Maratoni menetre vállalkozott a Tankcsapda

Debreceniként a Tankcsapda tagjainak a Campus Fesztivál hazai pályának számít. Az idén 35 éves zenekart most háromszor is elkaphatja a rendezvényen a közönség.

Immár 16. alkalommal nyitotta meg kapuit szerdán a Campus Fesztivál, ahol idén 295 zenei előadó várja a látogatókat 21 programhelyszínen. A Tankcsapda idén sem marad ki a sorból, a rendezvény első napján a nagyszínpadon zúztak a debreceni rockerek, akik az idei évet a banda 35 éves fennállásának dedikálták.

„Egyébként én imádom a számokat meg a jubileumi dolgokat, mert azt gondolom, hogy erre mindig rá lehet húzni egy jó marketinget, és az embereket egyébként is érdeklik a jeles évfordulók” – mondta Fejes Tamás az Indexnek. A dobos, aki a zenekar üzleti dolgaiban is nagy szerepet vállal, azt is hozzátette: a zenekarban egy időben volt is egy koncepcióváltás, mert más zenekarok is meglátták, milyen jól lehet kommunikálni a számokkal, és elkezdték borzalmasan tolni, ami kínossá tette a jubileumi számháborút. „Az egész ország tele volt jubileumokat hirdető plakátokkal, és mi azt gondoltuk, ebbe nem megyünk bele. De az igazság az, hogy igény van rá, ezért nem tudjuk elengedni. Úgyhogy mindenféleképp kiemelt év az idei” – magyarázta Fejes, hangsúlyozva, ez nem jelenti azt, hogy nosztalgiazenekar lennének.

A Campus Fesztivál a Tankcsapdának hazai pálya, a nyitónapon fel is léptek a nagyszínpadon a jubileumi műsorukkal – aki lemaradt a koncertről, az csütörtökön és szombaton este is elcsípheti őket, az idei fesztiválon ugyanis háromszor csapnak a húrok közé.

„Tomi fejéből pattant ki ez az ötlet, de nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy csináljunk valamit, amit nemcsak mi nem csináltunk még, de lehetőleg senki más a világon. A háromból a szerda esti volt a Best of koncert, ami nyilván minden évben van, a csütörtök esti egy B oldal koncert – ilyet is csináltunk már, 2018-ban egy komplett turnét építettünk erre, így ez sem egy akkora újdonság.

Nyilván az, hogy egy fesztiválon egymást követő napokon játszunk, önmagában persze igen. Viszont ami a legizgalmasabb számunkra is, az a szombat esti akusztikus fellépésünk, komplett akusztikus koncertet ugyanis nem csináltunk még”

– mondta Lukács László, hozzátéve: ráadásul annak a koncertnek a koncepciója – legalábbis művészeti értelemben véve – teljesen szokatlan, hiszen mindenféle olyan sémától igyekeztek megszabadulni, amit más zenekarok akusztikus koncert címen csinálnak. Nem lesznek kiegészítő hangszeresek, vonósok, fúvósok, nem öltöznek fel a zenekarra amúgy nem jellemző ruhákba, egyszerűen csak leülnek hárman, ugyanúgy, ahogy más koncerteken szoktak játszani. „Hárman leszünk, senki más nem lesz a színpadon rajtunk kívül, aki zenélne, és igyekszünk hárman megszólaltatni akusztikusan, tapsoló számokat, aztán majd meglátjuk, mi sül ki belőle.”

Arra a kérdésre, hogy vajon ez esetben mennyire volt szempont, hogy a nagyszínpadon épp ki játszik majd velük párhuzamosan a B oldalas és az akusztikus koncert idejében, az énekes azt mondta: ők ebbe egyáltalán nem folytak bele. „A fesztiválnak szerintem pont ez a lényege, hogy legyen sokszínű. A Campus ráadásul még csak nem is feltétlenül és kizárólag zenei, sokkal inkább egy kulturális, városi fesztivál, ha úgy tetszik. Éppen ezért én örülök is annak, ha nem kizárólag csak a rockzene kedvelői vannak a Tankcsapda-koncerteken.”

A zenekar ráadásul más helyszíneken pénteken és szombaton is koncertezik, ami azt jelenti, hogy a campusos fellépésekkel együtt 5 napig folyamatosan színpadon lesznek. Hamarosan a fővárosban is lesz egy kiemelt jubileumi koncertjük: augusztus 24-én a Budapest Parkban lépnek fel.

„Ha a fővárosban tartunk jubileumi koncertet, akkor az mindenképp a Budapest Parkban van. Nyilván mindig el szoktuk mondani, és valóban így van, hogy egy ilyen koncerten nem létezik a tökéletes tracklista – igyekezni fogunk olyan dalokat összeválogatni, hogy a legtöbben úgy menjenek haza, hogy megkapták, amiért jöttek” – mondta Sidlovics Gábor. „Ezenkívül pedig nyilván technikai értelemben, kondiban és mindenben igyekszünk olyan szinten felkészülni, hogy egy ilyen nagykoncert kívánalmainak eleget tudjunk tenni.”