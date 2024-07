Ilyen luxus várta Céline Diont és Lady Gagát a párizsi olimpia alatt

Kedden megérkezett Párizsba Céline Dion és Lady Gaga is, a találgatások szerint ugyanis mindketten fellépnek az olimpia pénteki nyitóünnepségén – ráadásul egy duettel. Mindkét énekesnőt a város egyik leghíresebb luxusszállodája, a Le Royal Monceau – Raffles Paris előtt kapták lencsevégre a fotósok – ott, ahol például Izrael megalapítását is aláírták. Utánajártunk, milyen luxusbánásmódban tölthetik itt a napjaikat a világsztárok az elnöki lakosztályokban.

A Le Royal Monceau neoreneszánsz épülete 1928-ban nyitotta meg a kapuit, és szinte azonnal a párizsi magasélet egyik népszerű spotjává vált. Bárjában az ember gyakran összefuthatott Coco Chanellel és Ernest Hemingwayjel, de a luxusszállodában fellépett Josephine Baker és Maurice Chevalier sanzonénekes is.

A második világháború után egy ideig bezárt, a Párizst felszabadító szövetséges csapatok foglalták le az épületet főhadiszállás gyanánt, és Eisenhower elnök később is örömmel látogatta a hotelt. Ho Si Minh vietnámi diktátor hét hetet töltött a szállodában 1947-ben, mialatt rendezték Franciaország és Vietnám viszonyát a Fontainebleau-i Konferencián. 1948-ban David Ben-Gurion és Golda Meir majdani izraeli miniszterelnökök a hotelben írták alá az Izraelt megalapító dokumentumot.

A szállodát számos világsztár választotta ideiglenes otthonául párizsi tartózkodása alatt: Walt Disney, Madonna, Lionel Messi, Robert de Niro csak pár név közülük. A hotelt jelenleg az 1887-ben Szingapúrban alapított Raffles szállodalánc üzemelteti, a francia Accor szállodakonglomerátum legmagasabbra pozicionált hotelbrandje.

Mivel a Raffles láncolatnak csupán 24 szállodája van, Európában így elég kevés helyen találkozni a névvel, Párizson kívül csak Londonban, Isztambulban és Varsóban működtetnek hotelt – a Raffles Europejski Warsaw minden bizonnyal Lengyelország legelegánsabb szállodája. 2012-től a hotel tulajdonosa a katari állam a Katara Hospitality ingatlankezelőn keresztül, portfóliójukba olyan híres szállodák tartoznak még, mint a londoni Savoy vagy az ikonikus cannes-i Carlton Hotel.

Éjszakánként több mint 9 millió forintba is kerülhet egy lakosztály

Az állam- és kormányfőkhöz, valamint a szupergazdag üzletemberekhez, illetve a topmenedzserek legfelső köréhez hasonlóan az A-listás világsztárok is a luxushotelek elnöki vagy királyi lakosztályaiban szoktak megszállni. Igazából a két szobakategória közt szolgáltatásban nincs különbség még ugyanazon hotelen belül sem, maximum kialakításukban mások: a királyi lakosztályok sok esetben klasszikus stílusban vannak berendezve, némileg gazdagabban dekoráltabbak lehetnek, és tárgyalószoba helyett elegáns szalon adhatja a helyszínt a hivatalos találkozóknak. De ez sem törvényszerű, Budapesten is van olyan luxushotel, ahol az elnöki lakosztály egy picivel elegánsabb a királyinál.

Általában olyan országok történelmi luxushoteljeiben lehetséges királyi lakosztályt foglalni, amelyekben monarchia volt az államforma, amikor az épület megnyitott. (Nyilvánvalóan a második világháború előtt jóval kevesebb országnak volt köztársasági államformája a világon.) A modern luxushotelekbe szinte kizárólag elnöki lakosztályt terveznek egy köztársaságban, monarchiákban – például a Közel-Keleten – azonban sokszor a mai napig kerül királyi lakosztály is az új fejlesztésekbe. Bárhogy is hívják őket, mindenképpen ezek a luxushotelek legdrágább és legnagyobb lakosztályai, sok esetben innen a legjobb a panoráma a városra, járhat hozzá tetőterasz (mint a budapesti Párisi Udvar Hotel – the Unbound Collection by Hyatt elnöki lakosztályához is). Fontos, hogy összenyitható akár kisebb lakosztályokkal is, ha az ember, mondjuk, a személyi asszisztensét, a bébiszitterét, a testőrségét, illetve bármilyen személyzetét a közelében akarná tudni.

A Le Royal Monceau-ban három elnöki lakosztály is van, de természetesen a hotelek a személyiségi jogok miatt és biztonsági okokból sem adnak ki soha arra nézve információt, ki melyik szobájukban vagy lakosztályukban száll meg, illetve hogy mettől meddig tartózkodik náluk. Így először azt sem lehetett tudni, hogy az olimpiára érkező, állítólag Édith Piaf híres sanzonját, a La vie en rose-t közösen eléneklő Céline Dion és Lady Gaga vajon az Avenue Presidential Suite-ben, a Raffles Presidential Suite-ben vagy a Katara Presidential Suite-ben szállt-e meg – de azóta megjelent egy kép Dionról és Brigitte Macronról a francia first lady kabinetfőnökének az Instagramján az utóbbi lakosztály nappalijában.

Ezekben egyébként egyaránt hat fő tud megaludni, különbség jobbára a méretükben van, de a 278, 328 és 348 négyzetméteres lakosztályok pontos árát sem tudjuk.

A hotelek egyrészt erről a szobakategóriáról nem is szívesen adnak ki ilyen információt, másrészt nem is tudnak, hiszen szezontól vagy a városban rendezett eseménytől függ éppen a díjszabás. A Times úgy becsüli, hogy átlagosan ezek a lakosztályok jelenleg itt 9 millió forint felett kellhetnek el éjszakánként, de valószínűleg a két világsztár ingyen szállhatott meg e pár éjszaka erejéig, hiszen az Accor prémiumfokozatú támogatója a párizsi olimpiának, egy ilyesféle megállapodásnak meg pont effélék szoktak az elemei lenni.

Nyilvánvalóan két ilyen hírességgel együttműködni remek reklám a hotelnek is – pláne igaz ez most a súlyos betegséggel küzdő Céline Dion színpadi visszatérése miatt, hiszen az állapotáról forgatott dokumentumfilm bemutatása után jelenleg kiemelt közfigyelmet kap a kanadai énekesnő. No meg persze Katar sem fog éppenséggel belerokkanni, ha nincs értékesítve ez a két lakosztály négy éjszakán át. Ez a kalkuláció egyébként nem lenne kirívó a város, a hotel és az esemény presztízsét alapul véve: csak a miheztartás végett: Budapesten egy éjszaka egy luxushotel elnöki vagy királyi lakosztályában általában nem haladja meg a pár millió forintot.

Komornyik és Michelin-csillagos étterem a házban

A három lakosztály egyaránt kétnappalis, három háló-, három gardrób- és három fürdőszobás, étkezős, konyhás, privát liftes, a különbség annyi, hogy van-e privát edzőterem. A Raffles és a Katara nevű elnöki lakosztályban van ilyen, így az alakjára figyelő Lady Gaga és a napi szinten gyógytornázó Céline Dion is ezeket kapta.

Mindhárom lakosztályt egyébként a híres francia dizájner, Philippe Starck rendezte be, a komoly képzőművészeti gyűjteménnyel is rendelkező szálloda kollekciójából válogatva ki a festményeket a falakra. A fürdőszobákban a sztárok a Clarins piperetermékeit találják (ahogy a többi hotelvendég is), és módjukban áll a francia szépségápolási márka és az öregedésgátló arcmaszkjairól híres myBlend beauty brand neve alatti spát is használni, ahol arc- és testkezeléseket is igénybe vehetnének, bár az elég valószínűtlen, hogy a taktilis ingerekre is akár rohammal reagáló betegségével Céline Dion ilyesmit kérne.

A fürdőszobákban továbbá a világ legjobb toalettgyártójának tartott, japán TOTO-tól vannak betervezve a fűtött vécédeszkás szaniterek. A lakosztályokhoz jár a Raffles híres komornyikszolgáltatása is, amelynek keretében becsekkolástól a távozásig, 0–24-ben igyekeznek a vendég kedvére tenni.

Hacsak nem akarják magukat nagyon megmutatni, és a paparazzik vakuinak kereszttüzében vacsorázni menni, a legkézenfekvőbb, hogy a hoteljük étterméből rendelnek fel a szobába harapnivalót a hírességek. A párizsi Raffles-nek több étterme is van, ha olaszra vágynak, ott az egy Michelin-csillagos Il Carpaccio, ha japánra némi perui csavarral, akkor meg a nemzetközi Matsuhisa lánc párizsi étterme – amelyet Nobu Matsuhisa sztárséf alapított Robert de Niróval az alacsonyabbra pozicionált Nobu láncolata mellett, amelynek Budapesten a Kempinski Hotelben van étterme. Bár Céline Dion saját bevallása szerint csak kevés alkoholt iszik a hangszalagjai védelmében, de talán megkóstolja a hotel signature, Sipsmith Raffles 1915 névre keresztelt koktélját is.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg:

(Borítókép: Lester Cohen/WireImage)