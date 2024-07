Kósa Lajos belengette Adele-t, és előjött a Pekingi Kacsahimlő

A Fidesz alelnöke sosem hagyja ki a Campus Fesztivált. Kósa Lajos a rendezvény nyitófogadásán tűnt fel, ahol rövid beszéde után elsősorban a fesztiválozásról és a politikus zenehallgatási szokásairól beszélgettünk. Szóba került Tusványos, ahol pénteken tart majd előadást, illetve az is, hogy – más politikusokkal szemben – miért nem szokott részt venni az EFOTT-on. Az is kiderült, hogy az országgyűlési képviselőnek annak idején zenekari ambíciói is voltak, a Pekingi Kacsahimlő tagjaként ragadott mikrofont.

Szerdán nyitotta meg kapuit Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseménye, a Campus Fesztivál. Debrecenben négy nap alatt 295 zenei előadó várja a látogatókat 21 programhelyszínen, a nyitónapon többek között a Follow The Flow, a Tankcsapda, Gayle, Beton.Hofi, az Európa Kiadó és a BSW szórakoztatta a közönséget. A nagyszínpadon egyébként minden nap lehet majd találkozni nemzetközi headlinerrel, de más helyszíneken is fellépnek külföldi előadók, akik tizenhárom különböző országból érkeznek Debrecenbe. A zenei programokon kívül sok érdekességgel készül a Debreceni Egyetem, a Civil Falu, a Campus Kid és a Campus Art, valamint sokan várják a televíziós legendák – köztük például Vitray Tamás, Bánó András, Rózsa György, illetve Erős Antónia – felbukkanását, de a szintén televíziós babérokra törő Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó is ott lesz a rendezvényen.

A Campus Fesztivál minden évben kiáll valamilyen társadalmi ügy mellett. Tavaly a VIP támogatói jegyekből 12 millió forint gyűlt össze, ennek egy részét az elmúlt évekhez hasonlóan a Covid-árvákat támogató Regőczi Alapítványnak ajánlották fel, 5 millió forintot pedig tanszerekre fordítottak. Idén Micskó Benjámin részére szerveztek gyűjtést. A 4 éves kisfiú Duchenne-féle izomsorvadásban szenved, és a világ egyik legdrágább gyógyszere segíthet csak rajta. Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Kft. ügyvezetője a fesztivál nyitónapján tartott VIP-fogadáson közölte: 12,5 millió forinttal támogatják Beni gyógyulását, amit jelképesen át is adtak az édesanyjának az eseményen. Miklósvölgyi azt is hozzátette: a fesztivál területén visszaváltható palackokkal is lehet támogatni a kisfiú gyógyulását.

Kósa Lajos belengette Adele-t, és előjött a Pekingi Kacsahimlő

A fogadáson Kósa Lajos országgyűlési képviselő is megjelent. A Fidesz alelnöke rövid beszédében méltatta a Campust, továbbá kiemelte, hogy a többi fesztivállal szemben a debreceni rendezvény nem néz szembe csökkenéssel. Feltehetőleg itt a látogatószámra gondolt, sőt azt is belengette, hogy a Campus a jövőben akár terjeszkedhet is: régóta tervben van, hogy a Nagyerdei Stadionon belül is tartsanak koncerteket. A politikus nagyon optimista, reményei szerint

akár Adele is felléphet majd ott egyszer.

Fotó: Tövissi Bence / Index Kósa Lajos

Kósa Lajos egyébként óriási zenekedvelő, a megnyitó után az Index kérdésére elmondta: az immáron 16. alkalommal megrendezett Campus Fesztiválra eddig minden évben kilátogatott, már akkor is, amikor még Vekeri-tó Fesztivál néven futott más helyszínen a rendezvény.

Már általános iskolás korom óta figyeltem a zenét – mindenféle stílus érdekelt. Mindig úgy tanultam, hogy közben zenét hallgattam, amit sose értettek a szüleim, de nekem a zene valahogy hozzátartozik az élethez. Egyébként mindenevő vagyok, operát, komolyzenét, könnyűzenét is hallgatok, úgy vagyok vele, ha valami tetszik, azt vállalom, akkor is, ha ABBA, akkor is, ha Molotov

– fogalmazott az országgyűlési képviselő, akiről kiderült, nem mindig csak passzív befogadóként viszonyult a zenéhez, annak idején saját zenekaruk is volt.

„Egyetemista koromban volt egy gyenge próbálkozásunk, az Almássy téri Szabadidőközpontban – ahol egyébként Pajor Tamással egy felejthetetlen Neurotic-koncerten is voltam – fel is léptünk egyszer, de aztán, hogy is mondjam, a civilizáció érdekében kihúzták az erősítőket a konnektorból” – mondta a politikus, majd kérdésünkre elárulta, hogy a formációt úgy hívták:

Pekingi Kacsahimlő.

Hozzátette azt is, hogy összesen három daluk volt, vagyis inkább dalfeldolgozásuk, mindez azonban a múlté, már nincsenek ilyen jellegű ambíciói. „Én összeférek a zenével, ők csinálják, én hallgatom. Ha én csinálnám, konkurencia lennék bárkinek – így viszont nem.” A politikus egyébként annak idején zongorázni tanult, a Pekingi Kacsahimlőben viszont énekelt, és ahogy fogalmazott, „alapvetően vizuáleffekteket kezeltem – akusztikus vizuáleffekteket”.

DJ-ként debreceni bandák dalait keverte

Abba, hogy zenei téren mindenevő, keményebb műfajok is beletartoznak. Kósa Lajos szereti a rockot, a Tankcsapda-koncertet sem hagyja ki soha a Campuson, de egy csomó olyasmit is hallgat, ami szerinte a legkevésbé sem hasonlít a rockzenére. „Ilyen az Einstürzende Neubauten, ami egy ipari zene, nagyon súlyos, nehéz félóránál többet hallgatni. De például a klasszikus rockot is szeretem, ez kicsit ilyen melodikus, meg a nyugati parti rockot – de azért maradjunk annyiban, hogy Kashmir, a Led Zeppelintől. Tehát a gyökerek.”

A politikus egyébként helyi bandák közül is szemezget, többeket kifejezetten jónak tart. Megemlítette, hogy annak idején a PG Csoport, a Panta Rhei és a Color koncertjén is volt. Ehhez kapcsolódóan felidézett egy régi történetet is, amikor a barátaival elment a dachsteini régióba síelni. Egyik nap egy hütteszerű helyen kötöttek ki, ahol egy szerb férfi diszkózott. „Mondtam, hogy akkor most mi jövünk, hoztunk egy debreceni blokkot – Tankcsapdát, Kerozint, ami belefért, és olyan sikerünk volt, hogy később keresték, ki volt a disc jockey, mert jönnének még bulizni.”

Kósa Lajos arról is beszélt, hogy nemrég Mongóliában járt a fiával, ahol szívesen megnézte volna a The HU együttes koncertjét is újra. Legutóbb Budapesten, az Akváriumban látta a zenekart, illetve egy cseh rockfesztiválon, ahova a cimborájával kifejezetten miattuk és a cseh Cocotte Minute fellépésére mentek. Utóbbit mindenkinek javasolja, ahogy a szlovák Fermátát is, akiket szintén nagyon szeret.

Az Iron Maiden még beférhet a stadionba

A fesztiválokhoz visszatérve, Kósa Lajos a megnyitó beszédében azt mondta, a Campus szerinte Magyarország legjobbja, amit kérdésünkre kicsit bővebben is kifejtett. A politikus úgy gondolja, a debreceni rendezvénynek két specialitása van, az egyik, hogy alapvetően egy óriási hazai bázisra támaszkodik, egy 40-50 ezres lokális tömegre, akik már önmagukban megtöltenek egy fesztivált. Emellett nagyon kulturált a környezet, hiszen a fesztiválnak a stadion és a nagyerdei parkerdő ad otthont, amit a város akkor is karbantart, ha nincs rendezvény a helyszínen. Hozzátette: a zenei programok esetén nincs túl nagy különbség, miután standard kínálat van – szerinte ha valaki elmegy két nyári fesztiválra, akkor az előadók tekintetében mindegyiken volt, a magyarokra és az elérhető külföldiekre vonatkozóan is.

„Említettem ugyan Adele-t, de ő hatvanezres stadionokat tölt meg ötvenezres jegyekkel, ami meghaladja az erőnket. Azt a Sziget se vállalja be. Adele a Puskásba való. De mondjuk azért

egy Iron Maiden már elképzelhető itt is.

Ahogy mondtam, ugye, a következő lépés, hogy bevisszük a stadionba a helyszíneket. Annak idején én polgármesterként is támogattam, hogy hozzuk ide a fesztivált a Vekeri-tó helyett. Akkor indult el az egész, és a rendezvényt az egyetem és a város is támogatja. Ilyen értelemben stabil intézményi háttere és partnerei vannak, ami más fesztiválokra nem jellemző” – mutatott rá Kósa Lajos, hangsúlyozva: azon dolgoznak, hogy a fesztivál mielőbb belakja a stadion belsejét is.

A politikus egyébként szerda estére a Tankcsapda koncertjét vette tervbe, más konkrét programja nincs, inkább csak szétnéz a fesztiválon, mert másnap utazik Tusnádfürdőre, ahol előadást tart pénteken a szuverenitás védelemről. Hozzátette: szombaton még ott marad, és meghallgatja Orbán Viktor beszédét, utána jön csak haza. Az EFOTT is egy olyan fesztivál, ahol rendre felbukkannak politikusok a pártok ifjúsági szervezeteinek biztosított standoknál. Hogy Kósa Lajos az EFOTT-ra miért nem jár, arra annyit mondott:

„Persze, politikus vagyok, de az embernek van más metszete is, egy fesztiválra csak úgy politizálni nem mennék. Amikor hívtak az EFOTT-ra, mert először nyertünk téli olimpiai aranyat, akkor szövetségi elnökként elmentem a csapattal előadást tartani a sportról és a téli olimpiáról. De valahogy inkább koncertre megyek, és beszélgetni az emberekkel. Nem csak színlelni kell azt, hogy az embernek van másik oldala, meg is kell élni, mert egyébként olyan lesz, mint amivel tele van a Facebook. Posztokat én is tudok gyártani, kell is ebben a digitális világban, de azért a való világban valódi emberekkel, barátokkal találkozni egészen más. Az ember a normál életét is éli valahogy” – zárta a beszélgetést Kósa.

(Borítókép: Kósa Lajos. Fotó: Tövissi Bence / Index)