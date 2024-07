Papp Máté Bence Tóth Gabiról: Szellemed nagysága, mint a természet tomboló ereje

Papp Máté Bence, a Fricska Táncegyüttes tagja, Tóth Gabi párja Instagram-oldalán méltatta szerelemét, akiben – mint fogalmaz – olyan társra talált, „kinek szíve igaz, mint az egyre ritkább jóság az emberekben”. A táncos közösségi oldalán egy – a Művészetek Völgyében készült – képet osztott meg, amelyen Gabival szerepel, a fotó mellé pedig a következőket írta:

„szellemed nagysága, mint a természet tomboló ereje. Lelked tisztasága a hajnal fénysugarait idézi. Gondolataid erejével, a világot meg lehet váltani. Csoda hangod megemel, feltölti az emberek szívét, segít feldolgozni érzelmeinket, tapasztalatainkat, élményeinket. Kifogyhatatlan humorod átlendít fáradságon fájdalmon és minden más nehézségen. Eszméletlen csaj, vibráló energia, csodalatos anyuka, szívbeemelő ember vagy te, egy igazi csoda!”

A Fricska együttes tagja azt is hozzáteszi, hogy néha még őt is meglepi, hogy ennyi energiával bír Gabi, és mindennap van ereje „csinálni, élni, fejlődni, nem feladni, beleállni, kiállni, szeretni, félteni és küzdeni”. Azt is írja, hogy, „tudom, mekkora példakép vagy mindenki számára, mert senki nem tudja milyen nehéz helyzetekben maradtál ember” és azt tanácsolja, hogy se rossz, se jó ne akarjon lenni, az is elég ha meg tud maradni embernek.

Számomra olyan élő legenda vagy, aki örökké fog tanítani nekünk, akkor is, mikor mi már porrá leszünk.

– szögezi le Máté megvallva, hogy szívből szereti „Babáját”.

Az énekesnő sem maradt adós a válasszal, a bejegyzés alá a következő gondolatokkal üzent kedvesének: „Egy ilyen év után is ugyan így döntenék és tennék… érted, veled, együtt! Mindegy hányan, hogyan gondolnak… ugyan így döntenék… fényt és életet adtál a golyózáporban is, de elkerült bennünket. Köszönöm, hogy vigyázol rám! Soha nem kaptam még ilyen szépet! Mindenemmel szeretlek.”

Mint megírtuk, Tóth Gabi és kedvese, Papp Máté Bence nemrég Pomázon tartott gyermektábort. A lovaglással, énekléssel és tánccal telt eseményen rengeteg fiatal vett részt. Mint fogalmaztak, ilyen autentikus, hagyományőrző légkörben kezdődött a kapcsolatuk tavaly Erdélyben, ez pedig mindkettőjük életében fontos alapelv, így lényegében az egyéves évfordulójukat ünnepelték ezzel a táborral. Tóth Gabi egyébként már a tábor kezdetekor otthonosan mozgott a sokgyermekes közegben, így azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy kedvesével hamarosan bővítsék a családot.

Nos… erre a kérdésre a nagymamám örök érvényű szavaival tudnék válaszolni: Jön, ha jönnie köll.

– fogalmazott korábban az énekesnő.