nyilatkozatban Billy Ray menedzsere, Adkins, kijelentette, hogy „Cyrus és Firerose képviseletében töltött időm alatt személyesen is tanúja voltam annak, hogy Firerose tiszteletlenül beszélt és viselkedett Cyrus-szal szemben”. Adkins a továbbiakban azt állította, hogy egy alkalommal Billy Ray azt mondta neki: „Scott, megint megütött”.

Billy Ray azzal is megvádolta a feleségét, hogy 96 986 dollár értékben „csalárd módon terhelte le” az ő hitelkártyáin, azt állítva, hogy Firerose-nak soha nem volt aláírási joga a kártyáival vagy a számláival kapcsolatban, és a múlt hónapban egy végzést is nyert, amely megakadályozta, hogy a nő továbbra is használja azokat.

Firerose a maga részéről azt állította, hogy „nem érezte magát biztonságban” a férfi nashville-i otthonában.

A továbbiakban azt állította, hogy „többször kellett pszichológiai kezelést kérnie a terapeutájától sürgősségi üléseken”, mert az egykor szeretett férfival való élete annyira mérgező volt.