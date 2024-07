Vitray Tamás a Campusról: Látja, tízezer évesen is itt vagyok

Idén is feltűntek legendás televíziósok a debreceni Campus Fesztiválon. A Civil Agóra Programtéren szombaton Vitray Tamással és Bánó Andrással beszélgetett Az első influenszerek című műsor házigazdája, Radnai Péter. Még mielőtt elkezdődött volna a társalgás, váltottunk néhány szót Vitray Tamással, aki a feleségével érkezett a rendezvényre.

A Kossuth-díjas tévés újságíró legutóbb egy hónapja járt Debrecenben, amikor Hajdúnánásra hívták egy előadásra. Az Index kérdésére elárulta, a cívisvároshoz kötődően vannak speciális élményei, de ezeket nem akarja megosztani a nyilvánossággal, azt viszont elmondta: a Campus Fesztivál teljesen új dolog számára.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ennek a fesztiválnak még csak a létezéséről sem tudtam. Pedig a másik nagy debreceni rendezvénynek egykor a résztvevője is voltam – valamikor nagyon régen, úgy négyezer évvel ezelőtt én voltam a virágkarnevál zsűrijének az elnöke. Csöndben hozzáteszem, noha nem értek a virágokhoz semmit

– mondta a 91 éves szakember. Más fesztiválokon azért járt már korábban is, de azok nem zenei rendezvények voltak. „Látja, milyen kínos? – kezdte Vitray. – Ha most elmondom magának, hogy Monacóban egy filmfesztiválon voltam zsűritag, akkor az úgy néz ki, mintha hencegnék, és lenézném a többit. Pedig ez nincs így, hiszen látja, tízezer évesen is itt vagyok.”

Bár a zenei fesztiválok eddig valóban kimaradtak az életéből, ettől függetlenül Vitray Tamás kifejezetten zenekedvelőnek tartja magát, igaz, nem olyan muzsikát hallgat, mint amilyenek általában ezeken a rendezvényeken szólnak. Persze semmi baja a könnyűzenével, de ő maga inkább a komolyzenét kedveli – a Campusra sem a koncertek vonzották, Az első influenszerek című műsor házigazdája, Radnai Péter meghívására érkezett, hogy a televíziózásról beszélgessenek, ami azért elég sokat változott az utóbbi időben.

Ugyan már régóta felhagyott a tévézéssel, de a műsorokat nézi – kérdésünkre annyit elárult, nem feltétlenül tartja jónak, hogy egyre több a külföldi licenc, mint a saját termelés, de hozzátette: a véleményét nem kell komolyan venni. Természetesen a sportközvetítések is jelen vannak a mindennapjaiban, nézőként rendszeresen követi az eseményeket.

Gyerekkorom óta figyelemmel kísérem a sportot. Pont most, ahogy maga kérdez, szomorúan hallom például, hogy mialatt én itt ültem, a segítségem nélkül sajnos Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnokunk már kiesett. És csak azért, mert ilyen kedvesen érdeklődik, megnyugtatom, fog még minket ilyen szomorú meglepetés érni más számban is, de legalább annyi örömmel is számolhatunk

– mondta Vitray. A szakember természetesen a foci-Eb-t is követte, de a magyarokon kívül másnak nem szurkolt. Ők viszont – ahogy fogalmazott – sajnos hamar abbahagyták. Persze a sportműsorok mellett is sok olyan dolog van, ami kikapcsolódást jelent számára. „Olvasok, tévézek, zenét vagy rádiót hallgatok, és udvarolok, mint minden rendes ember” – fogalmazott. Utóbbit persze csak mértékkel, hiszen Vitray Tamás nemrég újra megnősült, felesége egyébként a Campus Fesztiválra is elkísérte. Hogy miért volt fontos számára hivatalossá tenni a párkapcsolatát, arra annyit mondott: