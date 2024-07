Továbbra is küzd a felépülésért az Operettszínház házomlásban megsérült balerinája

Tóth Nikolett még 2022-ben szenvedett súlyos balesetet, amikor a budapesti Jókai utcában egy épület leomló vakolata maga alá temette. Megsérült a gerince és a koponyája is, tolószékbe kényszerült. Az Operettszínház balerinája azóta rendületlenül küzd, hogy mielőbb felépülhessen, azonban a folyamat lassú és sok kitartást igényel.

Ahogy arról az Index is beszámolt, még 2022. június 27-én omlott rá egy Jókai utcai ház vakolata a Budapesti Operettszínház egyik balettművészére, a nyomozás alkalmával két gyanúsítottat is kihallgatott a rendőrség.

Tóth Nikolett azóta sem tudott visszatérni a munkához, mivel a balesetben megsérült a gerince és a koponyája is. Hiába kényszerült tolószékbe, azóta sem adta fel, rendszeresen jár tornákra, kezelésekre.

Két éve vagyok ebben. Heti négyszer járok robotterápiára, gyógytornára. A sérült gerincvelő esetében a fejlődés rendkívül hosszadalmas lehet, és nem lehet megjósolni, mikor lesz eredmény. Egyelőre nem látok olyan eredményt, mint amire az elején számítottam. Próbálok pozitív maradni. Vannak hullámvölgyek, van, amikor nehezebb, de bírom még

– idézi a táncművészt a Blikk.

Van segítség

Tóth Nikolett azt is elmondta, hogy azóta rendszeresen jár pszichológushoz terápiára, ami segít neki feldolgozni a történteket és megbirkózni azzal az újfajta életvitellel, ami most a mindennapjait jellemzi. „Biztonságban érzem magam a pszichológusnál, tudok beszélni azokról a hétköznapi dolgokról, amik foglalkoztatnak” – fogalmazott.

Nemrég egy akadálymentesített önkormányzati lakást is kapott az Operettszínház művésze, ami nagyban megkönnyíti a helyzetét.

Ráadásul új otthona a belvárosban fekszik, egy csendes utcában, zöld környezetben. Így egyszerre adott a nyugalom, illetve közel tudott maradni a színházakhoz.

Tóth Nikolett továbbra sem adta fel, hogy egy nap újból színpadra állhasson, azonban tudja, ehhez még sok munka és kitartás fog kelleni. Környezetében mindenki, orvosai, édesanyja és kollégái is támogatják, akik egy alapítványt is létrehoztak, hogy a fiatal művész fedezni tudja a kezelési költségeket. Szeptember kilencedikén egy jótékonysági gálát is rendeznek neki, ahol a támogatás mellett a jókedvvé, a táncé és a zenéé lesz a főszerep, továbbá bárki találkozhat, beszélhet a balerinával, aki szívesen megosztja történetét.