Kiderült, milyen betegség okozta Sinéad O’Connor halálát

2023 nyarán 56 éves korában hunyt el Sinéad O’Connor ír énekesnő, aki 1990-ben Prince Nothing Compares 2 U című dalának feldolgozásával került be a köztudatba. Négygyermekes édesanya volt, akinek 17 éves fia, Shane 2022 januárjában lett öngyilkos. O’Connor utolsó tweetjében (X-en megjelent posztjában) egy fotót osztott meg róla, amelyhez azt írta, ő volt élete szerelme, és mióta elment, élőhalottnak érzi magát.

Sinéad O’Connor halálát követően a bejegyzés miatt sokan arra gyanakodtak, hogy az énekesnő öngyilkos lett, ám a halottkém a találgatások után megerősítette, hogy természetes halált halt. Az elhalálozás pontos oka azonban csak most, egy évvel a tragédiát követően derült ki.

A People a halotti anyakönyvi kivonatra hivatkozva arról számolt be, hogy Sinéad O’Connor krónikus obstruktív tüdőbetegség és asztma súlyosbodása, valamint alacsony fokú alsó légúti fertőzés következtében vesztette életét. A lap megkereste a halottkémet, aki további információt nem volt hajlandó szolgáltatni.

Sinéad O’Connor 1966. december 8-án született Dublinban. Rendkívül nehéz gyerekkora volt. Elmondása szerint mentális betegségek gyötörték, miután édesanyja kiskorában fizikailag és szexuálisan is bántalmazta. Az 1980-as években kezdte zenei karrierjét. Utolsó, tizedik stúdióalbuma 2014-ben jelent meg. 2021-ben bejelentette, hogy No Veteran Dies Alone címmel 2022-ben érkezik a következő nagylemeze, de ez végül sosem jelent meg. 2018-ban Shuhada’ Sadaqatra változtatta nevét, amikor áttért az iszlám vallásra.