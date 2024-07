Dior, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Dolce&Gabbana, Valentino, Missoni, Armani – avagy ezek a divatházak is mind belekóstoltak már a strandok nyitásába sok más márka mellett. Miért tűnik annyira jó ötletnek a felkapott nyaralódesztinációkon egy-két hónap erejéig ebbe belefogni, és melyek idén a legkülönlegesebb példák? Ennek jártunk most utána.

Fontos leszögezni, hogy ezeket a jobbára pop-up módon, tehát ideiglenesen megjelenő strandokat nem a divatcégek üzemeltetik, hanem mindig van egy vendéglátóegység, azaz luxushotel vagy étterem, amelynek partszakaszát birtokba veszik a logós napernyők, nyugágyak és baldachinos ágyak, törülközők, és sokszor a strand idejére nyílik valami bár és egy könnyűszerkezetes, sebtében felhúzott üzlet is a létesítmény részeként. Látható, hogy ez gyakorlatilag olyan minimális költség egy globális vállalat számára egy nemzetközi szinten, virálisan terjedő marketingkampányért, hogy szinte említésre sem méltó.

Igazi win-win szituáció ez, hiszen a kezdeményezést befogadó szállodák meg dörzsölhetik a markukat, hogy milyen jó szezonjuk lesz e különleges szolgáltatásnak hála. Hiszen ilyen strandok nem nyílnak minden második faluban természetesen, és még azt sem mondhatjuk, hogy a világ minden, a gazdagok körében jelenleg felkapott helyén találhatnánk ilyet. Ez a műfaj kivált a Távol-Keleten, az USA-ban, Dubajban és St. Tropez-ban, valamint pár olasz és spanyol lokáción dívik, de a törökországi Bodrumban is akad például Louis Vuitton-strand most is.

Milliós selyemkaftán és 190 ezres bikini

St. Tropez tényleg különleges a tekintetben, hogy több márka is a francia Riviéra luxusvároskájában látta meg a potenciált: tavaly volt itt strandja a Louis Vuittonnak, a Guccinak, a Loro Pianának, a Giorgio Armaninak, a Diornak, de ezt a jó szokását idén is folytatta itt a Jacquemus és a Dolce&Gabbana úgyszintén. Utóbbi divatcégnek egyébként az idei ilyen fronton a második szezonja Marbellán és a taorminai Four Seasons hotelben is, de idén megjelentek Dubajban és Portofinóban is ezzel.

Az első három lokáción a strandtextíliák mind kék-fehér, a liguriai luxusvároskában zöld-fehér majolikamintában játszanak, míg St. Tropez DG Resortját a tipikus, színes szicíliai szamárkordék, a carettók inspirálták. A cég a weboldalán nem is csinál belőle titkot, milyen szetteket javasol az ide érkezőknek, természetesen a megegyező mintás nyári kollekcióikra gondolnak: egy majolikamintás selyemkaftán 1,1 millió forint, a bikini „csak” 190 ezer, az egyberészes úszódressz már 250 ezer forint.

De manapság már minden nagy divatház külön kapszulakollekciókkal rukkol elő a nyaralást megcélozva, felesleges is így kiemelni bármelyiket. Némelyek a pihenéshez sporteszközöket is a piacra szoktak ilyentájt dobni, a logós pingpongütőknek, pétanque-készletnek vagy szörfdeszkának azonban ára van, a Diornál ez utóbbi például most 3,7 millió forint.

A felszerelés mellett tehát egészen eltörpül az, amit a strandokon kell perkálni.

Timothée Gaget, az Artcher kommunikációs ügynökség munkatársa úgy kalkulált, hogy átlagosan fejenként 580 ezer forintos napi költéssel is lehet számolni egy luxusstrandon, amelyben természetesen az éttermi fogyasztások (egy üveg drága champagne-nyal) és a boltokban vásárolt termékek is benne foglaltatnak – ha az ember nem fogja vissza magát. Mint a Luxury Tribune szaklapnak elmondta, egy nyugágy átlagára 97 ezer forintra tehető személyenként egy napra, egy nagyobb helyen nem irreális akár a 200 ágy sem, így telt ház esetén az üzemeltető akár napi 20 millió forintos bevételre is szert tehet csak ebből.

Ha egy ilyen strand nyit valahova, az mindig világszenzációnak számít tehát, még akkor is, ha már láttunk az adott márkától ilyesféle aktivitást korábban – tehát az sem újdonság már, ha egy luxuspezsgőmárka, azaz a Veuve Clicquot nyitogat strandokat Sun Club néven, amiből idén is több van, például Ibizán vagy a toszkán luxusvároskában, Forte dei Marmiban. Mivel sokszor ezek a helyek nem is élnek meg egy komplett szezont – innen is látszik, hogy egyébként nem a profitmaximalizálás a cél, hanem a hírérték –, így feladja a leckét, ha az ember minden menő szpotról szeretne rögvest tudomást szerezni.

A különleges nyitások azonban gyorsan terjednek a közösségi médiában is, ilyen volt tavaly, amikor a Valentino piros napernyőkkel dekorálta ki az Amalfi-partvidéken a ravellói Palazzo Avino luxusbutikhotel medencéjének környékét. Az alábbiakban három olyan strandot szeretnénk most kiemelni, amelyek kifejezetten meglepő márkajelzés alatt várják az idén azokat, akik kicsit feldobnák az ott lőtt fotókkal az Instagramjukat.

Balmain x One&Only

Hogy úgy tűnik, némely nagy divatház – amilyen a francia Balmain is – elaludt kissé, és csak most nyit strandot, az olyan szempontból egyáltalán nem különös, hogy a szakma is úgy gondolja, hogy a tengerpart az utolsó terep, amit még a divatcégeknek meg kell hódítani, minden más platformon ugyanis már ott vannak. Persze a legtöbb cég sok éve jelentkezik úgynevezett resort vagy cruise kollekciókkal a nagy ősz–téli és tavasz–nyári bemutatók közt, amelyek kisebb szériában szeretnék ellátni ruházattal és kiegészítőkkel a téli időszakban a trópusokra igyekvőket, legyen szó egy luxushajóútról akár egy óceánjárón. Egyre több cég teszi a magáévá Ralph Lauren filozófiáját, aki egyszer ezt nyilatkozta:

Én nem ruhákat, hanem egy életérzést árulok.

És ez már a prémiummárkákra is kezd átragadni, tavaly szintén az olasz Riviérán nyitott például átmenetileg strandot és éttermet a Paul&Shark divatmárka. A Balmain idén Görögországot választotta, hogy megnyissa az első strandját, az athéni Riviérán lévő One&Only Aesthesis luxusresortra esett a választás.

A szállodalánc görög hoteljének partszakaszát ellepte így a divatház egyik ikonikus mintája (ami nagyon rímel az ókori görög építészetben is használt meander mintára), a nyugágyakat, vízen úszó matracokat egy nyitóparti keretében először Kylie Minogue, Joe Jonas, Kim Catrall, Liam Hemsworth, Maria Sharapova és Luke Evans próbálhatta ki a cég kreatív igazgatójának, Olivier Rousteingnek a többi barátja mellett.

Tory Burch x Nikki Beach

A Nikki Beach a világ egyik legmenőbb strandláncolata, Magyarországhoz légvonalban legközelebb a montenegrói Tivat városa mellett, a Kotori-öbölben tartanak fenn a strand mellett luxushotelt és éttermet is. A cégnek természetesen St. Tropez-ban is van egysége, amelynek szerettek volna most egy új ízt adni. Nem ez az első ilyen próbálkozásuk, tavaly a szardíniai Smaragdparton, Porto Cervónál lévő strandjukat fazoníroztatták át a Missoni divatházzal.

Francia egységük új külcsínjének kitalálását idén az amerikai Tory Burch divatházra bízták. Ez a luxusmárka nálunk talán még kissé ismeretlenebb, legközelebb hozzánk Münchenben van márkaüzletük. A szeptember végéig futó együttműködés részeként a cég ellátta logóval a napernyőket és a strandjátékokat is, a nyári kollekciójuk egyik mintájával, a zebramotívummal húzta be a nyugágyak, valamint a pergolás szeparék matracait és párnáit, illetve természetesen pop-up üzletet és bárt is nyitott a strand területén.

Bombon by Alberta Ferretti

Az olasz Alberta Ferretti divatház nekünk magyaroknak talán szintúgy ismeretlenebbül cseng, mivel legközelebb Milánóban találkozhatunk a márkával – holott ehhez a céghez (az AEFFE-csoporthoz) tartozik a Moschino divatház és a Pollini cipőmárka is. A logós strandjukat Mallorcán kell keresni, az idén 60 éves Hotel de Mar, Gran Meliá – The Leading Hotels of the Worldben.

A koktélbárban megkóstolható a divattervezőnő kedvenc koktélja, az Alby is, amelyet a Baleár-szigetek 2024-es koktélbajnoka, Biel Ramon készít el a vendégeknek. A Bombon névre hallgató strand és bár a csokira reflektál, ugyanis a helyiek így hívják a barna színe miatt a szállodát.

(Borítókép: Kylie Minogue az athéni One&Only Aesthesis megnyitóján. Fotó: Darren Gerrish / Getty Images for One&Only)