Egy árva fiú befogadásával mindenkit megríkatott, mégis elköszönt a kameráktól

Szépségével és tehetségével még mindig mindenkit elvarázsol, így sokan nem is gondolnák, hogy ma a 60. születésnapját ünnepelni az Oscar-díjas Sandra Bullock. A két évvel ezelőtt a kamerák elől visszavonuló, gyermekei nevelésére koncentráló színésznőt a jeles nap alkalmából kvízzel köszöntjük, amelyből többek között megtudhatják, hogy az amerikai mellett milyen állampolgársága van még, de azt is, hogy mitől fél a legjobban egy korábbi trauma miatt.

A kilencvenes és 2000-es évek egyik legsikeresebb sztárja volt, főszerepei és a szakma elismerése ellenére mégis meglehetősen hamar úgy döntött, maga mögött hagyja a színészkedést a ma már a 60. születésnapját ünneplő Sandra Bullock.

Ahogyan arról két évvel ezelőtt az Index is beszámolt, gyermekei miatt szünetelteti karrierjét az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő. A filmrendezőként és producerként is tevékenykedő Bullock az azt megelőző években keményen dolgozott, több nagy alkotásban is szerepet vállalt, azonban egy ideig biztosan nélkülözniük kell a mozirajongóknak, ugyanis szeretne gyermekeire koncentrálni, emiatt pedig a közeljövőben csak a kamerák mögötti munkából szeretné kivenni a részét.

Mindez sokakat meglepett, azonban gyermekei még meglehetősen fiatalok, így elkél melléjük az anyai gondviselés. Erre hatványozottan szükségük lehet annak fényében, hogy Bullock 2023-ban elveszítette a párját. Tavaly augusztusban érkezett a hír, hogy meghalt Sandra Bullock szerelme, az 57 éves Bryan Randall. A színésznő és a fotós 2015 óta alkotott egy párt, Sandra Bullock két gyermekét is együtt nevelték. A fotós három éven át küzdött komoly betegséggel, az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) azonban végül legyőzte őt. A kettejük közötti kötelék rövid kapcsolatuk ellenére is rendkívül szoros volt, amelyet jól mutat, hogy a színésznő párja utolsó kívánáságát is teljesítette, és születésnapján szétszórta a hamvait egy folyóban.

Nem ez volt azonban az első alkalom, hogy a vele történtek könnyet csaltak az emberek szemébe. A valós fájdalmakat és érzelmeket filmszerepei során is kamatoztatni tudta. Nem véletlen, hogy a legtöbben A szív bajnokai című sikerfilmmel azonosítják, amelyben egy árva tinédzsert fogad be az otthonába, és egyengeti az útját az egyetemi ösztöndíjig és a sportkarrierig. Emellett több romantikus és akciófilmben is feltűnt, elég csak a Féktelenülre vagy a Beépített szépségre gondolni.

A szakmát tehetségével és szépségével időről időre lenyűgöző Bullock legutóbb A gyilkos járat című filmben szerepelt, azt azonban továbbra sem tudni, hogy ha viszontláthatjuk még a képernyőn, annak mikor jön el az ideje. A színésznő ma a nyilvánosság kizárásával ünnepli a 60. születésnapját, ebből az alkalomból köszöntjük őt kvízünkkel.

(Borítókép: Gilbert Flores / Getty Images Hungary)