A szülők a keresőbe gépeltek, miközben IShowSpeed Budapesten a gyerekeiknek őrjöngött

Rajong Cristiano Ronaldóért, nemcsak a kutyáknak, de az embereknek is szó szerint ugat, és több tíz millióan követik minden egyes lépését IShowSpeednek. A tartalomgyártó múlt héten Budapesten is hatalmas felfordulást keltett, látogatásakor több százan rótták vele a főváros utcáit. De honnan ez a rajongás, és miért vannak oda a fiatalok a hasonló tartalomgyártókért? A választ dr. Zelena Andrással, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezető egyetemi docensével, közösségimédia- és magatartástudós szakértővel, és dr. Szűts Zoltánnal, média- és digitálispedagógia-kutatóval, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával kerestük.

Hiába volt már több mint egy hete, a közösségi oldalakon továbbra is vírusosan terjednek a Budapestre látogató tartalomgyártó IShowSpeedről készült felvételek, amelyek láttán egy laikusban nem alaptalanul merülhet fel a kérdés, hogy vajon vele van-e a baj, hogy nem tudja ki ő, és hogy miért követik több százan az utcán, miközben például kutyáknak ugat. Szó szerint…

De ki is ő, és miért lehet körülötte ekkora felhajtás?

Ahogyan arról ebben a cikkünkben bővebben is írtunk, IShowSpeed azaz Darren Jason Watkins Jr. 2005-ben született az ohiói Cincinnattiben. YouTube-csatornáját 2016-ban hozta létre, ahova különböző gameplayeket töltött fel – olyan videókat, ahol videójátékokkal játszott, közben pedig igyekezte szórakoztatni a közönségét. 2017 decemberében kóstolt bele először a livestreamelésbe.

2022 júliusában lépte át a 10 milliós követőbázist (ez mára már 27 millió feliratkozó), miután a szobájában gyújtott meg egy Pikachu alakú tűzijátékot, amely majdnem leégette a házát – ekkor kapta fel a mainstream média. Élő közvetítéseit azóta több tízezren vagy akár százezren is követik, hirtelen jött népszerűségének köszönhetően pedig Cristiano Ronaldóval és több állam vezetőjével is találkozott már.

A közösségi médiát uraló felhajtásról és a népszerű streamert övező felhajtás miértjeiről dr. Zelena Andrással, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezető egyetemi docensével, közösségimédia- és magatartástudós szakértővel, és dr. Szűts Zoltánnal, média- és digitálispedagógia-kutatóval, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával beszélgettünk.

Jobban ismerjük a tartalomgyártókat, mint az osztálytársainkat vagy kollégáinkat

Dr. Zelena András szerint amiatt lehet ma egy tartalomgyártónak ekkora sikere, mert az online platformoknak köszönhetően olyan kapcsolatot tud kialakítani a követőivel, ami számukra sokszor jóval bensőségesebb vagy informatívabb, mint az, ha leülnének egy osztálytársukkal vagy kollégájukkal váltani két szót.

Az online világnak van egy rendkívüli hozadéka, tulajdonképpen megszüntették a földrajzi határokat. Az influenszerek, tartalomgyártók és streamerek beköltöztek a nappalinkba, a hálószobánkba, a telefonunkba, a mindennapjainkba, így bepillantást nyerünk lakásaikba, pillanataikba. Pontosan ezen határok elmosódása miatt érezhetjük azt, hogy valakit ismerünk, érzelmeket táplálhatunk iránta, rajongásunk tárgyává válhat. Azt gondolom, hogy az online jelenlét nagyon intenzíven elment abba az irányba, hogy bár felszínesnek tetsző és egyoldalú, de mély kötődést alakít ki a rajongott személy és a rajongó között

– vélekedett a szakember, aki szerint elképzelhető, hogy egy gyerek tényleg jobban ismeri Dancsó Péter szobáját, vagy WhisperTon bútorait, mint a saját osztálytársai otthonát, szokásait, életét.

A magatartástudós szerint mindez amiatt lehet, mert a rajongásnak van egy olyan pszichológiája, hogy közösségbe helyez bennünket, és társakat, beszédtémát biztosít számunkra.

„Lehet valaki az iskolai közösségében népszerűtlen, izolált, magányos, de ugyanúgy részt vehet egy ilyen eseményen, és ugyanolyan eséllyel tehet szert barátokra, mint népszerű társai. A csoportlélektan és a társadalomlélektan azt mondja, hogy a gyerekek azért rajonganak valamiért, hogy önmeghatározásukban segítse őket. Mintákat követnek szóhasználatban, öltözködésében, elszakadnak a szülői mintáktól, és átalakítják a kapcsolódásukat velük, miközben a rajongott tartalomgyártóval akár üzenetváltás és beszélgetés is történik. Így már a rajongói levelekkel ellentétben nem 5-6 lépcsőből jutunk el valakihez, hanem megvan a direkt kommunikációnak a lehetősége, és ez is erősíti a kapcsolatot, a rajongó és a rajongott személy között” – magyarázta.

Hozzá hasonlóan dr. Szűts Zoltán sem tartja meglepőnek a streamert övező elképesztő rajongást, szerinte a kérdés csak az, hogy a személyes márkáját meddig tudja úgy építeni, hogy az a figyelem középpontjában tudjon maradni.

Ahogy a tartalomfogyasztási szokások, úgy a tartalom-előállítói viselkedés is megváltozott. Az IShowSpeed-jelenség világosan megmutatja, hogy az influenszerek egyszerre viselkednek világot magyarázó történetmesélőként, életmódguruként és celebként. A zenészekre, sportolókra és influenszerekre hasonlítanak. Nem kétséges, hogy az utóbbiaknak is van teljesítményük, de ez adott esetben maga a hype, amit generálnak a közönséggel való interakció során. Más kérdés, hogy ez az ismertség addig tart, amíg meg tudja ragadni a figyelmet, és a brandje egyedülálló a piacon

– emelte ki a média- és digitálispedagógia-kutató. Véleménye szerint a sikerének titka sem ördögtől való, hiszen „abban rejlik, hogy a brandjével a fiatalok könnyen azonosulni tudnak. Azt a – látszólagos – szabadságot testesíti meg, amit mi nem élvezhetünk ilyen gondtalanul. IShowSpeed ráadául remekül ráérzett arra, hogy a követőkkel a való világban is foglalkozni lehet és kell. A követői pedig a való világban azért találkoznak vele, hogy bekerüljenek a videójába. Ördögi kör ez.”

Egy gesztus is elég a kapcsolódáshoz, de mit szólnak a szülők?

Azonban hiába fogadjuk el azt, hogy az IShowSpeed-rajongók százai követik az utcán a streamert amiatt, mert úgy érzik, ismerik őt, jogosan gondolhatnánk, hogy egy kapcsolathoz két ember kell – tehát a másik féltől is elvárnánk valamit a rajongásunkért cserébe. Dr. Zelena András szerint ezt a legtöbb influenszer és tartalomgyártó meg is adja, még ha nem is anyagiakban, mint ahogyan legtöbbször a követőik őket támogatják.

A véleményformálóknak és tartalomkészítőknek mindig adniuk kell magukból valamit. Ez egyfajta jutalmazási gesztus. A kutyusnak is adunk jutalomfalatot, ha visszajön. Nagyon embertelennek vagy tudományoskodónak hathat ez a mondat, de gyakorlatilag az influenszer is ilyen jutalomfalatokkal tartja életben a kapcsolatot a rajongóival. Mindig megmutat valamit magából, az életéből.

– emelte ki az egyetemi docens, aki szerint a hangsúly az információmorzsákon van. Hiszen ha egy vlogger kiírja, hogy hétkor kezdődik az előadása, ahol nagy bejelentésre készül, akkor minden bizonnyal a követői nagy része tűkön ülve várja majd azt, hogy elindítsa az adást. Ezek a jutalommorzsák ugyanis kialakítják azt a függést, azt az addikciót, ami akár egy szenvedélybetegségben is testet ölthet. Csupán azért, mert kíváncsiak arra, hogy az adott személy hétkor mit fog bejelenteni.

Hozzátette, ha „klinikai vagy laborkörülmények között nézzük, a rajongóban a sztárfocista, a sztármodell, a DJ, a sztárzenész ugyanazt a boldogsághormont váltja ki, és ugyanúgy megveszi valaki a Titanic roncsainak darabját, mint a kedvenc tartalomgyártója által készített pólót. Mindegy, hogy valaki egy sikeres sportoló vagy egy videókat készítő tinédzser, ugyanazokat a kémiai folyamatokat váltják ki, hiszen a rajongóiknál endorfin termelődik, ami boldogságot kelt és érzelmeket generál”.

Persze a közösségi média kapcsán már meg sem lepődünk azon, hogy a népszerűsége mellett az előnyökről és a hátrányokról is beszélni kell – még akkor is, ha egyénekre vetítve mindez nagyon szubjektív lehet.

Mindez akkor válik károssá, ha a minta, amit az influenszer közvetít, negatív, vagy ha az adott fiatal nem lát vonzóbb pozitív mintát a családban, és nincs kivel megbeszélnie a gondolatait. Több olyan fiatal van a közelemben, akik abszolút pozitívan látják az IShowSpeed-jelenséget. Ők azokat az elemeket látják meg, amikor hajléktalannak ad pénzt vagy kötetlenül beszélget a rajongóival

– emelte ki Szűts Zoltán, aki szerint pozitív hozadéka van ezeknek, de „alapesetben az nem érték, ha valaki egy közösséghez tartozik, hanem minden azon az értékrenden múlik, amit az a közösség vall. Néha a harsányság kell ahhoz, hogy átmenjen az üzenet.”

És hogyan reagálnak a szülők minderre? Dr. Zelena András szerint erre egy egyszerű, ám annál különlegesebb dolog adhat magyarázatot.

Amikor megjelent ez a fiatal, akkor a Google keresési találatok az ő nevét hozták ki az elsők között. Szinte biztos vagyok abban, hogy nem azok kerestek rá a nevére, akik ismerik és várták itthoni felbukkanását, mert azok követik, és azt is tudták, merre jár. A szülők voltak azok, akik meg akarták érteni, hogy mégis ki ez az ember, és beírták a Google-be

– vélekedett.

A szülők ugyanis szerették volna tudni, hogy a gyerekük ki miatt indul útnak az este közepén, költi el ajándékokra a keményen összespórolt zsebpénzét, vagy kinek a társaságában tölti otthonról elrohanva a napját. Hiszen senki se szeretné ha a gyereke veszélybe vagy rossz társaságba kerülne, így teljesen megalapozott reakció a szülők részéről az, hogy azonnal rákeresnek az aktuális rajongás tárgyára.

„Azt gondolom, hogy az online jelenlét nagyon intenzíven elment abba az irányba, hogy felszínes, de mély kötődést alakít ki a rajongott tárgy vagy rajongott személy és a rajongó között, így nem meglepő az sem, hogy ennyien követték végig a tartalomgyártót a budapesti tartózkodása alatt” – zárta a beszélgetést.

Az IShowSpeed magyarországi látogatásáról készült videó ide kattintva, vagy alább tekinthető meg.

(Borítókép: Neil Baynes / Getty Images Hungary)